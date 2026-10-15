Praha: 57 m2. Příbor: celý třípodlažní dům. Co dnes znamená 8,69 milionu?

V Příboře je za stejnou nabídkovou cenu na prodej celý třípodlažní multifunkční dům přibližně 100 metrů od centra. Nabízí cca 358 m2 včetně terasy, z toho cca 346 m2 interiéru, a v katastru je rozdělen na pět samostatných jednotek – čtyři nebytové a jeden byt 4+kk s vlastní terasou. Komerční část je aktuálně 100 % obsazena nájemníky; byt lze předat kupujícímu bezprostředně po dokončení prodeje.
„Nechci tvrdit, že Příbor je Praha. Chci pouze ukázat, co lze dnes za stejných 8,69 milionu korun získat na různých místech. Čísla neříkají, kde má člověk žít. Ukazují ale, kolik prostoru a možností obětuje za určitou adresu,“ říká majitel Jiří Jurečka.
Dům kombinuje stávající příjem z pronájmu, možnost vlastního bydlení, pět samostatně vymezených jednotek a potenciál budoucích změn využití.
Silnou stránkou domu je také výborná dopravní dostupnost. Příbor leží na křižovatce hlavních silničních, železničních a autobusových směrů, v blízkosti mezinárodního letiště.
Přímo naproti domu se nachází nová obchodní zóna s obchody a službami.
Po 35 letech spojených s jednou rodinou nyní dům hledá nového majitele. Nemovitost se prodává jako celek, přímo od vlastníka.
Více informací, fotografie, video a půdorysy: https://www.multifunkcnidum.cz
Zdroj: Jiří Jurečka, vlastník nemovitosti
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59577.