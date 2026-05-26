Pravé léto je tady: Farma Vraňany otevírá nejoblíbenější samosběr jahod v Česku

Samosběr na Farmě Vraňany probíhá denně od 8:00 do 19:00 hodin (poslední vstup na pole je možný v 18:00 hodin) za cenu od 99 Kč za kilogram.
Zážitková gastronomie i rodinný výlet
Farma Vraňany dlouhodobě sází na maximální čerstvost a kvalitu. Na rozdíl od ovoce ze supermarketů, které často dozrává v kamionech při dálkové přepravě, vrací Vraňany lidem možnost ochutnat jahody v jejich stoprocentní zralosti – utržené přímo z keříku. Z tradičního sběru se navíc za léta fungování stal oblíbený rituál a vyhledávaný cíl pro rodinné výlety.
Areál je na nápor sběračů perfektně logisticky připraven. Pro návštěvníky je nachystáno komfortní parkoviště s kapacitou přibližně 1000 vozidel a přímo na místě jsou bezplatně k dispozici sběrné košíky. Poctivou práci na poli navíc mohou rodiny zakončit zaslouženou odměnou v místním populárním Café na Výsluní, které nabízí bohatý výběr domácích jahodových specialit, zákusků a osvěžujících nápojů.
Jak na dokonalý sběr? Majitel farmy radí, jak udržet jahody dlouho čerstvé
Aby si natrhané plody zachovaly svou prémiovou kvalitu co nejdéle, záleží i na samotné technice sběru. Správný postup má totiž zásadní vliv na jejich následnou trvanlivost.
„Jahody doporučujeme sbírat velmi jemným utržením za stopku, nikdy je nemačkáme v dlani. Do nádoby je ideální ukládat je volně a v nižších vrstvách, aby se spodní plody neotlačily. Po návratu domů je pak vhodné jahody co nejdříve zchladit a skladovat v temnu a chladu,“ radí Milan Hanč, majitel Farmy Vraňany.
Farma zároveň doporučuje nosit si na sběr mělké a vzdušné nádoby (např. klasické dřevěné nebo plastové košíky) namísto hlubokých kbelíků či tašek, kde se plody vlastní vahou rychle poškodí. Vzhledem ke slunečnému počasí na otevřeném poli by návštěvníci neměli zapomínat ani na pokrývku hlavy, dostatek tekutin a opalovací krém.
Nejen samosběry jahod
Jahodami letní sezóna na Farmě Vraňany zdaleka nekončí. Už během několika dní se návštěvníci mohou těšit také na samosběr hrášku, v průběhu června pak přijdou na řadu meruňky. Postupně se během prázdnin můžete těšit i na další oblíbené letní plodiny – papriky, rajčata nebo melouny.
INFOBLOCK: Samosběr v kostce & zajímavosti
Praktické informace pro návštěvníky:
- Kdy: Každý den od 8:00 do 19:00 hod. (poslední vstup v 18:00).
- Cena: 99 Kč / kg.
- Co s sebou: Vlastní mělké nádoby (případně jsou košíky k zakoupení na místě), doporučujeme pokrývku hlavy a opalovací krém.
- Parkování & platby: Zdarma přímo v areálu (kapacita 1 000 aut). Možnost platby kartou.
Manuál správného sběrače:
- Barva je klíč: Správná jahoda je sytě červená po celém povrchu, včetně místa těsně pod zelenou stopkou. Jahody po utržení již nedozrávají.
- Stopka a vůně: Zralá jahoda na slunci silně voní, leskne se a má svěže zelenou stopku. Trháme jemným tahem právě za ni.
- Mytí až před jídlem: Jahody nikdy nemyjte dopředu, jinak rychleji ztratí pevnost a začnou plesnivět.
Věděli jste, že...?
- Jahoda není bobule: Z botanického hlediska jde o souplodí nažek. Skutečnými plody jsou ta malá zelená semínka na povrchu zvětšeného květního lůžka.
- Vitamínová bomba: Jahody obsahují více vitamínu C než pomeranče nebo citrony. Jedna hrst pokryje doporučenou denní dávku pro dospělého člověka.
- Nízkokalorický zázrak: Obsahují minimum cukru, z 90 % je tvoří voda a jsou tak ideálním parťákem do letní formy.
Aktuální informace z pole přímo v kapse
Vzhledem k přímé závislosti samosběru na aktuálním počasí a rychlosti zrání plodů doporučuje farma návštěvníkům sledovat situaci online ještě před vyražením na cestu. Informace o otevření konkrétních polí, hustotě sběračů a případných provozních změnách jsou průběžně aktualizovány na sociálních sítích a oficiálních webových stránkách Farmy Vraňany.
Zdroj: Farma Vraňany / TWO blondes
