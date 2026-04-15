Prague Bike Fest nabídne freestyle i skoky z osmi metrů.

Praha 15. dubna 2026 (PROTEXT) - Praha o víkendu 25. a 26. dubna nabídne cyklistiku v podobě, kterou na běžné vyjížďce nezažijete. Bohatý program, který na návštěvníky Prague Bike Festu čeká, je založený na freestyle scéně, závodech o prize money i atrakcích pro veřejnost. Jedním z hlavních taháků budou exhibiční show v Big Air části, překážková Trial zóna s Damjanem Siriškim a Ondřejem Šenkem z Bike O’Clock a nebude chybět ani světová špička Maty Pekárek, který se představí na koloběžce. Víkendový program nezapomíná ani na děti a rekreační cyklisty.

„Prague Bike Fest vnímáme jako místo, kde se přirozeně potkává profesionální i hobby cyklistika a kde pestrý program oslovuje širokou veřejnost napříč generacemi. Podpora takových akcí je pro nás důležitá, protože cyklistika je dlouhodobě pevnou součástí naší DNA. Jako značka, která fandí všem cyklistům, se na setkání s návštěvníky velmi těšíme a rádi všechny přivítáme v naší zóně,“ zve na festival Nikola Parrák, vedoucí marketingu Škoda Auto Česká republika.

Exhibiční show na kolech i koloběžkách

Lákavou podívanou slibuje ALLWYN BMX zóna s trojitou minirampou a funboxem, ve které v sobotu od 14:30 proběhne závod o prize money za účasti předních jezdců nejen z ČR. Nedělní program zde bude patřit exhibicím profesionálů, kteří předvedou technicky náročné triky jako salta, rotace, tailwhipy nebo barspiny. Návštěvníci uvidí Tomáše Berana, Daniela Mlejnka, Mikuláše Řehoříka nebo Martina Spurného. V rámci exhibic vystoupí na koloběžce i světová špička a Allwyn Champ Maty Pekárek.

Kdo hledá velké skoky, zamíří k Popeyes Big Airu, kde se jezdci spouštějí z osmi metrů vysoké věže a ve vzduchu předvádějí backflipy, frontflipy i rotace o 360 a 720 stupňů. V sobotu jsou na programu tři exhibice (12:00–12:30, 13:45–14:15 a 15:30–16:00), v neděli dvě (12:30–13:00 a 16:00–16:30). Na vrchol rampy se postaví například Jakub Vencl, Teodor Kováč, Vilibald Vítek nebo Dan Miler. Součástí programu jsou i autogramiády.

Balancování na hraně

Na festivalu vznikne také Trial zóna poskládaná z různorodých překážek, automobilových přívěsů a dalších prvků. Program zóny povede dvojice předních českých jezdců Damjan Siriški a Ondřej Šenk vystupující společně pod značkou Bike O’Clock, kteří překážky na kole dokážou překonat s neuvěřitelnou obratností a doplní jízdu i o poutavé triky. Během obou dnů festivalu čekají návštěvníky dvě exhibiční vystoupení denně (v sobotu v 10:45 a 13:00, v neděli v 10:45 a 13:15). Mezi jednotlivými vystoupeními proběhnou navíc krátké eventy pro diváky, během nichž si budou moci vyzkoušet jednoduché trialové úkoly pod dohledem jezdců z Bike O’Clock.

Freestyle část doplní i POPEYES Street Zone. V sobotu (16:00–17:00) se pojede jam na koloběžkách, v neděli (14:30–15:30) na BMX, v obou případech o finanční odměnu. Přes den bude zóna otevřená pro trénink a doplněná o program pro návštěvníky, například v podobě graffiti workshopu nebo soutěže v balancování na kole o věcné ceny. Speciální součástí programu bude také flatland exhibice Martina Dražila.

Program doplní i závody. V sobotu odpoledne se pojede Fixed Gear Race (17:00–17:30), tedy závod na kolech s fixním převodem, kde spolu závodníci měří síly na krátkém okruhu plném zatáček, slalomů a dalších prvků. V neděli pak následuje dynamický silniční závod ve formátu criterium, který se odehraje na uzavřeném silničním testovacím okruhu v areálu festivalu a nabídne rychlé tempo, atraktivní sprinterské souboje a skvělou podívanou.

