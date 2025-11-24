Praha zažije WRC rally. Ne exhibici, ale tvrdý závod

Citroen C3 WRC je závodní speciál továrního týmu Citroen Racing, který byl určen pro Mistrovství světa rally v letech 2017 – 2019. Podle dostupných dat ze serveru ewrc-results.com bylo vyrobeno jen 19 vozů a pouze 7 z nich je stále aktivních. Čeští fanoušci rally tak mají jedinečnou možnost vidět tuto špičkovou techniku přímo v ulicích Prahy. Letošní ročník oblíbeného pražského závodu se uskuteční v sobotu 6. prosince.
„Pražský rallysprint je pro mě srdeční záležitost. Start s vozem WRC na domácí půdě je splněným snem,“ říká Martin Semerád, který se netají ambicí vyhrát jubilejní 30. ročník. „Už dříve jsem se zařekl, že “v Praze” budu startovat, dokud jednou nevyhraji. Letos jsme pro to nemohli udělat více a tak je ambice jednoznačně bojovat o vítězství a s Prahou, diváky i milovaným rallysportem se tak definitivně rozloučit,” dodává.
Jan Skála už jednou s vozem Citroen C3 WRC startoval. V roce 2023 se postavil na start jubilejního 50. ročníku Rally Bohemia se stejným vozem, v jakém se představí na letošním 30. ročníku Pražského rallysprintu.
„Když jsem po Bohemce vysedal z auta, tak jsem to bral jako životní zážitek, který už se nebude nikdy opakovat. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se mi to poštěstí znova a ještě ke všemu na domácím Pražském Rallysprintu. Letos jsem se závody nepočítal, takže jsem neměl ani obnovenou licenci. Celé se to seběhlo díky zarputilosti Martina dotáhnout tuto myšlenku a také díky skvělé podpoře jeho partnerů. Jsem rád, že jsem mohl přispět svým dílkem do skládačky, aby to do sebe celé zaklaplo. Připravili jsme tak českým fanouškům unikátní zážitek v podobě těchto dvou technických skvostů na českých tratích,“ dodává Jan Skála.
Hlavním partnerem týmu je společnost TAYLLORCOX, která se dlouhodobě věnuje auditům a certifikacím všech mezinárodně uznávaných standardů. „Už v loňském roce jsem měl možnost s Martinem Pražský rallysprint absolvovat. Naprosto mě to uchvátilo a už během závodu jsem věděl, že tuhle spolupráci budeme chtít zopakovat. Jsem moc rád, že se to pro letošní rok povedlo v takovémhle měřítku a velký dík patří Martinovi s Honzou, v jejichž hlavách se tenhle nápad zrodil,“ doplňuje Radek Nedvěd, jeden z partnerů společnosti TAYLLORCOX.
Fanoušci se mohou těšit na špičkovou techniku, jedinečnou atmosféru a souboje o vteřiny přímo v ulicích Prahy – už 6. prosince na Strahově.