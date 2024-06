Praha ožila tančícími dinosaury a drony

Jen si to představte – jdete zrovna do svého oblíbeného obchodu nebo čekáte na tramvaj a najednou se vynoří velká skupina dinosaurů, která rozjíždí taneční choreo. Ano, přesně to se dělo v sobotu 25. května na různých místech v Praze, kdy 15 tančících dinosaurů zvalo na večerní Dronovou show Zrození Dinoo.

Dinoo – to je nová řada svačinek pro děti a jak už název napovídá, tematicky se vše točí kolem dinosaurů. „Na podporu nového brandu Dinoo jsme zvolili netradiční druh kampaně,“ říká Adam Sedláček, produktový manažer společnosti Penam a dodává: „A tak jsme vyrazili na rušná místa v Praze převlečeni v kostýmech dinosaurů. Všem přihlížejícím jsme předvedli nezapomenutelný taneček, rozdali nové výrobky a současně jsme zvali na večerní světelné představení na Vltavou.“

Nová dinosauří řada potravinářských výrobků odstartovala v českých obchodech na sklonku dubna 2024, ale Dinoo se svoji typickou grafikou se často objevovalo již v roce 2023. A to konkrétně na outdoorových akcích pro děti s názvem Dinoo Ostrov, anebo na youtube, kde má Dinoo svůj zábavně edukační seriál pro děti.

A nyní má Dinoo i svoji dronovou show!

Světelná show s názvem Zrození Dinoo byla přichystána od půl desáté večer pro malé i velké diváky. 200 dronů na obloze předvádělo obrovské obrazce dinosaurů a vše bylo doplněno o zvukový podkres, který odvyprávěl příběh nové značky v netradičním stylu. „Dinoo je hravý, moderní brand, který se nese na stoupající popularitě dinosaurů. V dnešní době je těžké zaujmout čímkoliv novým, a i proto jsme zvolili méně rozšířený způsob komunikace – dronovou show ve spojení s guerillou, coby tančících „dinošů“,“ uzavírá Adam Sedláček.

Video z dronové show Zrození Dinoo ke zhlédnutí zde.

Zdroj: PR Moc

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.