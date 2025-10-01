Praha vítá novou kapitolu gastronomie: Alchymist a Pavel Sapík

Autor:
  15:23
Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - V luxusním prostředí Alchymist Grand Hotel and Spa přebírá vedení kuchyně renomovaný šéfkuchař Pavel Sapík, představitel významné gastronomické rodiny. Na české scéně působí přes dvacet let, zkušenosti čerpal i ve Francii. Jeho filozofie spojuje českou tradici s lehkostí Itálie a rafinovaností francouzské kuchyně. Hosté se mohou brzy těšit na nové menu i šestichodovou degustační nabídku v Alchymist Restaurant s vinným párováním, založenou na sezónních a regionálních surovinách, včetně zvěřiny.

Pavel Sapík rovněž rozvíjí tradici ikonické Prosecco snídaně, kterou ve své nové knize zmínil i Dan Brown. „Pod vedením Pavla Sapíka se naše restaurace představí v zcela novém světle plná chutí a emocí. Jsme přesvědčeni, že si jeho kuchyně rychle získá přízeň nejen našich hotelových hostů, ale i místních, kteří se k nám budou rádi vracet,“ uvedl generální ředitel hotelu Alchymist, Richard Kolář.

Více informací na:

www.alchymisthotel.com

Alchymist Grand Hotel and Spa

Tržiště 19

Praha 1, Malá Strana

Tel: +420 257 286 011

 

Zdroj: Alchymist Grand Hotel and Spa

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Plzeň opraví další fontánu v sadovém okruhu, bude z ní znít Smetanova hudba

Plzeň na podzim začala s opravou další kašny v sadovém okruhu kolem historického centra města. Po rekonstrukci velké kašny před Západočeským muzeem, dokočené...

1. října 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

Stát vypověděl smlouvu závodišti ve Velké Chuchli, chce mu razantně zvýšit nájem

Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství, vypověděl nájemní smlouvu dostihového areálu v pražské Chuchli ke konci roku 2025. Se společností Chuchle Arena...

1. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Opava příští rok počítá s participativním rozpočtem, letos není kvůli povodním

Opava pro příští rok opět počítá s participativním rozpočtem, letošní ročník zrušila kvůli loňským povodním. Na nápady předložené obyvateli magistrát uvolní...

1. října 2025  13:47,  aktualizováno  13:47

Praha vítá novou kapitolu gastronomie: Alchymist a Pavel Sapík

1. října 2025  15:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Krajští radní odvolali ředitele frýdecko-místecké nemocnice. Důvody nejsou jasné

Krajští radní v pondělí odvolali z funkce dlouholetého ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáše Stejskala. Zdravotnické zařízení je příspěvkovou organizací kraje, který ale odmítá blíže...

1. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Hradec Králové posunul půlmiliardový tendr na opravu domu se 403 byty na 8.října

Město Hradec Králové posunulo o šest týdnů termín pro podání nabídek do výběrového řízení na půlmiliardovou rekonstrukci domu se 403 byty pro seniory Harmonie...

1. října 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

V participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé vybírat z 26 návrhů

V letošním ročníku participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé města vybírat z 26 návrhů. Internetové hlasování začalo dnes a potrvá do 31. října. Radnice...

1. října 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Heršpice v referendu rozhodnou, zda převedou vodovody pod vyškovské vodárny

Obyvatelé Heršpic na Vyškovsku budou při volbách do Sněmovny rozhodovat v referendu o převodu vodovodní infrastruktury do majetku společnosti Vodovody a...

1. října 2025  13:31,  aktualizováno  13:31

V Praze se uskuteční sportovně-byznysová akce roku

1. října 2025  15:15

Páternoster na pražském magistrátu opět funguje. Zájemci dál musí zaplatit poplatek

Turisté i Pražané se mohou od čtvrtku znovu svézt páternosterem v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Návštěva úřadu bude možná pouze v předem určené termíny a s průvodcem. Posledních...

1. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Vychází nová kniha bestsellerové autorky Anety Martinek, Holky to chtěj taky

1. října 2025  15:12

Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....

1. října 2025  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.