Program pro celou rodinu

Dětské skills centrum bude i letos místem plným zábavy, pohybu a objevování. Zóna bude rozdělena na dvě části, aby si na své přišly jak malé dobrodružné duše, tak děti, které si chtějí hrát a zkoušet nové věci.

V zábavné a výukové MTB zóně pro děti si malí cyklisté vyzkouší jízdu přes překážky a naučí se, jak je zvládnout bezpečně a s jistotou překonat. Instruktoři je provedou celou dráhou, poradí jim s technikou a pomohou jim získat větší jistotu na kole. Děti, které dorazí bez kola, nemusí nutně zoufat. Na místě bude opět i půjčovna dětských kol od Ski a Bike Centra Radotín.

Chybět nebude ani Crivit zóna, kde bude možnost zapůjčit si koloběžky a vyzkoušet nově zrekonstruovaný pumptrack Na Výstavišti. Oblíbenou zastávkou pro každé dítě bude interaktivní dopravní hřiště od Škoda Auto, které nabídne prostředí simulující reálný provoz včetně křižovatek, dopravního značení a modelových situací.

Zábava i novinky ze světa cyklistiky

Program myslí také na edukaci a netradiční zábavu. Připravené bude Centrum udržitelné mobility s interaktivní soutěží a další doprovodné aktivity včetně Bike Pop Game, exhibic kolové, organizovaných vyjížděk a akrobacie na kole. Návštěvníci si zároveň mohou prohlédnout novinky ze světy cyklistiky nebo vyzkoušet stovky kol různých kategorií na dvou testovacích okruzích, silničním a terénním.

Záštitu nad festivalem převzal Český Svaz Cyklistiky. Hlavními partnery jsou Allwyn, Popeyes, Lidl, ŠKODA AUTO a.s. a CRIVIT. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a poděkování patří také Českému rozhlasu Praha, CK Alpina a MHMP. Podpory všech partnerů si vážíme a děkujeme za ni.

Prague Bike Fest 2026

Výstaviště Praha (Křižíkovy pavilony a venkovní plochy)

25.–26. dubna 2026

Sobota 10:00–18:00 | Neděle 10:00–17:00

Děti do 6 let mají vstup zdarma

Vstupenky: Nákup vstupenek - 25. – 26. dubna 2026 | Prague Bike Fest

 

Podrobný program na www.praguebikefest.cz

 

Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Liberecké divadlo po šesti letech uvede další detektivku Agathy Christie

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci uvede po šesti letech další detektivku Agathy Christie, tentokrát ale v roli vyšetřovatele vraždy nebude Hercule Poirot, ale...

15. dubna 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Policie pátrá po čtrnáctiletém chlapci z Vyžlovky, v úterý se nevrátil ze školy

Policisté pátrají po čtrnáctiletém Lukášovi Dujkovi z Vyžlovky v okrese Praha-východ. Chlapec odjel v úterý ráno do školy na pražském Chodově, domů se už ale...

15. dubna 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

Z nádraží ujel pracovní vlak bez strojvedoucího, zastavil až po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po dvanácti...

15. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

15. dubna 2026  12:40

Mezinárodní den Pompeho nemoci: Když se glykogen hromadí ve svalech a poškozuje je. Včasná diagnóza je klíčová

15. dubna 2026  12:34

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

Technická univerzita Ostrava představí školákům technické i přírodovědné obory

ilustrační snímek

VŠB - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) chystá na čtvrtek tradiční přehlídku technických, přírodovědných i ekonomických oborů určenou žákům základních a...

15. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Kolín obnoví workoutové hřiště u lávky, nápad vzešel z participativního rozpočtu

ilustrační snímek

Kolín kompletně obnoví workoutové hřiště poblíž lávky přes Labe. Nápad vzešel z návrhů posledního ročníku participativního rozpočtu, při hlasování získal třetí...

15. dubna 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Janáčkova filharmonie Ostrava představuje program 73. sezony

15. dubna 2026  12:30

