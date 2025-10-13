Praha se stala světovým centrem pro TCIM

Kongres přinesl prezentace široké škály oborů TCIM i klasické medicíny od účastníků z 50 zemí ze všech kontinentů planety v duchu motta Zdraví nezná hranic, hledejme, co nás spojuje, je čas začít spolupracovat, které účastníci zcela naplnili vysokou úrovní přednesených témat nejrůznějších oborů TCIM i medicíny klasické. Přítomni byli členové významných organizací, výzkumných center i univerzit, například:
· Světová zdravotnická organizace (WHO) – Švýcarsko
· Brazilské akademické konsorcium pro integrativní zdraví – Brazílie
· Weill Cornell Medicine, Lékařská fakulta Cornellovy univerzity – USA
· Nadace ARTOI / FIAMO – Itálie
· Britská rada ájurvédské medicíny – UK
· Institut výzkumu zdravotní péče NICM, Western Sydney University – Austrálie
· Asociace pro přírodní medicínu v Evropě (ANME) – Německo
· Univerzita v Grazu – Rakousko
· Fórum TEM – Švýcarsko
· Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) – ČR
· Vysoká škola dokonalého zdraví Maharishi – Nizozemsko
· Mezinárodní nadace LUMEN – Itálie
· Národní institut integrativní medicíny (NIIM) – Austrálie
· Evropská federace asociací homeopatických pacientů (EFHPA) – Belgie
· Zdravotnická škola aplikovaných věd VISAN a Centrum Optima Formula – Srbsko
· Institut pro homeopatický výzkum – Německo
· Evropská ájurvédská asociace (EUAA) – Německo / Francie
· Koalice pro svobodu zdraví (NHFC) – USA
· Ájurvédská univerzita Praha – ČR
· Svaz klasických homeopatů Německa – Německo
· Otevřená univerzita jógy a ájurvédy Tapovan – Francie
· Ankarská univerzita – Turecko
· Institut MykoTroph pro houbovou medicínu – Německo
· Institut lékařských věd, fakulta ájurvédy, odd. Rasashastra a Bhaishajya Kalpana – Indie
· Globální rada pro výzkum ájurvédy – Indie
· Rehabilitační centrum páteře Chandigarh – Indie
· Portugalská společnost integrativní medicíny – Portugalsko
· Polská asociace duchovních léčitelů – Polsko
· Hahnemannovo centrum a dům v Míšni – Německo
· Fakulta ájurvédských věd a výzkumu Sri Sri, Univerzita Sri Sri – Indie
· Harvardský Yenchingův institut – USA
· Ájurvédská univerzita dr. Sarvepalliho Radhakrishnana – Indie
· Americká bylinná farmakopeie – USA
· Institut pro TCIM/CAM – ČR
· Evropská síť SALUS – Most k dlouhověkosti – Itálie
· EUROCAM – Evropský výbor pro homeopatii, komplementární a integrativní medicínu – Belgie
· Institut pro vědeckou homeopatii – Německo
· Nemocnice Devi Ma Ayurveda a Devi Ma Kunja – Nepál
· Univerzita Stellenbosch – Jihoafrická republika
· Asociace ájurvédské akademie Velké Británie – UK
· Česká naturopatická společnost – ČR
· Společnost přátel jógy – SR
· Česká komora klasické homeopatie – ČR
· Nadace zdraví Balaji Tambe – Indie
· Univerzita Karlova – ČR
· Výzkumný ústav progresivních technologií – ČR
· Národní iniciativa za svobodu ve zdravotnictví – USA
· Rada pro výzkum komplementární medicíny (RCCM) – UK
· Národní konsorcium ájurvédské medicíny (NCAM) – Indie
· INDICA – Indická rozvojová a kulturní asociace – Indie
· Mezinárodní nadace Maharishiho ájurvédy – Nizozemsko
· Mezinárodní institut indických studií, Lotyšská univerzita – Lotyšsko
· Spolek Viscum – ČR
· Globální platforma Léčíme naši Zemi – UK
Slavnostní společenský večer při zahájení kongresu získal mimořádné ohodnocení od Jeho Excelence Shri Raveesh Kumara, velvyslance Indické republiky v České republice, kterému bychom rádi vyjádřili zvláštní poděkování za jeho účast. Stejně tak zaznělo vysoké ohodnocení za organizaci kongresu i společenského večera od všech přítomných.
Záznam kongresu zůstává pro Vás k dispozici na https://whc.itcim.org/hala/.
Kontakt:
Tomáš Pfeiffer
prezident kongresu
4. Mezinárodní kongres zdraví 2025 Praha
Soukenická 21, 110 00 Praha 1
Institut pro TCIM/CAM, z.ú.
E-mail: info@itcim.cz
Tel.: 252 252 035