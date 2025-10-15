Praha představuje Innovate Prague: novou virtuální značku pro pražský inovační ekosystém

„Innovate Prague vnímáme jako digitální hub pražského inovačního ekosystému, kde se potkávají firmy, organizace a startupy, aby se mohly rychleji propojovat, sdílet zkušenosti a navazovat nové spolupráce nejen v Praze, ale hlavně i se zahraničními partnery. Chceme, aby platforma od začátku vznikala podle potřeb samotné komunity, proto všechny kroky konzultujeme přímo s jejími zástupci,” přibližuje projekt ředitel Pražského inovační institutu Tomáš Lapáček.
Innovate Prague nabízí podporu startupům, malým a středním podnikům, výzkumným institucím i městským organizacím. Zaměřuje se na pomoc při získávání financí, poskytuje možnost zúčastnit se networkingů s pražskou inovační komunitou a zahraničními partnery a pod jedním brandem pomáhá propagovat úspěchy pražského inovačního ekosystému za hranice Prahy.
„Start Innovate Prague je dalším milníkem ve snaze Prahy pomáhat pražským inovátorům a začínajícím inovativním podnikatelům. Zájem města a jeho obyvatel je jasný: Chceme být městem, kde mají nové nápady příznivé podmínky a prostor k rozvoji. Součástí toho je zázemí kapitálu investujícího do inovací a síť kvalitních mentorů. Bude to velký krok ve využívání ohromného vzdělaného lidského potenciálu, který Praha má,” dodává Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy pro ICT, Smart Cities a vědu, výzkum a inovace.
První představení projektu ještě před svým oficiálním spuštěním proběhlo během networkingu Innovate Prague v Byznys hubu Opero. Projekt oficiálně startuje dnes v rámci kampaně Future Prague, během níž Pražský inovační institut představuje také hlavní oblasti, na které se zaměřuje v projektu Prague Smart Akcelerátor+.
Pražský inovační institut
Pražský inovační institut je veřejně prospěšná organizace, která vznikla v roce 2020 z iniciativy hlavního města Prahy. Zaměřuje se na podporu podnikání, vzdělávání a cirkulární ekonomiky. Zároveň vytváří důležitá propojení mezi byznysovou sférou, veřejnými institucemi a akademickým prostředím, čímž se stává klíčovým partnerem v pražském inovačním ekosystému.
Innovate Prague
Innovate Prague propojuje inovační aktéry v Praze i za jejími hranicemi. Pomáhá firmám, startupům a výzkumným institucím růst, sdílet zkušenosti a navazovat nové spolupráce. Nabízí přehled možností financování, poskytuje odbornou podporu projektů a zviditelňuje úspěchy pražských projektů doma i v zahraničí. Značka vznikla ve spolupráci Pražského inovačního institutu a hlavního města Prahy.
Zdroj: Pražský inovační institut