Prague.bio Conference vyhrál startup RIANA Therapeutics s účinnější a šetrnější léčbou akutní leukémie

Autor:
  9:00
Praha 27. září 2025 (PROTEXT) - Vítězem startupové soutěže, kterou zorganizovala asociace Prague.bio, se stal startup RIANA Therapeutics. Projekt se věnuje vývoji nové léčby pro akutní myeloidní leukémii. Na druhém místě se umístil startup HeartBeat.bio stojící za pokročilou platformou pro vývoj nových léků na onemocnění srdce, zejména pak na srdeční selhání. A třetí místo obsadil startup Nanoflexion z Technické univerzity v Liberci se svou speciální nanovlákennou náplastí navrženou k prevenci život ohrožujících komplikací při střevních operacích. Takzvaná Pitch Session byla hlavním bodem letošní mezinárodní konference Prague.bio Conference 2025, která se pořádala ve čtvrtek 25. září v Národním domě na pražských Vinohradech.

Konference Prague.bio přilákala 400 účastníků z řad vědců, investorů i zástupců průmyslu, doposud nejvíce v tříleté historii akce. Program nabídl tři panelové diskuse zaměřené na investice, management biotechnologických společností a využití umělé inteligence ve vývoji léčiv.

Pitch Session představila dvanáct vybraných projektů z oblasti biotechnologií. Odborná porota složená z investorů a expertů ocenila především inovativní přístup a potenciál praktického uplatnění. 

Zájem o letošní Pitch Session byl rekordní

„Do letošního ročníku Pitch Session se přihlásilo rekordních 40 projektů, z nichž porota vybrala ty nejlepší, které měly možnost prezentovat své technologie před publikem. Každým rokem se zvyšuje úroveň projektů, které se do soutěže hlásí, což je pro nás dobrým signálem. Do užšího výběru postoupily jen ty nejlepší, přičemž více než dvacet dalších technologií se prezentovalo formou posterů. Soutěž potvrdila silné zastoupení českých projektů, ale nechyběly ani mezinárodní týmy například z Polska, Německa či Rakouska,“ řekl výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek. 

Mezi prezentujícími byly zastoupeny všechny hlavní univerzity a centra věnující se v Česku biotechnologiím, jde o Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Masarykovu univerzitu, Univerzitu Karlovu, Technickou univerzitu v Liberci i další ústavy AV ČR.

První cenu v soutěži Pitch Session v hodnotě 3.000 euro si odnesl rakouský startup RIANA Therapeutics. Kromě peněžité odměny budou mít autoři projektu možnost se představit také investiční komisi Czech Founders VC, která rozhodne o udělení další investice tomuto startupu. RIANA Therapeutics se zaměřuje na vývoj nové léčby akutní myeloidní leukémie. Toto agresivní onemocnění krve mívá ve vyšším věku pacientů špatnou prognózu s méně než třicetiprocentní šancí na přežití. Inovativní přístup RIANA Therapeutics spočívá v tom, že blokuje důležité vazby mezi bílkovinami v rakovinných buňkách, které spouštějí růst a šíření nádorů. Cílem je pak nabídnout účinnější a šetrnější léčbu, než jaká je dnes k dispozici.

Druhé místo v Pitch Session patří vídeňskému startupu HeartBeat.bio, jenž stojí za pokročilou platformou pro vývoj nových léků na onemocnění srdce, zejména pak na srdeční selhání. HeartBeat.bio byl oceněn 2.000 euro. Firma používá 3D modely srdečních komor, takzvané cardioidy, které jsou tvořeny z lidských kmenových buněk. Jde o tkáňové modely srdečních komor, které pracují a chovají se podobně jako srdce člověka a umožňují tak testovat třeba reakce na léky či toxicitu na modelech blízkých lidské fyziologii. 

Na třetím místě skončil startup Nanoflexion z Technické univerzity v Liberci se svou speciální nanovlákennou náplastí navrženou k prevenci života ohrožujících komplikací při střevních operacích. Náplast je biologicky odbouratelná, bezpečná pro tělo a při operaci se snadno a rychle aplikuje. Znamená zásadní změnu v procesu hojení po břišních operacích. Nanoflexionu připadla peněžitá odměna v hodnotě 1.000 euro.

 

Kromě soutěžních startupů se na konferenci prezentovaly i další nadějné projekty. Jedním z nich byl i český zdravotnický startup Carebot, který vyvíjí pokročilé algoritmy umělé inteligence pro analýzu radiologických snímků hrudníku. Firma prezentovala výsledky spolupráce s farmaceutickým gigantem Bristol Myers Squibb (BMS), která probíhala v českých nemocnicích. Cílem partnerství je podpořit časnou detekci karcinomu plic, která je zásadní pro zvýšení šancí pacientů na úspěšnou léčbu a dlouhodobé přežití.

„Včasná diagnóza je klíčovým faktorem v boji proti rakovině plic. U pacientů, u nichž je nádor zachycen v časném stadiu, je pětileté přežití několikanásobně vyšší než u pokročilých onemocnění. Spojením našich zkušeností v oblasti imuno-onkologie s inovativní technologií Carebotu chceme přispět k rychlejšímu odhalení onemocnění a zlepšení výsledků pacientů,“ uvedla GM BMS Czech Republic, Karin Bacmaňáková. 

