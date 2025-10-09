Praha hledá inovativní řešení pro vesmírnou obranu a bezpečnost

EUDIS Defence Hackathon se koná zároveň v osmi zemích EU a vytváří prostor pro setkání studentů, startupů, firem a dalších technologických nadšenců. Během jediného víkendu se účastníci zaměří na hledání technologických řešení v oblasti vesmírných, dronových a cybersecurity technologií – nejen pro oblast obrany, ale také civilní využití. I proto jsou partnery hackathonu CSG Aerospace, Univerzita obrany, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, Future Forces Forum CzechInvest Defence Hub a CzechInvest Space Hub.
„Praha se dlouhodobě profiluje jako město, kde se propojuje věda, technologie a společenská odpovědnost. EUDIS Defence Hackathon je skvělou ukázkou toho, jak mohou inovace přispívat nejen k rozvoji ekonomiky, ale i k bezpečnosti a odolnosti Evropy. Jsme rádi, že Pražský inovační institut může být součástí iniciativy, která propojuje evropské partnery a podporuje mladé talenty při hledání řešení pro svět, který se rychle mění,“ říká Tomáš Lapáček, ředitel Pražského inovačního institutu.
Účastníci si na začátku akce vyberou jednu ze tří výzev, které se budou při vývoji svého řešení věnovat. Každá výzva se týká jiné oblasti obranných technologií:
– Výzva 1: Ochrana vesmírných prostředků – detekce, analýza a eliminace hrozeb ve vesmíru
– Výzva 2: Vesmír pro obranu – pozorování Země, navigace, komunikace a koordinace vícedoménových operací
– Výzva 3: Bezpečný letový prostor – bezpilotní letecké prostředky, jejich řízení, výroba a protiopatření
“Již podruhé v tomto roce se snažíme skrze EUDIS Hackathon podnítit v Česku zájem o vývoj obranných technologií, které potenciálně pomůžou nám i spojencům dnes i v budoucnu. Tentokrát se povedlo do tématiky přidat i doménu vesmírných technologií. Jsme proto rádi, že jsme celý hackathon mohli zařadit do programu Czech Space Weeku a doufáme v pozitivní ohlasy a úspěšné odstartování tohoto největšího festivalu vesmírných aktivit v ČR,“ hodnotí přínos pro účastníky Albert Bouchal, organizátor EUDIS Defence Hackathonu.
Nejlepší týmy si odnesou až 3000 EUR, cenu Univerzity obrany ušitou na míru jejich projektům a získají příležitost představit své projekty zástupcům členských států EU. Další informace a registrační formulář jsou k dispozici na webových stránkách EUDIS Defence Hackathon.
Pražský inovační institut
Pražský inovační institut je veřejně prospěšná organizace, která vznikla v roce 2020 z iniciativy hlavního města Prahy. Zaměřuje se na podporu podnikání, vzdělávání a cirkulární ekonomiky. Zároveň vytváří důležitá propojení mezi byznysovou sférou, veřejnými institucemi a akademickým prostředím, čímž se stává klíčovým partnerem v pražském inovačním ekosystému.