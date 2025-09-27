Prague.bio Conference vyhrál startup RIANA Therapeutics s účinnější a šetrnější léčbou akutní leukémie

Konference Prague.bio přilákala 400 účastníků z řad vědců, investorů i zástupců průmyslu, doposud nejvíce v tříleté historii akce. Program nabídl tři panelové diskuse zaměřené na investice, management biotechnologických společností a využití umělé inteligence ve vývoji léčiv.
Pitch Session představila dvanáct vybraných projektů z oblasti biotechnologií. Odborná porota složená z investorů a expertů ocenila především inovativní přístup a potenciál praktického uplatnění.
Zájem o letošní Pitch Session byl rekordní
„Do letošního ročníku Pitch Session se přihlásilo rekordních 40 projektů, z nichž porota vybrala ty nejlepší, které měly možnost prezentovat své technologie před publikem. Každým rokem se zvyšuje úroveň projektů, které se do soutěže hlásí, což je pro nás dobrým signálem. Do užšího výběru postoupily jen ty nejlepší, přičemž více než dvacet dalších technologií se prezentovalo formou posterů. Soutěž potvrdila silné zastoupení českých projektů, ale nechyběly ani mezinárodní týmy například z Polska, Německa či Rakouska,“ řekl výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek.
Mezi prezentujícími byly zastoupeny všechny hlavní univerzity a centra věnující se v Česku biotechnologiím, jde o Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Masarykovu univerzitu, Univerzitu Karlovu, Technickou univerzitu v Liberci i další ústavy AV ČR.
První cenu v soutěži Pitch Session v hodnotě 3.000 euro si odnesl rakouský startup RIANA Therapeutics. Kromě peněžité odměny budou mít autoři projektu možnost se představit také investiční komisi Czech Founders VC, která rozhodne o udělení další investice tomuto startupu. RIANA Therapeutics se zaměřuje na vývoj nové léčby akutní myeloidní leukémie. Toto agresivní onemocnění krve mívá ve vyšším věku pacientů špatnou prognózu s méně než třicetiprocentní šancí na přežití. Inovativní přístup RIANA Therapeutics spočívá v tom, že blokuje důležité vazby mezi bílkovinami v rakovinných buňkách, které spouštějí růst a šíření nádorů. Cílem je pak nabídnout účinnější a šetrnější léčbu, než jaká je dnes k dispozici.
Druhé místo v Pitch Session patří vídeňskému startupu HeartBeat.bio, jenž stojí za pokročilou platformou pro vývoj nových léků na onemocnění srdce, zejména pak na srdeční selhání. HeartBeat.bio byl oceněn 2.000 euro. Firma používá 3D modely srdečních komor, takzvané cardioidy, které jsou tvořeny z lidských kmenových buněk. Jde o tkáňové modely srdečních komor, které pracují a chovají se podobně jako srdce člověka a umožňují tak testovat třeba reakce na léky či toxicitu na modelech blízkých lidské fyziologii.
Na třetím místě skončil startup Nanoflexion z Technické univerzity v Liberci se svou speciální nanovlákennou náplastí navrženou k prevenci života ohrožujících komplikací při střevních operacích. Náplast je biologicky odbouratelná, bezpečná pro tělo a při operaci se snadno a rychle aplikuje. Znamená zásadní změnu v procesu hojení po břišních operacích. Nanoflexionu připadla peněžitá odměna v hodnotě 1.000 euro.
Kromě soutěžních startupů se na konferenci prezentovaly i další nadějné projekty. Jedním z nich byl i český zdravotnický startup Carebot, který vyvíjí pokročilé algoritmy umělé inteligence pro analýzu radiologických snímků hrudníku. Firma prezentovala výsledky spolupráce s farmaceutickým gigantem Bristol Myers Squibb (BMS), která probíhala v českých nemocnicích. Cílem partnerství je podpořit časnou detekci karcinomu plic, která je zásadní pro zvýšení šancí pacientů na úspěšnou léčbu a dlouhodobé přežití.
„Včasná diagnóza je klíčovým faktorem v boji proti rakovině plic. U pacientů, u nichž je nádor zachycen v časném stadiu, je pětileté přežití několikanásobně vyšší než u pokročilých onemocnění. Spojením našich zkušeností v oblasti imuno-onkologie s inovativní technologií Carebotu chceme přispět k rychlejšímu odhalení onemocnění a zlepšení výsledků pacientů,“ uvedla GM BMS Czech Republic, Karin Bacmaňáková.
Přestože se na konferenci prezentovalo mnoho českých projektů, mladí vědci stále potřebují získat lepší byznysové základy i uvažování, a k tomu má sloužit vzdělávání v rámci nového projektu Lorem Ipsum Academy. Prague.bio ho spouští v těchto dnech ve spolupráci s IP Lab Ventures a Technologickou gramotností. Cílem projektu je rozvinout manažerské schopnosti a motivovat mladé vědce k uplatnění v biotechnologickém byznysu.
Konference Prague.bio přilákala špičky z vědy i byznysu
Mezi hlavními hosty vystoupil profesor československého původu Philipp Kukura z Oxfordské univerzity, zakladatel společnosti Refeyn a světová kapacita v oblasti hmotnostní fotometrie. V inspirativní přednášce mluvil o svých startupových začátcích a motivoval návštěvníky konference k větší odvaze, ale také pokoře. Protože podle jeho slov mít průlomový vědecký objev není to samé jako mít průlomový byznysový nápad. O zkušenosti s technologickým transferem se podělila Hannah Nelson z University of Colorado Boulder, za kterou stojí úctyhodné výsledky v počtu vznikajících spin-offů. Univerzita se loni dostala na první místo v rámci USA s 35 vzniklými startupy a to i přesto, že nesídlí v žádném ze známých VC hubů, jako jsou San Francisco či Boston.
Třetí ročník Prague.bio opět ukázal, že český biotechnologický ekosystém rychle roste, získává větší zájem investorů a je schopen generovat projekty s mezinárodním potenciálem. Vyhlášení vítězů startupové soutěže potvrdilo, že právě zde se rodí inovace, které mohou v budoucnu zásadně změnit podobu medicíny a kvalitu života pacientů. O vzrůstajícím zájmu o investice do biotechnologií svědčí i fakt, že se příští rok Praha zhostí prestižní mezinárodní konference BioEquity, a to jako první země střední a východní Evropy.
O spolku Prague.bio:
Spolek Prague.bio vznikl v roce 2023 s cílem propojit zástupce vědy a výzkumu, průmyslových firem, startupů a investorů v oblasti biotechnologií, vývoje nových léčiv, diagnostiky a zdravotnických technologií. Jeho posláním je vytvořit z ČR biotechnologické centrum střední Evropy a posílit mezinárodní viditelnost českého biotechnologického sektoru. K významným aktivitám Prague.bio patří každoroční konference Prague.bio Conference, jejíž čtvrtý ročník se uskuteční 23. září 2026 v Praze.
Prague.bio nyní sdružuje téměř čtyři desítky členů. Patří mezi ně přední akademické instituce, jako např. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Biotechnologický ústav AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, ale i významné firmy z oboru, jako Zentiva, Bristol Myers Squibb, SOTIO Biotech, Arxada nebo nadějné startupy, jako DIANA Biotechnologies, SigutLabs či inkubátor i&i Prague a další.
Zdroj: Prague.bio