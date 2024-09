PRAHA, OSTRAVA A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MÍŘÍ SE SPOLEČNOU EXPOZICÍ DO MNICHOVA NA PRESTIŽNÍ EVROPSKÝ REALITNÍ A INVESTIČNÍ VELETRH EXPO REAL

O prestiži veletrhu vypovídá i fakt, že na českém stánku budou přítomni také vysocí političtí představitelé (primátoři měst a jejich náměstci, hejtman Moravskoslezského kraje a Generální konzulka ČR v Mnichově Ivana Červenková) a zástupci agentury CzechInvest.

(primátoři měst a jejich náměstci, hejtman Moravskoslezského kraje a Generální konzulka ČR v Mnichově Ivana Červenková) a zástupci agentury CzechInvest. Bohatý doprovodný program na stánku s vystoupením světových architektů prezentujících realizované a budoucí projekty v Praze a Ostravě: Robert Konieczny (KWK PROMES) – přestavba historické budovy jatek v Ostravě na galerii současného umění, Shane Dalke (BIG) – Vltavská filharmonie v Praze. Vedle toho při doprovodném programu v rámci panelové diskuze vystoupí zástupci Fraunhoferovy inovační platformy, VŠB Technické univerzity Ostrava a Moravskoslezského inovačního centra, a mnoho dalších zajímavých osobností.

Za designovou expozicí na ploše 228 m2 v hale A (stánek č. 430) stojí renomovaná architektonicko-urbanistická kancelář CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS. Expozice stejně jako vloni reflektuje současné trendy v architektuře a klade důraz na podporu udržitelnosti. Poskytne prostor pro setkání a jednání v různých stupních formálnosti a zároveň zajistí návštěvníkům pohodlí a komplexní zážitek. Po celou dobu veletrhu bude přímo na stánku probíhat řada prezentací (detaily k doprovodnému programu viz https://investinostrava.cz/en/expo-real/).

Motivy účasti na veletrhu a synergie expozice Czech Cities & Regions

Synergii české expozice, motivy účasti a význam veletrhu Expo Real shrnují zástupci Ostravy, Moravskoslezského kraje a Prahy: „Je podstatné dát o sobě vědět. Setkat se s investory a poznat nové. Získat přehled o tom, co zajímavého se děje na světovém realitním trhu a inspirovat se jinými regiony a městy. Koncept společné prezentace českých měst a regionu, nastavený v minulých letech, je osvědčený a smysluplný.,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města Ostravy, která se Expo Realu účastní již od roku 2002. V uplynulých letech se díky jednáním, iniciovaným na veletrhu, v Ostravě realizovala řada zdařilých projektů: např. jednání k pozemku v lokalitě T-PARKU, v územích Karolina a Hrušov i v průmyslové zóně Mošnov vedla později k investorské výstavbě. „Ostrava je lídrem mezi městy a regiony v tom, jak se prezentuje, a především jak připravuje nabídku pro investory. Je zřejmé, že za výsledky, které přicházejí, stojí dlouholetá a kontinuální práce širokého ostravského týmu. Mne osobně těší, že v této práci pokračujeme. Na letošní ročník veletrhu opět vezeme kvalitní nabídku,“ doplnila Hana Tichánková, náměstkyně primátora Ostravy. „Účast na mezinárodních investičních veletrzích je pro Moravskoslezský kraj důležitá. Díky společné expozici prezentace našich investičních příležitostí získává na atraktivitě. Zároveň nám toto partnerství poskytuje širší a ucelenější portfolio nabídky průmyslových zón v rámci České republiky. Jsme přesvědčeni, že společně s Prahou a Ostravou dokážeme oslovit potenciální partnery a investory a přitáhnout do regionu nové podnikatelské příležitosti,“ uvedla Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje. „Expo Real je prestižní akcí, proto si jako hlavní město považujeme za čest se jí účastnit. Chceme zachovat vzácný historický ráz Prahy, ale zároveň podporujeme nové projekty i v oblasti výstavby. Proto považujeme sdílení zkušeností s dalšími evropskými městy za mimořádně přínosné,“ řekl Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy. „Vítám pokračování ve spolupráci na společném zastupování naší země na veletrhu s kolegy z Ostravy a Moravskoslezského kraje. Předchozí roky ukázaly, že se umíme vhodně doplňovat tím, co naše regiony nabízejí za potenciál k rozvoji a získávání strategických partnerů a investorů ze zahraničí,“ komentoval náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.

