Pravé léto je tady: Farma Vraňany otevírá nejoblíbenější samosběr jahod v Česku

Praha 26. května 2026 (PROTEXT) - Nezaměnitelná vůně, plná sladká chuť a zážitek pro celou rodinu. Na Farmě Vraňany, která patří k průkopníkům a tuzemské špičce v pěstování tohoto oblíbeného ovoce, právě odstartovala hlavní sezóna samosběru jahod. Brány polí se pro veřejnost otevírají každý den, aby si lidé mohli sami natrhat ty nejšťavnatější plody dozrálé na přímém slunci.

Samosběr na Farmě Vraňany probíhá denně od 8:00 do 19:00 hodin (poslední vstup na pole je možný v 18:00 hodin) za cenu od 99 Kč za kilogram.

Zážitková gastronomie i rodinný výlet

Farma Vraňany dlouhodobě sází na maximální čerstvost a kvalitu. Na rozdíl od ovoce ze supermarketů, které často dozrává v kamionech při dálkové přepravě, vrací Vraňany lidem možnost ochutnat jahody v jejich stoprocentní zralosti – utržené přímo z keříku. Z tradičního sběru se navíc za léta fungování stal oblíbený rituál a vyhledávaný cíl pro rodinné výlety.

Areál je na nápor sběračů perfektně logisticky připraven. Pro návštěvníky je nachystáno komfortní parkoviště s kapacitou přibližně 1000 vozidel a přímo na místě jsou bezplatně k dispozici sběrné košíky. Poctivou práci na poli navíc mohou rodiny zakončit zaslouženou odměnou v místním populárním Café na Výsluní, které nabízí bohatý výběr domácích jahodových specialit, zákusků a osvěžujících nápojů.

Jak na dokonalý sběr? Majitel farmy radí, jak udržet jahody dlouho čerstvé

Aby si natrhané plody zachovaly svou prémiovou kvalitu co nejdéle, záleží i na samotné technice sběru. Správný postup má totiž zásadní vliv na jejich následnou trvanlivost.

„Jahody doporučujeme sbírat velmi jemným utržením za stopku, nikdy je nemačkáme v dlani. Do nádoby je ideální ukládat je volně a v nižších vrstvách, aby se spodní plody neotlačily. Po návratu domů je pak vhodné jahody co nejdříve zchladit a skladovat v temnu a chladu,“ radí Milan Hanč, majitel Farmy Vraňany.

Farma zároveň doporučuje nosit si na sběr mělké a vzdušné nádoby (např. klasické dřevěné nebo plastové košíky) namísto hlubokých kbelíků či tašek, kde se plody vlastní vahou rychle poškodí. Vzhledem ke slunečnému počasí na otevřeném poli by návštěvníci neměli zapomínat ani na pokrývku hlavy, dostatek tekutin a opalovací krém.

Nejen samosběry jahod

Jahodami letní sezóna na Farmě Vraňany zdaleka nekončí. Už během několika dní se návštěvníci mohou těšit také na samosběr hrášku, v průběhu června pak přijdou na řadu meruňky. Postupně se během prázdnin můžete těšit i na další oblíbené letní plodiny – papriky, rajčata nebo melouny.

 

INFOBLOCK: Samosběr v kostce & zajímavosti

Praktické informace pro návštěvníky:

  • Kdy: Každý den od 8:00 do 19:00 hod. (poslední vstup v 18:00).
  • Cena: 99 Kč / kg.
  • Co s sebou: Vlastní mělké nádoby (případně jsou košíky k zakoupení na místě), doporučujeme pokrývku hlavy a opalovací krém.
  • Parkování & platby: Zdarma přímo v areálu (kapacita 1 000 aut). Možnost platby kartou.

Manuál správného sběrače:

  1. Barva je klíč: Správná jahoda je sytě červená po celém povrchu, včetně místa těsně pod zelenou stopkou. Jahody po utržení již nedozrávají.
  2. Stopka a vůně: Zralá jahoda na slunci silně voní, leskne se a má svěže zelenou stopku. Trháme jemným tahem právě za ni.
  3. Mytí až před jídlem: Jahody nikdy nemyjte dopředu, jinak rychleji ztratí pevnost a začnou plesnivět.

Věděli jste, že...?

  • Jahoda není bobule: Z botanického hlediska jde o souplodí nažek. Skutečnými plody jsou ta malá zelená semínka na povrchu zvětšeného květního lůžka.
  • Vitamínová bomba: Jahody obsahují více vitamínu C než pomeranče nebo citrony. Jedna hrst pokryje doporučenou denní dávku pro dospělého člověka.
  • Nízkokalorický zázrak: Obsahují minimum cukru, z 90 % je tvoří voda a jsou tak ideálním parťákem do letní formy. 

