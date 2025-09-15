Prague.bio Conference 2025 přivede do Prahy světové biotechnologické špičky

Praha 15. září 2025 (PROTEXT) - 
  • Konference představí 25. září v Praze nejnovější trendy v biotech průmyslu, evropské legislativě i využití umělé inteligence při vývoji léčiv.
  • Mezi hlavními řečníky jsou Philipp Kukura z Oxfordské univerzity, Hannah Nelson z University of Colorado Boulder, Wojciech Nowak z EuropaBio a David Flores, respektovaný odborník na globální byznys v oblasti biotechnologií.

Nejnovější objevy a globální trendy v oblasti biotechnologií, vývoje léčiv a medicínských technologií představí třetí ročník mezinárodní Prague.bio Conference, která se koná 25. září v Národním domě na Vinohradech. Již potřetí tato mezinárodní akce propojí vědecké kapacity, investory i zástupce průmyslu z Česka a zahraničí a otevře klíčová témata od technologického transferu přes novinky z evropské legislativy a jejich dopad na středoevropský prostor až po vliv umělé inteligence na vývoj nových léků. Program konference je zveřejněn na webu Prague.bio Conference.

Technologický transfer a přenos vědeckých poznatků do praxe patří tradičně mezi klíčová témata konference. Program nabídne inspiraci ze zahraničí i praktické zkušenosti českých výzkumníků a startupů. Podle organizátorů je právě efektivní přenos výsledků výzkumu z laboratoří do praxe zásadním předpokladem pro jejich komerční využití a posílení ekonomiky. Součástí akce bude i vyhlášení soutěže o nejlepší biotechnologický startup ze střední Evropy, prezentováno bude 12 pečlivě vybraných projektů.

„Český biotechnologický sektor má tradici a velký potenciál a představuje jednu z klíčových oblastí s vysokou přidanou hodnotou pro rozvoj ekonomiky i společnosti. Zaslouží si proto pozornost ze strany státu. Bez kvalitní infrastruktury a strategické podpory je složité tento potenciál naplno využít,“ upozorňuje Petra Kinzlová, ředitelka spolku Prague.bio, který propojuje v Česku vědu s biotechnologickým průmyslem a sdružuje téměř čtyři desítky subjektů z akademického prostředí i byznysu.

 

Hlavní řečníci s globálním renomé

Jedním z hlavních řečníků je profesor československého původu Philipp Kukura z Oxfordské univerzity, zakladatel společnosti Refeyn a světová kapacita v oblasti hmotnostní fotometrie – metody, která umožňuje vizualizaci a charakterizaci biomolekul s dosud nedosaženou přesností. Philipp Kukura se podělí o zkušenosti z cesty od laboratoře k úspěšnému byznysu a ukáže, jak může akademický výzkum přerůst v globální technologii s obrovským dopadem na medicínu i diagnostiku.

Významným hostem je Hannah Nelson z University of Colorado Boulder, která se dlouhodobě věnuje otázkám technologického transferu a rozvoji univerzitních spin-offů. Coloradská univerzita v Boulderu patří mezi špičky v oblasti transferu technologií do praxe a zakládání spin-offů, tedy mladých firem vycházejících z univerzitního prostředí. Českému publiku přiblíží Hannah Nelson osvědčené postupy amerických univerzit a cesty, jak podpořit vznik inovativních firem i ve středoevropském regionu. 

Dalším z hlavních hostů konference bude Wojciech Nowak, výkonný ředitel společnosti Novartis a člen představenstva vlivné evropské asociace v oblasti biotechnologií EuropaBio. Ve svém vystoupení se zaměří na globální konkurenceschopnost evropského biotechnologického sektoru a připravovaný evropský zákon o biotechnologiích (EU Biotech Act), který má posílit strategické postavení Evropy v této oblasti.

Součástí programu jsou tři panelové diskuse zaměřené na investice, management biotech společností a využití AI ve vývoji nových léčiv.

 

Praha jako centrum biotechnologií

V ČR dnes působí na 400 biotechnologických subjektů, které zaměstnávají více než 22 000 odborníků a ročně generují 3 miliardy eur. Od roku 2003 přilákal sektor přímé zahraniční investice v hodnotě 1,5 miliardy eur a stal se atraktivním pro fondy, jako je i&i Biotech Fund, který vznikl v roce 2021 s podporou Evropského investičního fondu a soukromých investorů.

„Praha se profiluje jako biotechnologické centrum střední Evropy. Prague.bio podporuje vznik dlouhodobých partnerství mezi výzkumnými institucemi, startupy, investory i velkými firmami. Chceme ukázat, že Česko má šanci být hybatelem inovací s globálním přesahem,“ doplňuje Jiří Fusek, výkonný manažer spolku Prague.bio.

Generálním partnerem konference je Bristol Myers Squibb, který v Praze představí spolupráci s českým startupem Carebot. Spolupráce s inovativními týmy a technologickými startupy je pro nás klíčová. Umožňuje nám urychlovat vývoj řešení, která mají reálný dopad na životy pacientů, dodává Jiří Fusek. 

Konferenci pořádá spolek Prague.bio ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, IOCB Tech a inkubátorem i&i Prague. Akce se koná pod záštitou prezidenta republiky, ministra pro vědu, výzkum a inovace, Ministerstva průmyslu a obchodu a primátora hl. m. Prahy.

www.prague.bio

 

 

