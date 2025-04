Prague Bike Fest odhaluje další novinky pro třetí ročník cyklistického svátku na Výstavišti

Třetí ročník největšího cyklistického svátku v roce Prague Bike Fest na Výstavišti se blíží a s ním i řada dalších novinek! O víkendu 26. – 27. 4. 2025 se opět v open air zóně na Bruselské cestě a přilehlých loukách stejně jako v Křižíkových pavilonech setkají nejen nejlepší bikeři z ČR i zahraničí, ale zejména si zde návštěvníci užijí nadupaný veletrh s TOP značkami, testování, exhibice, přednášky, závody, adrenalin, společné vyjížďky nebo relax u dobrého jídla. Jako každý rok i letos bude patřit část veletrhu dětem, pro které bude připraven dětský testovací okruh pod vedením instruktorů z Trail Guide. Kdo ale holduje především adrenalinu, nesmí chybět u Big Air show v čele s Teodorem Kováčem a dalšími známými domácími i zahraničními jezdci. A pozor – letos budou pánové soutěžit v unikátním závodu o prize money ve výši 100.000 Kč v rámci Big Air Eliminator, další prize money pak přichystal hlavní partner Sazka v rámci Freestyle BMX závodu SAZKA PBF GRAND BMX 2025. Hlavním partnerem Prague Bike Festu je společnost Sazka, partnery akce jsou ČEZ, Škoda Auto, Pražská plynárenská, LIDL, foodora a BESIP.

Novinka roku 2025 – big air eliminator o prize money 100.000 Kč

Unikátní závod ve freestylu na horském kole Big Air Eliminator bude letos jednou z hlavních adrenalinových atrakcí, v rámci které budou jezdci soutěžit o sto tisíc korun. Jedná se o jedinečný formát, kdy proti sobě špičky české i evropské cyklistické scény poměří své síly v nedělním finále, které se pojede divácky atraktivním formou vyřazovací soutěže – eliminátor. V sobotu proběhne od 15.30 hod. kvalifikace pro 30 pozvaných a v neděli pak od 14.00 hod. hlavní souboj finálový jezdců.

Aktuálně potvrzení jezdci:

Jakub Vencl (info ZDE), Vilibald Vítek (info ZDE)

Loek Quaedflieg (NED) (info ZDE), Diego Solans (ESP) (info ZDE)

Jakub Hejl (info ZDE) , Teodor Kováč (info ZDE)

Ondra Šléz (info ZDE), Andy Mitaš (info ZDE)

Mathias Machara (info ZDE), Przemek Abramowicz (POL) (info ZDE)

Berndt Winkler (AUT) (info ZDE), Tim Knopf (DE) (info ZDE)

SAZKA PBF GRAND BMX 2025 & SAZKA BMX pumptrack i půjčovna horských kol

Letošní ročník SAZKA GRAND BMX 2025 proběhne na Prague Bike Festu a návštěvníci se mají na co těšit! Dvojitá minirampa, ve které bude závodit špička české freestyle BMX komunity a také světový unikát – modulární BMX pumptrack z upcyklovaných stíracích losů od Sazky. Na jeho vývoj a výrobu byly použity dvě tuny losů. Po teniskách Sazka Kickz, modulárním nábytku a rePuku je pumptrack dalším upcyklovaným produktem vytvořeným v rámci platformy reLosy. Sazka tak dává starým výherním a neprodaným losům druhý život a vrací je zpět do hry. Navštivte oblíbený SAZKA pumptrack a vyzkoušejte si jízdu na kole či koloběžce – ty si na místě můžete půjčit zdarma! Návštěvníci si v areálu také mohou vyzkoušet Náladoměřiče, díky kterým si změří svoji náladu a poskytnou jednoduché tipy, jak ji případně zlepšit.

Pozor!

V sobotu 26. 4. se utkají na dvojité rampě s funboxem nejlepší jezdci ČR o prize money 30.000 Kč. Návštěvníci se mohou těšit na ohromující výkony. V rámci závodu se představí jezdci:

Tomáš Beran, Jakub Meloun, Daniel Mlejnek, Jirka Pokorný, Marek Pokorný, Martin Spurný, Tomáš Tohol, Mikuláš Řehořík

Energie, která pohání naše životy v podání ČEZ

„Jakákoli forma pohybu je spojena s energií, která je s naší společností neodmyslitelně spjatá. Dlouhodobě podporujeme nejrůznější sportovní aktivity na poli profesionálního i amatérského sportu a cyklistika ve všech svých formách patří mezi naše preferovaná odvětví. Jsme rádi, že se řadíme mezi stabilní partnery Prague Bike Festu, který si díky svému rozmanitému programu našel spoustu příznivců mezi všemi věkovými kategoriemi. Věříme, že i letošní ročník přiláká milovníky cyklistiky, kteří buď jako diváci nebo aktivní účastníci zažijí jedinečnou show,“ komentuje Mgr. Milan Záhorka, Útvar komunikace a marketingu.

Škoda Auto nejen pro děti

V rámci Škoda expozice si mohou návštěvníci vyzkoušet cyklistické simulátory Rouvy a zažít na vlastní kůži sprint na kole na 900 m. Dalším lákadlem budou venkovní hry pro děti. Nejmenší návštěvníci se poté mohou těšit na oblíbené dětské dopravní hřiště s dětskými koly a odrážedly. Po pestré škále aktivit mohou návštěvníci načerpat síly v odpočinkové zóně. V rámci zóny samozřejmě nebudu chybět ani nejnovější modely Škoda – Elroq a Enyaq Coupé Sportline. „Jako značka, která dlouhodobě fandí všem cyklistům, se na setkání s úžasnou cyklistickou rodinou srdečně těšíme a budeme velice rádi, když se se všemi v přátelské i sportovní atmosféře potkáme v našem zázemí a festival si společně užijeme,“ říká Libor Šedivák, vedoucí Marketingu Škoda Auto ČR.

Veletrh srdcem akce

Cyklistický veletrh je jedním z hlavních pilířů festivalu. Jde o místo, kde se setkávají prodejci a výrobci cyklistického vybavení nejen se svými zákazníky, ale také mezi sebou pro vzájemnou inspiraci. Na Prague Bike Fest se můžete těšit na desítky vystavovatelů a stovky značek – od renomovaných českých i zahraničních značek až po ty, které se na trhu teprve zabydlují.

Zahájení cyklistické sezony za účasti prezidenta českého svazu cyklistiky

V sobotu 26. 4. proběhne na hlavní stagi pomyslné zahájení cyklistické sezony pro tento rok, a to za účasti hostů – prezidenta Českého Svazu Cyklistiky Davida Průši a dále zástupců společností SAZKA a Škoda, chybět nebude ani zástupce Prague Bike Festu a vybraní sportovci.

Premiéra po trailech přes hory

Na festivalu se uskuteční premiéra 5. řady sportovního seriálu Po trailech přes hory vysílaného na ČT Sport, a to za účasti samotných tvůrců. Seriál nabídne nespočet tipů na pohodové turistické vyjížďky i na adrenalinové vyžití pro zkušenější bikery. Více info o pořadu: ZDE

Panelové diskuse na BIKE FORUM STAGE (ukázky přednášek)

Téma přednášky: Na kole ve městě, mimo město i na cestě z města

Jak se nezamotat v dopravě, neztratit nervy a dostat se z města ven bez tlačení kola po chodníku? Přijďte si poslechnout a podělit se o tipy pro městské ježdění a zkušenosti s jízdou na kole v každodenním provozu, byť jen na cestě z města.

Téma přednášky: Kde má městská cyklistika v Praze svoje místo?

Je Praha město pro kola? A bude? Co může pomoct tomu, aby byla jízda na kole v Praze přirozenou volbou, anebo už snad někde je? Přijďte si poslechnout debatu o tom, kam Praha směřuje, co funguje, co chybí a jestli cyklodopravu čeká růst.

Trial zóna

Trial zóna pod taktovkou Bike O‘clock – Damjana Siriškiho a Ondřeje Šenka rovněž nesmí chybět. Trial je disciplína, kdy se jezdci v malých rychlostech snaží překonávat uměle vytvořené překážky a diváci mohou jezdce sledovat při skocích na vysoké schody, seskakování, skákání po předním nebo po zadním kole, nejrůznějších otočkách a dalších tricích. Zóna se skládá z různých pro trial vhodných překážek, jako jsou piknikové stoly nebo pyramidy.

Festivalové vyjížďky

Festivalové vyjížďky jsou velmi oblíbené. Společné vyjížďky mimo areál festivalu budou mít cíl vždy opět na Výstavišti a ani v tomto případě nebude chybět instruktor. Pro zapojení se není žádné omezení, na jakém kole přijet, vítáni jsou všichni – jak na silničních kolech, tak třeba horských. Protože to hlavní je potkat se při sportu! Vyjížďky zajistí partneři BIKES ON FILM, SKI & BIKE CENTRUM RADOTÍN a M1 PROJECT.

Dětské skills centrum od trail guide

Zóna se stejně jako v předešlých ročnících bude skládat z několika různých drah s umělými překážkami, na kterých budou moci děti pod vedením zkušených instruktorů pilovat svoji zručnost na kole.

Na co se mohou děti těšit?

? Celá zóna bude pojata jako výuková MTB zóna pro děti s 30minutovými časovými bloky na výuku, během které děti projdou všechna stanoviště.

? V zóně budou tři stanoviště s různými tipy překážek (mini skok; boule jako terénní nerovnost apod.).

? Na každém stanovišti bude Trail Guide instruktor, který děti naučí, jak překážku správně a bezpečně překonat.

? 30minutové bloky budou začínat vždy v celou hodinu a v půl; první blok odstartuje v 10.30 hod.

Aby to však děti opravdu bavilo, obdrží na začátku kartičku, kterou instruktoři vyplní za každé stanoviště a za splnění všech stanovišť dostanou medaili. Kartička zároveň poputuje do slosování o malé věcné ceny.

Testování

Hledáte před sezónou nové kolo? Festival Prague Bike Fest vám nabízí jedinečnou příležitost vyzkoušet si nejnovější modely kol. Ať už se poohlížíte po nové silničce a potřebujete zjistit správnou velikost, nebo vybíráte horské kolo a chcete si vyzkoušet nové tlumení, vše najdete na jednom místě – v naší testovací zóně. Pro všechny testující bude připraveno několik uzavřených okruhů v rámci areálu Výstaviště, doplněné o možnost vyrazit s testovacím kolem i mimo areál.

POZOR: Vlastní helma je povinná!

Prague Bike Fest si i v letošním roce zachovává svou kvalitu, energii a jedinečnou atmosféru. Novinkou je upravené rozdělení kompetencí mezi partnery festivalu.

Organizaci 3. ročníku Prague Bike Festu opět zajišťují firmy MVP s.r.o. a Výstaviště Praha a.s. Oba koprodukční partneři nadále úzce spolupracují na celkové koncepci festivalu i jeho programové nabídce.

Pro letošní ročník došlo k úpravě v rozdělení odpovědnosti: Výstaviště Praha bude nyní zajišťovat nejen marketingovou komunikaci festivalu, jak tomu bylo v předchozích ročnících, ale také produkci akce, kterou měla dříve na starosti firma MVP. Tento krok je výsledkem společné dohody a má za cíl ještě více posílit organizaci akce.

Hlavním partnerem Prague Bike Festu je společnost Sazka, partnery akce jsou ČEZ, Škoda Auto, Pražská plynárenská, LIDL a foodora a BESIP. Všem partnerům patří velké poděkování za nejen finanční podporu akce.

Fakta k akci:

Kdy: 26. a 27. 4. 2025 / V kolik: od 10.00 do 19.00 hod. sobota / 10.00 – 18.00 hod. neděle

Kde: Bruselská cesta a Open air (vchod ze Stromovky u Maroldova panorámatu)

Vstupné: 100–580 Kč / děti do 3 let zdarma

Vstupenky: ZDE

Záštitu nad akcí převzal:

ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY

Mediálním partnerem akce je ČRo Praha: www.praha.rozhlas.cz

www.navystavisti.cz / www.mvp.cz / www.kola-radotin.cz

www.sazka.cz / www.skoda-auto.cz / www.cez.cz

