Prarodiče berou děti autem na dovolenou stále častěji. Na co si dát pozor?

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  13:20
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Praha 20. července 2026 (PROTEXT) - Babičky a dědové berou vnoučata na dovolenou k moři i do hor čím dál častěji a často bez rodičů. Společné cesty tří generací jsou stále běžnější a podle průzkumů jde o dlouhodobý trend. Projekt Senior bez nehod tato data shrnul a přidal k nim to, co umí nejlíp - praktický návod, jak dlouhou cestu autem připravit tak, aby si ji všichni užili a ve zdraví se vrátili domů.

Podle průzkumu IPSOS pro Platformu VIZE 0 plánuje letos letní dovolenou 86 % obyvatel Česka, 64 % z nich vyrazí za hranice a více než polovina pojede autem. Zkušenost prarodičů je přitom na takové cestě výhoda - klidný, defenzivní styl jízdy a roky praxe za volantem dělají z babičky a dědy spolehlivý doprovod. Stačí myslet na pár věcí dopředu.

Tři generace na cestách: co říkají čísla

Společné prázdniny prarodičů a vnoučat nejsou jen český jev. Mezinárodní data ukazují stejný směr:

  • Podle studie CBI volí 52 % evropských cestovatelů dovolenou pro více generací.
  • Americké šetření A Magical Mess uvádí, že 20 % prarodičů už absolvovalo takzvanou skip-gen cestu, tedy výlet s vnoučaty bez rodičů, a další čtvrtina ji plánuje.
  • Hilton 2026 Travel Trends Report dodává, že 29 % rodičů cestujících s dětmi posílá potomky na výlet právě s prarodiči.
  • Česká cestovní kancelář Blue Style potvrzuje, že nejméně 12 % dětských klientů pojede letos na zájezd s prarodiči.

Rodiče si odpočinou, děti poznají místa, kam jezdili jejich prarodiče, a babička s dědou utuží vztah s vnoučaty. Výhoda je na všech stranách - jen je potřeba cestu dobře připravit.

„Společné prázdniny prarodičů a vnoučat jsou dnes mnohem častější než před pár lety a je to krásná věc - tři generace si spolu užijí zážitky, na které budou roky vzpomínat. Stačí přípravu nepodcenit. Doklady, autosedačka, pojištění a pravidelné přestávky udělají z náročné cesty pohodový výlet,“ říká Martin Opatrný, tiskový mluvčí projektu Senior bez nehod.

Kam čeští řidiči míří

Mezi autoturisty mířícími do zahraničí vede Chorvatsko, hned za ním jsou sousední země. Celkem 42 % řidičů totiž zůstává blízko - míří do Polska, na Slovensko nebo do Rakouska, kam je cesta kratší a snazší i s malými dětmi.

Kam míří čeští řidiči nejvíce?

Doklady, výbava a autosedačka: tři kroky před odjezdem

U cest s vnoučaty bez rodičů je papírování důležitější než obvykle. Senior bez nehod doporučuje projít si před odjezdem tři body:

  1. Doklady dítěte. Každé dítě, i kojenec, potřebuje vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz. Vyřízení pasu trvá zhruba měsíc, takže to není na poslední chvíli. Pro cesty bez rodičů Ministerstvo zahraničí doporučuje připravit notářsky ověřený souhlas rodičů s identifikací dítěte i doprovodu a překladem do jazyka cílové země. Vzorový souhlas najdete v podkladu pro média i na webu projektu.
  2. Autosedačka. Děti do 150 cm a 36 kg musejí podle českého zákona sedět ve schválené autosedačce a odpovědnost nese řidič. Před nákupem se vyplatí sledovat nezávislé testy (ADAC, dTest).
  3. Povinná výbava a pojištění. V každé zemi je jiná - Slovensko vyžaduje reflexní vesty pro všechny cestující, Polsko hasicí přístroj, Slovinsko lékárničku i výstražný trojúhelník. Vesty patří do kabiny, ne do kufru. Evropský průkaz EHIC nestačí, sjednejte komerční cestovní pojištění s asistencí.

Největší riziko dlouhé cesty je únava - a dá se mu předejít

Mikrospánek je na dlouhých trasách hlavní nebezpečí. Podle dat se ho 53 % řidičů obává, ale 43 % přesto plánuje jet bez střídání. Přitom řešení je jednoduché:

  • Dělejte přestávku každé 2 až 3 hodiny - protáhnout se a dát si kávu.
  • Pokud můžete, střídejte se za volantem.
  • Trasu plánujte podle věku dětí. Do 200 km stačí jedna pauza, do 500 km dvě až tři, nad 500 km je s malými dětmi lepší rozdělit cestu na dva dny.

Babička s dědou by také měli program přizpůsobit svým silám a nesnažit se překonávat vlastní limity. Klid a pohoda na cestě jsou důležitější než dorazit o hodinu dřív.

„Senioři mají bohaté zkušenosti a patří k nejohleduplnějším řidičům. Právě proto jim radíme, ať nepřetěžují své síly. Před odjezdem zkontrolujte vozidlo, dopřejte si odpočinek a seznamte se s pravidly a výbavou v zemi, kam jedete. Když přijde únava, neváhejte zastavit - pár minut na odpočívadle je vždycky lepší než riskovat mikrospánek,“ doplňuje Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP, Ministerstvo dopravy.

Základní fakta

  • 86 % obyvatel ČR plánuje letos letní dovolenou, 64 % míří za hranice, více než polovina pojede autem (IPSOS pro Platformu VIZE 0, 2026).
  • 42 % řidičů míří do sousedních zemí (Polsko, Slovensko, Rakousko); mezi všemi zahraničními cíli vede Chorvatsko (24 %).
  • 20 % prarodičů už absolvovalo cestu s vnoučaty bez rodičů, další čtvrtina ji plánuje (A Magical Mess).
  • 43 % řidičů plánuje dlouhou cestu bez střídání za volantem, ačkoli mikrospánku se obává 53 % z nich.
  • Děti do 150 cm a 36 kg musejí cestovat ve schválené autosedačce (zákon ČR).

Kde najdete praktické rady

Podrobné tipy na destinace, plánování trasy podle věku dětí i vzorový souhlas rodičů s cestou jsou v přiloženém podkladu pro média a v Knihovně vědomostí na webu projektu (seniorbeznehod.cz). Téma shrnuje i krátké video Cestování s vnoučaty (https://youtu.be/bcpXU6IUy2c). Veřejné projekce interaktivního filmu Senior bez nehod jsou zdarma; termíny a rezervace najdete na webu.

O projektu

Senior bez nehod je celorepublikový dlouhodobý preventivní program, který už osm let zvyšuje bezpečnost seniorů v silničním provozu. Za tu dobu přímo oslovil přes 72 tisíc seniorů a v roce 2022 byl zařazen mezi nejlepší projekty Evropské unie v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Po osmi letech divadelních představení projekt nově komunikuje formou interaktivního filmového edukačního představení, kde diváci hlasováním rozhodují o ději - v hlavních rolích s Janem Čenským, Danou Batulkovou a Jiřím Štědroněm. Projekt je odborně garantován klíčovými institucemi v oblasti dopravní bezpečnosti a je financován z Fondu zábrany škod ČKP.

Zdroj: Echo PR 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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