Přestože se na konferenci prezentovalo mnoho českých projektů, mladí vědci stále potřebují získat lepší byznysové základy i uvažování, a k tomu má sloužit vzdělávání v rámci nového projektu Lorem Ipsum Academy. Prague.bio ho spouští v těchto dnech ve spolupráci s IP Lab Ventures a Technologickou gramotností. Cílem projektu je rozvinout manažerské schopnosti a motivovat mladé vědce k uplatnění v biotechnologickém byznysu. 

Konference Prague.bio přilákala špičky z vědy i byznysu

Mezi hlavními hosty vystoupil profesor československého původu Philipp Kukura z Oxfordské univerzity, zakladatel společnosti Refeyn a světová kapacita v oblasti hmotnostní fotometrie. V inspirativní přednášce mluvil o svých startupových začátcích a motivoval návštěvníky konference k větší odvaze, ale také pokoře. Protože podle jeho slov mít průlomový vědecký objev není to samé jako mít průlomový byznysový nápad. O zkušenosti s technologickým transferem se podělila Hannah Nelson z University of Colorado Boulder, za kterou stojí úctyhodné výsledky v počtu vznikajících spin-offů. Univerzita se loni dostala na první místo v rámci USA s 35 vzniklými startupy a to i přesto, že nesídlí v žádném ze známých VC hubů, jako jsou San Francisco či Boston. 

Třetí ročník Prague.bio opět ukázal, že český biotechnologický ekosystém rychle roste, získává větší zájem investorů a je schopen generovat projekty s mezinárodním potenciálem. Vyhlášení vítězů startupové soutěže potvrdilo, že právě zde se rodí inovace, které mohou v budoucnu zásadně změnit podobu medicíny a kvalitu života pacientů. O vzrůstajícím zájmu o investice do biotechnologií svědčí i fakt, že se příští rok Praha zhostí prestižní mezinárodní konference BioEquity, a to jako první země střední a východní Evropy.

 

O spolku Prague.bio:

Spolek Prague.bio vznikl v roce 2023 s cílem propojit zástupce vědy a výzkumu, průmyslových firem, startupů a investorů v oblasti biotechnologií, vývoje nových léčiv, diagnostiky a zdravotnických technologií. Jeho posláním je vytvořit z ČR biotechnologické centrum střední Evropy a posílit mezinárodní viditelnost českého biotechnologického sektoru. K významným aktivitám Prague.bio patří každoroční konference Prague.bio Conference, jejíž čtvrtý ročník se uskuteční 23. září 2026 v Praze.

Prague.bio nyní sdružuje téměř čtyři desítky členů. Patří mezi ně přední akademické instituce, jako např. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Biotechnologický ústav AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, ale i významné firmy z oboru, jako Zentiva, Bristol Myers Squibb, SOTIO Biotech, Arxada nebo nadějné startupy, jako DIANA Biotechnologies, SigutLabs či inkubátor i&i Prague a další.

 

Zdroj: Prague.bio

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

Městská policie v Pardubicích plánuje zřídit vlastní dronové centrum. Drony mohou strážníkům pomáhat při velkých akcích, které navštěvuje hodně diváků, nebo při pátrání po ztracených lidech. Pokud...

27. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám

Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým. Uvedl to v sobotu server iROZHLAS.cz. Na policii...

27. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

27. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

UnionPay rozšiřuje akceptaci napříč Evropou, její karty nyní přijímá přes 90?% evropských zemí a regionů

27. září 2025  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České firmy v operativním leasingu dohánějí Evropu. Tahounem jsou malé firmy

27. září 2025  9:10

V Pelhřimově v říjnu vysadí stromy pro novorozeňata. Zaplatí je město

Dlouhou tradici má v Pelhřimově výsadba stromů pro nově narozené děti. Letos budou rodiče „občánků“ města, již přišli na svět po 1. říjnu 2024, sázet dřeviny už po čtyřiadvacáté.

27. září 2025  9:08

Prague.bio Conference vyhrál startup RIANA Therapeutics s účinnější a šetrnější léčbou akutní leukémie

27. září 2025

Nevšední vyhlídka na vrchu uprostřed Bíliny. Návštěvníci budou lávku otáčet

Na vrchu Chlum, který leží uprostřed Bíliny na Teplicku, roste nová vyhlídka. Architektonické řešení této stavby nabídne jednu velkou zajímavost – ocelovou konstrukci ve tvaru lávky, která bude navíc...

27. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Na jihu Čech budou s volbami čtyři referenda, dvě kvůli větrným elektrárnám

Čtyři obce v Jihočeském kraji chystají v termínu sněmovních voleb 3. a 4. října místní referenda. Ve dvou případech budou lidé rozhodovat o výstavbě větrných...

27. září 2025,  aktualizováno 

Obyvatelé obcí budu v referendech hlasovat o větrnících, těžbě štěrku i bytech

Obyvatelé osmi obcí v Olomouckém kraji se příští týden souběžně se sněmovními volbami budou moci v místních referendech vyjádřit k chystané stavbě větrných...

27. září 2025,  aktualizováno 

Na Vysočině bude s volbami osm místních referend, šest z nich kvůli větrníkům

V osmi obcích na Vysočině budou při sněmovních volbách i místní referenda. Na šesti místech se obyvatelé budou moci vyjádřit k záměrům na stavbu větrných...

27. září 2025,  aktualizováno 

V Poličce představí, jak se žilo v době železné

Městské muzeum a galerie Polička připravuje novou výstavu s názvem Keltové - Naše dávná minulost, která návštěvníkům přiblíží život na území východních Čech v době železné.

27. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.