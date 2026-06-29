Praha bude v září hlavním městem světové stomatologie

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Praha 29. června 2026 (PROTEXT) - Praha bude v září hlavním městem světové stomatologie. Do Česka míří 113 zemí, AI show v O2 areně i tajemná osobnost s revoluční novinkou.

Česká republika bude na začátku září hostit jednu z nejmezinárodnějších odborných akcí, které se kdy v Česku konaly. Světový stomatologický kongres FDI World Dental Congress 2026 přiveze do Prahy tisíce zubních lékařů, vědců, lídrů profesních organizací i technologických firem ze 113 zemí světa. Kongres se uskuteční ve dnech 4.–7. září 2026 v O2 universu a O2 areně. Česká republika jej bude hostit vůbec poprvé v historii.

Na neformálním setkání s novináři v salonku O2 universa představila Česká stomatologická komora aktuální stav příprav kongresu. Už nyní je registrováno 4403 účastníků ze 113 zemí, do programu bylo přijato 1293 odborných abstraktů ze 76 zemí, vystoupí 97 pozvaných řečníků a odborný program nabídne více než 100 hodin přednášek. Výstavní část kongresu má již nyní prodáno přibližně 2000 m2 výstavní plochy.

„Praha se na několik dní stane místem, kde se bude mluvit o budoucnosti stomatologie. Nepůjde jen o klasický odborný kongres. Chceme ukázat, že stomatologie vstupuje do nové éry – do éry umělé inteligence, digitálních technologií, prevence a medicíny, která dokáže prodlužovat zdravý život,“ říká doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory a předseda místního organizačního výboru kongresu.

Otevírací ceremoniál v O2 areně: AI, světová show a překvapení

Jedním z vrcholů kongresu bude slavnostní zahájení v O2 areně. Organizátoři připravují velký mezinárodní ceremoniál, ve kterém se propojí česká historie, moderní technologie a umělá inteligence. AI bude jedním z motivů večera i symbolickým průvodcem nové éry stomatologie.

Součástí programu má být také mimořádné překvapení: tajemná osobnost představí během kongresu revoluční novinku, která má ambici změnit pohled na budoucnost zubního lékařství. Podrobnosti organizátoři zatím nezveřejňují.

„Chceme, aby si účastníci od první minuty řekli: tohle není běžný kongres. Praha má šanci ukázat světu nejen svou krásu, ale i to, že česká stomatologie patří mezi respektované a aktivní hráče mezinárodní medicíny,“ doplňuje Roman Šmucler.

Praha poprvé mezi světovými metropolemi stomatologie

FDI World Dental Congress se koná od roku 1901 a patří k nejvýznamnějším světovým událostem v oblasti stomatologie. V minulosti jej hostily například San Francisco, Stockholm, Vídeň, Madrid nebo Šanghaj. V roce 2026 se k nim poprvé připojí Praha.

Získání pořadatelství je výsledkem dlouhodobého úsilí České stomatologické komory přivést nejprestižnější světový stomatologický kongres zpět do Evropy a zároveň ukázat Českou republiku jako zemi s kvalitní odborností, moderní infrastrukturou a silnou profesní organizací.

Symbolickým momentem bylo převzetí vlajky světové stomatologie během loňského kongresu FDI v Šanghaji. Tím byla oficiálně zahájena cesta k pražskému ročníku.

Světový stomatologický parlament: 102 zemí v Praze

Souběžně s kongresem se bude v Praze konat také Světový stomatologický parlament FDI, a to ve dnech 3.–8. září 2026. Jedná se o každoroční setkání členských organizací FDI, které zahrnuje odborná fóra, Fórum národních stomatologických organizací i Valné shromáždění FDI.

Účast už potvrdilo více než 380 zástupců ze 102 zemí světa. Pražský ročník tak má ambici zařadit se mezi nejnavštěvovanější setkání Světového stomatologického parlamentu v historii.

Jednání se budou věnovat nejen odborným otázkám stomatologie, profesní odpovědnosti, odborným postupům a regulaci reklamy ve zdravotnictví, ale také tématům s širším dopadem na veřejné zdraví. Patřit mezi ně budou například spotřeba cukru a její zdanění, prevence kouření nebo regulace alternativních nikotinových výrobků.

Praha, česká věda a Pražské dentální dny

Nedílnou součástí kongresu budou také tradiční Pražské dentální dny, které se uskuteční ve dnech 4.–5. září 2026. Odborný program zajistí Česká stomatologická komora a představí přední české odborníky i aktuální témata moderní stomatologie.

Pro účastníky bude u přednášek Pražských dentálních dnů zajištěno simultánní tlumočení do českého jazyka.

Stomatologie jako obor budoucnosti

Kongres FDI World Dental Congress 2026 nebude pouze odborným setkáním zubních lékařů. Jeho hlavními tématy budou digitální stomatologie, umělá inteligence, prevence, nové technologie, mezioborová spolupráce a role orálního zdraví v celkovém zdraví člověka.

„Zubní lékařství už dávno není jen o zubech. Orální zdraví souvisí s kvalitou života, celkovým zdravím, prevencí chronických onemocnění i ekonomikou zdravotnictví. Praha bude místem, kde se o těchto souvislostech bude diskutovat na nejvyšší světové úrovni,“ uzavírá Roman Šmucler.

Zdroj: Česká stomatologická komora

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