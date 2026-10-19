Praha hostila první mezinárodní oftalmologický wetlab iScope

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  16:09
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Praha 19. října 2026 (PROTEXT) - Nová generace očních chirurgů absolvovala desítky hodin praktického tréninku. Naučit se operovat oko nelze pouze z učebnic a přednášek. Začínající oční chirurgové potřebují především možnost jednotlivé operační kroky opakovaně nacvičovat pod dohledem zkušených kolegů. Právě takových příležitostí je ale stále nedostatek. Od 14. do 17. října proto Praha poprvé hostila mezinárodní chirurgický kurz iScope (International Surgical Course in Ophthalmic Precision Education): Prague Ophthalmic Wetlab, který nabídl intenzivní praktický trénink oční chirurgie pod vedením českých i zahraničních odborníků. Akce se konala pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky.

Za vznikem unikátní vzdělávací akce stojí přední česká oční chirurgyně MUDr. Andrea Janeková, Ph.D., FEBO, FEBOS-CR, která dokázala do Prahy přivést mezinárodní tým instruktorů z celého světa. Mezinárodní rozměr kurzu dále podtrhla účast začínajících a pokročilých očních chirurgů ze 11 zemí, mezi nimiž byli vedle českých a slovenských oftalmologů také odborníci například ze Severní Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Litvy, Lotyšska, Německa, Švýcarska, Belgie a Itálie.

Program tvořilo pět specializovaných kurzů zaměřených na různé oblasti oční chirurgie, které účastníkům nabídly až 30 hodin praktického tréninku. Pro účely kurzu vzniklo na jednom místě 40 plně vybavených chirurgických pracovišť s vlastním chirurgickým mikroskopem, která simulovala podmínky skutečných operačních sálů. Na rozdíl od běžných wetlabů, kde jednu pracovní stanici často sdílejí dva účastníci, měl na iScope každý lékař k dispozici vlastní plně vybavené pracoviště. Díky tomu se mohl po celou dobu výuky naplno věnovat praktickému tréninku, samostatně procvičovat jednotlivé operační postupy a opakovat je podle potřeby.

Od náročných začátků k vlastnímu mezinárodnímu wetlabu

Realizaci celého projektu předcházely více než dva roky intenzivních příprav, během nichž Andrea Janeková postupně proměňovala svou vizi mezinárodního chirurgického kurzu ve skutečnost. Prvotní myšlenka přitom vycházela z její vlastní zkušenosti se začátky v oční chirurgii.

„Začátky jsou pro každého očního chirurga náročné. Teoretické znalosti jsou nezbytné, ale samotnou operaci se z knihy naučit nedá. Chirurg potřebuje získat cit pro práci s nástroji, koordinaci pohybů a především možnost jednotlivé kroky mnohokrát opakovat. Když jsem sama začínala, podobných příležitostí bylo velmi málo a skutečně intenzivních wetlabových kurzů stále není dostatek,“ vysvětluje Andrea Janeková.

Janeková se vzdělávání mladých oftalmologů věnuje dlouhodobě. Vedle své chirurgické praxe pravidelně přednáší a působí jako instruktorka na odborných kongresech a wetlabech po celé Evropě. Mimo jiné vyučuje na akcích Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie (ESCRS) a již několik let působí jako jediná česká členka lektorského týmu Balkan Ophthalmic Wetlab v Sofii.

„Na zahraničních wetlabech vidím, jak velký význam má možnost intenzivně trénovat pod vedením zkušenějších chirurgů. Chtěla jsem proto podobnou příležitost vytvořit také v České republice a zároveň do Prahy přivést zkušenosti a různé chirurgické přístupy kolegů ze zahraničí,“ dodává Janeková.

Minimum teorie, maximum praxe

Wetlab je forma praktického chirurgického výcviku, při které si lékaři nacvičují konkrétní operační postupy mimo reálnou operaci pacienta. Mohou tak pracovat s mikrochirurgickými nástroji, zkoušet různé techniky, opakovaně nacvičovat jednotlivé operační kroky a učit se zvládat komplikace v bezpečném prostředí.

„Praktický trénink je pro začínající oční chirurgy zásadní. Díky nácviku na umělých modelech a prasečích očích si mohou osvojit a zdokonalovat operační postupy, které později využijí při operacích skutečných pacientů. Čím více mají možnost v takovém prostředí trénovat, tím lepšími chirurgy se stávají. Cílem je zlepšovat jejich chirurgické dovednosti, snižovat riziko komplikací a především zvyšovat kvalitu života pacientů,“ vysvětluje Andrzej Dmitriew, polský oční chirurg, který na iSCOPE působil jako vedoucí kurzu Cataract Basic.

Právě praktická výuka byla hlavním principem iSCOPE. Zatímco na běžných odborných akcích bývá praktickému nácviku věnováno například jen několik hodin, tady účastníky čekaly celé čtyři dny intenzivního praktického tréninku. Teorie byla záměrně omezena na minimum a výuka probíhala pod přímým vedením zkušených chirurgů.

„Pro účast na iSCOPE jsem se rozhodl, protože jsem cítil, že nastal čas posunout své chirurgické dovednosti dál. Chtěl jsem se zdokonalit především ve zvládání náročných operačních situací a komplikací, se kterými se mohu setkávat při každodenní praxi,“ vysvětluje oční lékař z Itálie Alberto Interdonato, jeden z účastníků kurzu pro pokročilé.

Od operace šedého zákalu po transplantaci rohovky

Program iSCOPE tvořilo pět praktických modulů určených jak začínajícím, tak zkušenějším očním chirurgům. Zahrnoval základní a pokročilou kataraktovou chirurgii, pars plana vitrektomii, sekundární fixaci nitroočních čoček a keratoplastiku. Účastníci si tak mohli osvojit nové operační dovednosti, zdokonalit své chirurgické techniky a nacvičit postupy při řešení komplikací.

Praktický trénink probíhal na plně vybavených chirurgických pracovištích, která simulovala podmínky skutečného operačního sálu a umožňovala co nejvěrnější nácvik operačních postupů. Pro výcvik bylo připraveno přibližně 3000 prasečích očí, z nichž účastníci během čtyř dnů využili více než 2000. V rámci kurzu keratoplastiky pracovali účastníci také s lidskou dárcovskou tkání z oční tkáňové banky. Díky neomezenému množství preparátů a spotřebního materiálu nebyli při nácviku nijak omezeni a mohli jednotlivé operační postupy opakovat tolikrát, kolikrát potřebovali.

Účastníci měli navíc možnost pracovat s operačními přístroji různých výrobců, včetně nejnovějších technologií, které byly na trh uvedeny teprve nedávno. Pro řadu z nich to byla vůbec první příležitost si tyto systémy osobně vyzkoušet, porovnat jejich vlastnosti a seznámit se s nimi pod vedením zkušených mezinárodních instruktorů.

Do Prahy přijeli přední zahraniční chirurgové

Jedním z pilířů iScope je mezinárodní lektorský tým složený z předních očních chirurgů z různých zemí.

„To, co dělá iScope skutečně výjimečným, nejsou jen špičkové technologie nebo rozsah praktického tréninku, ale především lidé, kteří za ním stojí. Velmi si vážím toho, že mé pozvání přijali vynikající oční chirurgové z různých zemí, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a předávat své znalosti a zkušenosti bez nároku na honorář. Jejich ochota podílet se na vzdělávání nové generace očních chirurgů je pro mě nesmírně cenná a právě díky nim se podařilo tento projekt uskutečnit,“ říká Andrea Janeková.

Mezi zahraničními lektory nechyběl prof. Arne Viestenz z Německa, uznávaný odborník v oblasti evropské oftalmologie, který se ve své klinické praxi věnuje mimo jiné komplexním chirurgickým případům a řešení komplikací. Lektorský tým dále doplnili Johnson Yan Ning Neo, Andrzej Dmitriew, Diana Silveira e Silva a další.

„Pro mladého chirurga je nesmírně cenné stát přímo vedle zkušeného odborníka, sledovat jeho práci, ptát se a následně si daný postup sám vyzkoušet. Navíc může poznat různé přístupy chirurgů z různých zemí,“ vysvětluje Janeková.

Pod záštitou ministra zdravotnictví

Cílem organizátorů je vybudovat v Praze mezinárodní platformu pro vzdělávání očních chirurgů a posílit postavení České republiky na poli odborného lékařského vzdělávání.

„Význam celé akce podtrhla záštita ministra zdravotnictví České republiky Adama Vojtěcha, které si velmi vážím. Vnímám ji jako významné ocenění našeho úsilí a zároveň potvrzení důležitosti praktického vzdělávání nové generace očních chirurgů,“ říká Andrea Janeková.

iScope zároveň získal evropskou akreditaci EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education), která dokládá splnění evropských standardů pro další lékařské vzdělávání a umožňuje účastníkům získat mezinárodně uznávané kredity CME.

Mezi partnery kurzu patřily společnosti Bausch + Lomb, Alcon a Zeiss. Na organizaci akce se jako spoluorganizátoři podílely také společnosti MTS – The Wetlab Company GmbH a EEZY Events & Education, s.r.o.

Zdroj: ABBBA Consulting

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59684.

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