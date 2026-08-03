Praha zažije dronovou show: Samsung odstartuje prodej nových zařízení Galaxy

Akce vypukne ve 21:30 a promění noční oblohu v obrovské pódium. Nepůjde přitom o běžnou dronovou exhibici, ale o představení nových produktů Samsung, jaké Česká republika dosud nezažila. Světelné animace se nejjasněji rozzáří nad Jiráskovým mostem a Střeleckým ostrovem, odkud se divákům naskytne ten nejlepší výhled.
„Uvedení už osmé generace našich skládaček, a navíc k tomu chytrých hodinek pro nás představuje důležitý moment. Proto jsme chtěli Praze nabídnout něco naprosto výjimečného. Chystaná podívaná propojí kouzlo noční metropole s nejmodernějšími technologiemi, tedy přesně s tím, co definuje naše novinky,” uvedla k chystané akci Veronika Schieblová ze společnosti Samsung.
Celosvětové představení nové řady Galaxy proběhlo 22. července v rámci akce Galaxy Unpacked v Londýně. Ve stejný den se v této souvislosti uskutečnila dronová show v Bratislavě, která sklidila obrovské ohlasy. Pražská podívaná na tento slovenský úspěch nyní přímo navazuje a stylově tak odstartuje oficiální prodej.
A na co se můžou zákazníci těšit? Největším překvapením se stal model Galaxy Z Fold8 se zcela novým tvarovým řešením, které se dokonale přizpůsobí nejen každodenní konzumaci digitálního obsahu. Vůbec poprvé se do rodiny skládaček dostává prémiové označení Ultra v podobě modelu Galaxy Z Fold8 Ultra, který nabízí skvělý výkon. Stylový Samsung Galaxy Z Flip8 naopak zaujme coby dosud nejtenčí a nejlehčí „véčko“ a uživatelům přináší pokročilé funkce Galaxy AI. Vše završují nové chytré hodinky Galaxy Watch9 a Watch Ultra2, které s telefony tvoří funkční ekosystém pro každý životní styl.
Zdroj: Samsung