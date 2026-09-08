Praha přepsala dějiny světové stomatologie. 6700 účastníků ze 122 zemí a nový standard pro světové kongresy

Čtyři dny od 4. do 7. září se Praha stala skutečným hlavním městem světové stomatologie. Do O2 universa a O2 areny přijeli zubní lékaři, vědci, univerzitní profesoři, prezidenti národních stomatologických organizací, představitelé světových institucí i lídři technologických společností prakticky ze všech částí světa.
A nešlo jen o vysoká čísla. Přednáškové sály byly opakovaně zaplněné až k pódiu, u některých sekcí se stálo. Odborný program nabídl více než 100 hodin přednášek, bylo přijato 1293 odborných abstraktů ze 76 zemí a vystoupilo 97 pozvaných řečníků. Praha ale především ukázala, jak může vypadat světový medicínský kongres nové generace.
"Buď budeme svůj obor řídit my, nebo nám ho začne řídit někdo jiný"
Právě budoucnost stomatologie v éře umělé inteligence a robotiky se stala jedním z hlavních poselství celého pražského týdne. Zasedání World Dental Parliament FDI, nejvyššího politického a rozhodovacího fóra světové stomatologie, zahájil keynote přednáškou prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Jeho hlavní poselství bylo jednoznačné:
"Buď dokážeme v době umělé inteligence a robotiky řídit svůj obor sami, nebo nám ho začne řídit někdo jiný." Podle Šmuclera vstupuje stomatologie do období, kdy už nestačí pouze sledovat technologický vývoj. Lékaři, univerzity a profesní organizace musí sami rozhodovat, jak budou nové technologie používány, jaké budou odborné standardy a kde zůstává nezastupitelná odpovědnost lékaře. Umělá inteligence, robotika a digitalizace totiž nemají změnit pouze jednotlivé léčebné postupy. Mohou změnit samotnou organizaci zdravotnictví, ekonomiku ordinací, vztah mezi pacientem a lékařem i to, kdo bude v budoucnu určovat pravidla oboru.
Praha tak nebyla pouze místem, kde se představovaly nové technologie. Stala se místem, kde světová stomatologie začala diskutovat o tom, kdo bude její technologickou budoucnost řídit.
Zahájení, na které světová stomatologie nezapomene
Jedním z nejsilnějších momentů kongresu bylo slavnostní Opening Ceremony v O2 areně. Řada zahraničních hostů jej bezprostředně označovala za nejlepší zahájení v historii světových stomatologických kongresů – a tato historie sahá více než sto let do minulosti.Nebyla to klasická série projevů.
Vznikl komponovaný program propojující špičkové české umělce, Karlovarský symfonický orchestr, historii, hudbu, moderní technologie a umělou inteligenci. AI se během večera "převtělovala" do významných osobností českých dějin a stala se průvodcem příběhu České republiky i světa, který se rychle mění.
Nebyla to show o umělé inteligenci. Byla to show vytvořená s umělou inteligencí.
"Když jsme kongres připravovali, nechtěli jsme jen přivézt do Prahy světovou stomatologii. Chtěli jsme ukázat, kam se mohou odborné kongresy posunout. Po více než sto letech historie FDI nestačí udělat jen další dobrý kongres. Musíte udělat něco, na co lidé nezapomenou," říká Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory a předseda místního organizačního výboru kongresu.
Umělá inteligence nebyla tématem budoucnosti. V Praze už pracovala
AI nebyla pouze tématem přednášek a slavnostního zahájení. Česká technologická společnost Beey AI umožnila překládat kongresové dění pomocí umělé inteligence současně do 16 jazyků. Účastníci tak mohli poslouchat mezinárodní odborný program ve svém jazyce prakticky v reálném čase. Právě systém AI překladů patřil podle reakcí zahraničních účastníků k inovacím, které mohou zásadně změnit budoucnost mezinárodních odborných kongresů.
Praha tak o budoucnosti nemluvila. Praha ji čtyři dny prakticky používala.
Umělá inteligence, robotika, digitální stomatologie a nové způsoby diagnostiky a léčby patřily mezi hlavní odborná témata kongresu. Diskutovalo se o využití AI v diagnostice a klinickém rozhodování, roboticky asistované implantologii, digitálních pracovních postupech, prevenci i o tom, kde končí možnosti technologie a začíná odpovědnost lékaře.
Velkou pozornost vzbudily také nové technologie světových společností představené odborné veřejnosti bezprostředně po svých globálních premiérách.
Praha se stala místem světové dentální diplomacie
Rozměr kongresu dalece přesáhl přednáškové sály.
Současně s odborným programem se v Praze uskutečnil World Dental Parliament FDI, na který přijelo více než 380 delegátů ze 102 zemí. Jednali o odborných standardech, budoucnosti profese, prevenci a veřejném zdraví i o zásadních změnách, které přináší technologická revoluce. Praha se během několika dní stala také mimořádným místem světové zdravotní a profesní diplomacie. Velký ohlas mělo jednání, které umožnilo Velvyslanectví Spojených států amerických v rezidenci amerického velvyslance. V mimořádném diplomatickém prostředí se zde mohli setkat představitelé světové stomatologie a diskutovat o spolupráci napříč zeměmi a kontinenty. Francouzská delegace uspořádala mimořádný společenský večer v Martinickém paláci. Významné delegace Koreje, Indie a Číny představily své země, jejich stomatologii i možnosti budoucí spolupráce během vlastních setkání a pracovních obědů.
A jedním z vrcholů celého týdne se stal Český den ve Španělském sále Pražského hradu, na který byli pozváni zahraniční hosté kongresu. Česká republika tak nepředstavila pouze krásu Prahy. Představila se jako země schopná propojit světovou medicínu, vědu, technologie, diplomacii a byznys.
122 zemí v jednom městě
Na kongres přijeli účastníci z přesně 122 zemí světa. Samotného kongresu se zúčastnilo 6700 lidí, další hosté přijeli do Prahy na obchodní, výstavní, diplomatické a partnerské akce spojené s kongresovým týdnem.
"Možná nejdůležitější není jen číslo 6700. Je to těch 122 zemí. V době, kdy je svět stále komplikovanější, se v Praze dokázali potkat lidé prakticky ze všech jeho částí. Seděli spolu, diskutovali o vědě, technologiích, zdravotnictví a budoucnosti našeho oboru. To je něco, na co může být Česká republika skutečně hrdá," říká Roman Šmucler.
FDI World Dental Congress se koná od roku 1901 a během své historie jej hostila řada nejvýznamnějších světových metropolí. V roce 2026 se k nim poprvé připojila Praha.
"Opakovaně jsme od zahraničních kolegů slyšeli větu, že kongresová historie se bude dělit na dobu před Prahou a po Praze. Samozřejmě ji bereme s určitou českou rezervovaností," říká s úsměvem Roman Šmucler. “Ale myslím, že jsme ukázali něco podstatnějšího: že Praha a Česká republika dokážou světovou medicínskou akci nejen perfektně zorganizovat, ale také jí dát vlastní nápad a posunout ji dál.”
Praha nekončí. Praha začíná.
Pro Českou stomatologickou komoru proto konec světového kongresu neznamená konec projektu. Naopak.
Kontakty vytvořené mezi českými institucemi, světovými profesními organizacemi, univerzitami, technologickými společnostmi, investory a zahraničními delegacemi mají být základem dalších mezinárodních projektů v České republice."Přivést FDI do Prahy byla práce mnoha let. Byla by obrovská chyba považovat dnešek za cílovou pásku. Pro nás je to start. Praha ukázala, že nemusí velké světové události pouze navštěvovat. Může je vytvářet."
A ambice jsou ještě větší.
"Chceme, aby světová věda, medicína, technologie i byznys přijížděly do Prahy znovu. A příště klidně na ještě větší akce. Praha na to má."
O FDI World Dental Congress Prague 2026
FDI World Dental Congress 2026 se uskutečnil ve dnech 4.–7. září 2026 v O2 universu a O2 areně v Praze. Česká republika hostila tuto vrcholnou světovou stomatologickou akci poprvé v historii.
Kongres pořádala FDI World Dental Federation společně s Českou stomatologickou komorou. Kongresového programu se zúčastnilo 6 700 účastníků ze 122 zemí. Program zahrnoval více než 100 hodin odborných přednášek, 1 293 přijatých odborných abstraktů ze 76 zemí a 97 pozvaných řečníků.
Zdroj: Česká stomatologická komora