Praha vítá novou kapitolu gastronomie: Alchymist a Pavel Sapík

Pavel Sapík rovněž rozvíjí tradici ikonické Prosecco snídaně, kterou ve své nové knize zmínil i Dan Brown. „Pod vedením Pavla Sapíka se naše restaurace představí v zcela novém světle plná chutí a emocí. Jsme přesvědčeni, že si jeho kuchyně rychle získá přízeň nejen našich hotelových hostů, ale i místních, kteří se k nám budou rádi vracet,“ uvedl generální ředitel hotelu Alchymist, Richard Kolář.
Více informací na:
Alchymist Grand Hotel and Spa
Tržiště 19
Praha 1, Malá Strana
Tel: +420 257 286 011
Zdroj: Alchymist Grand Hotel and Spa
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT