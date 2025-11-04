Praha hostí kongres IPIC o vrozených poruchách imunity

"Je nám ctí, že IPIC 2025 bude v Praze, symbolu vědeckého pokroku, kulturního bohatství a evropské jednoty. Je to příležitost zdůraznit pokrok, kterého se ve střední a východní Evropě v imunologii a vzácných onemocněních dosáhlo. Odráží náš závazek podporovat včasnou diagnostiku, spravedlivý přístup k péči a kontinuální lékařské vzdělávání ve všech regionech," říká Martine Pergent, předsedkyně pořadatelské mezinárodní pacientské organizace IPOPI.
Partnerem je Česká asociace pro vzácná onemocnění. Založila Pracovní skupinu uživatelů plazmatických proteinů, sdílí jejich zkušenosti s léky z krevní plazmy a spustila online platformu.
Zdroj: Česká asociace pro vzácná onemocnění
PROTEXT