Ostrava na veletrhu Expo Real

Ostrava mění svou podobu díky architektům světového formátu. Vloni na Expo Realu město nabízelo k prodeji nejvyšší výškovou budovu v Ostravě – a nyní jižpodepsalo smlouvu se soukromým investorem, který „ostravský mrakodrap“ v Ostrčilově ulici zrekonstruuje podle návrhu slavné architektky Evy Jiřičné. Další věhlasný architekt – Steven Holl – v červenci poklepal na základní kámen budoucího nového koncertního sálu. Tato investice za necelé 4 mld. korun bude mít pro Ostravu zásadní kulturní, společenský i architektonický význam. Přestavba historických ostravských jatek do podoby galerie současného umění se coby jediná česká stavba v dějinách probojovala do finále prestižní Miese van der Rohe Award – Ceny Evropské unie za současnou architekturu. Právě tento projekt bude letos na stánku v rámci doprovodného programu prezentovat jeho autor, renomovaný architekt Robert Konieczny. Letos se rovněž otevřela revitalizovaná Grossmannova vila, z 20. let minulého století, která budí obrovský zájem. V nastoupeném trendu zajímavých urbanistických projektů s přidanou hodnotou hodlá Ostrava pokračovat, čemuž odpovídá i nabídka města na letošním veletrhu. Zrekonstruovaná jatka a nový koncertní sál mají být součástí prostoru v centru města, kde se moderní architektura prolne s historií a tradicí. Právě zde, v lokalitě kolem ulice 28. října, vznikne pás, zahrnující odborně a citlivě opravené památky a moderní stavby, doplněné o příjemná místa k odpočinku ve veřejném prostoru. To vše za využití kvalitní zeleně a s respektem k hospodaření s vodou ve městě. Ulice 28. října, stejně jako na ní navazující ulice Opavská, se promění ve frekventovaný městský bulvár. K prodeji Ostrava nabízí pozemek mezi ulicemi Opavská a Martinovská ve vyhledávané městské části Poruba. Město by uvítalo developera, který by v lukrativní oblasti postavil designový hotel a bytové domy. Investory může zaujmout rovněž plocha v Plzeňské ulici: zelení obklopené místo s dobrou obslužností, vhodné například k výstavbě centra pro seniory, včetně bydlení a služeb. Jedinečnou výzvu pak představuje připravovaná architektonická soutěž k výstavbě nového fotbalového stadionu na Bazalech, kam by se měl vrátit fotbalový klub Baník Ostrava, který je součástí ostravské identity.

Moravskoslezský kraj na veletrhu Expo Real

„Na veletrhu představíme ucelenou nabídku investičních příležitostí v kraji: od velkých průmyslových zón přes menší parky až po jednotlivé pozemky. Případní investoři tak získají komplexní představu, co je v Moravskoslezském kraji k prodeji již připraveno nebo kde příprava území běží. Také odprezentujeme pozemky, které mají do budoucna podle prvotní analýzy vysoký obchodní potenciál. V nabídce máme nejen nemovitosti dílčích velkých vlastníků a developerů, ale také měst a obcí, které spolupracují s naší regionální rozvojovou agenturou Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Rád bych také upozornil na lidské kapacity a naši sílu, která spočívá v přítomnosti místních univerzit a vědecko-výzkumných institucí. Chceme budovat dobré jméno regionu a přivádět do něj investory, kteří sem přinesou novou energii, technologie a pracovní místa. To ještě více posílí naši ekonomiku i životní úroveň,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. Koncentrovaná nabídka Moravskoslezského kraje osloví investory, kteří hledají jak plochy / objekty pro výrobu a logistiku, tak i pro kanceláře, maloobchod či rezidenční development. Primárně by mělo jít o plochy min. 1 ha, u ploch v centrech měst i menšího rozsahu.

Praha na veletrhu Expo Real

Hlavní město Praha se chystá na veletrhu prezentovat dvě hlavní témata. Prvním je Staroměstská tržnice, kde bude metropole hledat provozovatele prostřednictvím soutěžního dialogu. Druhým tématem je katalog deseti rozvojových projektů, do kterého budou patřit pozemky i budovy, který hlavní město připravuje společně se svou městskou společností Trade centre Praha. V neposlední řadě bude Praha v rámci doprovodného programu na stánku prezentovat budoucí projekt koncertního domu Vltavské filharmonie jako nové kulturní a architektonické dominanty hlavního města. Prezentaci povede architekt Shane Dalke ze studia BIG, které zvítězilo v architektonické soutěži.

O 26. ročníku veletrhu Expo Real

Expo Real patří spolu s jarním veletrhem MIPIM v Cannes ke dvěma nejvýznamnějším evropským veletrhům nemovitostí a investičních příležitostí. Stejně jako vloni očekává jeho organizátor, Messe München, bohatou účast: desítky tisíc návštěvníků a téměř 2000 vystavovatelů, kteří se budou prezentovat v 7 halách na celkové výstavní ploše 75.000 m2. Bohatý doprovodný program veletrhu je tematicky rozdělen do celkem 9 diskusních fór. V centru pozornosti budou témata jako jsou chytré budovy, řešení energetického managementu pro obytné čtvrti, digitalizace, dekarbonizace, AI a robotika.

Stánek Czech Cities & Regions:

hala A, č. stánku 430

Partneři expozice Czech Cities & Regions na veletrhu Expo Real 2024:

Generálním partnerem expozice je společnost OAMP, která je majitelem Multimodálního logistického centra v ostravské strategické průmyslové zóně v Mošnově.

Dalšími partnery jsou Sekyra Group, CzechInvest, SIRS (Státní investiční a rozvojová společnost, CTP, Finep, Linkcity, Panattoni, Asental a PRK Partners.

Podrobnosti o doprovodném programu na stánku Czech Cities & Regions:

https://investinostrava.cz/en/expo-real/

Databáze investičních příležitostí Moravskoslezského kraje:

https://www.msid.cz/nabidka-ploch/