Aktuální informace z pole přímo v kapse

Vzhledem k přímé závislosti samosběru na aktuálním počasí a rychlosti zrání plodů doporučuje farma návštěvníkům sledovat situaci online ještě před vyražením na cestu. Informace o otevření konkrétních polí, hustotě sběračů a případných provozních změnách jsou průběžně aktualizovány na sociálních sítích a oficiálních webových stránkách Farmy Vraňany.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CsenHUCab4A

 

Zdroj: Farma Vraňany / TWO blondes

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor...

26. května 2026  11:02,  aktualizováno  12:07

Malí olomoučtí gepardi už dovádějí ve výběhu. Zoo prozradila, kdy je lze vidět

Šestice mláďat geparda štíhlého vyrazila v olomoucké zoologické zahradě poprvé...

Šestice mláďat geparda štíhlého, která se narodila minulý měsíc v olomoucké zoologické zahradě, už mají za sebou svůj první výlet do venkovního výběhu. Zoo z něj zveřejnila záběry dovádějících koťat,...

26. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

12. den na MS v hokeji 2026: Na závěr skupiny Česko vyzve favorita z Kanady. O čem zápas rozhodne?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v úterý 26. května závěrečnými zápasy základních skupin. Českou reprezentaci čeká ve Fribourgu atraktivní souboj s Kanadou, který může rozhodnout o konečném...

26. května 2026  11:53

Bývalého starostu Zlatníků policie stíhá za zneužití pravomoci

Jiří Rezek, ještě coby starosta Zlatníků Hodkovic na snímku z roku 2013, kdy...

Bývalého starostu Zlatníků-Hodkovic Jiřího Rezka policie stíhá za zneužití pravomoci a více než dvoumilionovou škodu. Podle policistů věděl, že buduje silnici do místní průmyslové zóny bez stavebního...

26. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Mám teď jiné priority a ambice, řekl Feri u soudu. Psycholožka jeho propuštění podpořila

Dominik Feri v jednací síni teplického okresního soudu. (26. května 2026)

Exposlanec Dominik Feri opět stanul před Okresním soudem v Teplicích. Tam už podruhé řeší jeho žádost o podmíněné propuštění na svobodu. V lednu ji zamítli, Feri však uspěl se stížností u krajského...

26. května 2026  8:52,  aktualizováno  11:50

Myší díra a Anenský podjezd v Pardubicích by se mohly otevřít street artu

ilustrační snímek

Město Pardubice hledá další vhodná místa pro legální graffiti a street art. Zaměřuje se hlavně na podchody, opěrné zdi a městské objekty. Jako vhodný pro...

26. května 2026  10:11,  aktualizováno  10:11

Výstava Bylinky a koření v Jindřichově Hradci představí vzácné rukopisné herbáře

ilustrační snímek

Tisíciletou historií léčivých rostlin od magických rituálů po domácí kuchyni provede návštěvníky letní výstava v Muzeu Jindřichohradecka. Expozice s názvem...

26. května 2026  10:04,  aktualizováno  10:04

Při nehodě u Těšetic zemřel řidič, nezvládl řízení a narazil autem do obrubníku

ilustrační snímek

Při nehodě u Těšetic na Olomoucku zemřel v pondělí ráno jedenapadesátiletý řidič, který nezvládl řízení, vyjel s autem ze silnice a narazil do betonového...

26. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Veterináři v domě na Mladoboleslavsku našli v silně znečištěném prostředí 165 psů

Odhalení psí množírny na Mladobosleslavsku. (21. května 2026)

Policie spolu se veterinární správou odhalily minulý týden v jednom z rodinných domů na Mladoboleslavsku množírnu se 165 psy různých plemen, velikostí a stáří, převážně kříženců.

26. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Policie hledá dívku, která odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku

Policie pátrá po šestnáctileté Melise Milanové, která v pondělí odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku. Bydliště má na Chrudimsku. Dívka má...

26. května 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

NS zrušil verdikt, dle kterého měl stát platit pojišťovně náhradu za monopol VZP

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) zrušil verdikt, podle kterého měl stát vyplatit pojišťovně Slavia náhradu škody 36 milionů korun. Kvůli změně zákona dočasně přišla o...

26. května 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Brzdí? Novou petřínskou lanovku testují už bez ochranných fólií. Kdy se svezou cestující?

Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100.

Na Petříně se znovu něco děje. Nové vozy lanovky už vyjely na trať. A tentokrát v plné kráse, bez ochranných fólií a montážních obalů. Praha tak dostala první pořádný pohled na to, jak bude obnovená...

25. května 2026  10:52,  aktualizováno  26. 5. 11:29

