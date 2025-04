Prague Film Festival uvede také film vytvořený za pomoci umělé inteligence

12:00

Praha 17. dubna 2025 (PROTEXT) - Prague Film Festival, který se uskuteční ve dnech 23. - 26. dubna 2026 v Kině Pilotů v Praze, představí unikátní film The Girl Who Walked On Snow (Dívka, která kráčela po sněhu) portugalského režiséra Bruna Carnide. Tento pozoruhodný snímek bude součástí sekce animovaných filmů a bude uveden v sobotu 26. dubna ve 12:30.