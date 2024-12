Právní tým arménského humanitárního a politického vězně odsuzuje nová falešná obvinění Ázerbájdžánu hrozící doživotním vězením

Ázerbájdžánští prokurátoři v rámci bezprecedentní eskalace probíhajícího potlačování nesouhlasných názorů představili nový a obrovský soubor přibližně 45 možných obvinění proti arménskému humanitárnímu a politickému vězni Rubenu Vardanjanovi, jak uvedl jeho právní tým. V případě odsouzení čelí Vardanjan chmurné vyhlídce na doživotní vězení. K tomuto vývoji dochází pouhý měsíc poté, co země kontroverzním způsobem hostila klimatický summit COP29, na němž byl její katastrofální stav lidských práv vystaven ostré mezinárodní kritice.

Nová obvinění vznesená proti Rubenu Vardanjanovi spadají pod 20 různých článků ázerbájdžánského trestního zákoníku. Vykonstruované důkazy, které ilustrují, jak daleko je režim zoufale ochoten zajít, aby ospravedlnil etnické čistky v Náhorním Karabachu a nezákonné věznění jeho bývalých vůdců, čítají více než 25 000 stran rozdělených do 100 svazků, přičemž všechny jsou napsány v ázerbájdžánštině.

Údajné důkazy jsou před Rubenem i veřejností záměrně utajovány, a to na základě tvrzení, že se obvinění týkají „národní bezpečnosti Ázerbájdžánu". Režim zároveň odmítl poskytnout kopie těchto údajných důkazů Vardanjanovi i jeho obhájcům, kteří mají v současnosti povoleno nahlížet do těchto materiálů pouze bez řádného překladu a v omezeném čase. Jejich právo pořizovat si poznámky je rovněž omezeno z důvodu „národní bezpečnosti". To Vardanjanovi a jeho obhájcům ještě více ztěžuje jejich již tak velmi limitovanou možnost připravit obhajobu na soudní proces.

„Tato obvinění představují flagrantní porušení závazků Ázerbájdžánu plynoucích z mezinárodního práva," uvedl Vardanjanův právní zástupce Jared Genser. „Seznam obvinění – průhledně nestoudný pokus svalit vinu za vše, co ázerbájdžánský režim v Náhorním Karabachu spáchal, na Rubena – spolu s odmítnutím Ázerbájdžánu poskytnout a zveřejnit všechna obvinění a takzvané důkazy proti Rubenovi k jejich přezkoumání, jen potvrzuje, že obvinění jsou politicky motivována a režim si uvědomuje, že žádný objektivní pozorovatel by k závěru o existenci věrohodných důkazů, jež by podepřely obvinění proti němu vznesená, nedospěl. Tento přístup je zjevně určen k tomu, aby Alijev mohl ospravedlnit konání tajného procesu před tribunálem, který nebude nezávislý ani nestranný."

Rodina Rubena Vardanjana varuje, že nová obvinění signalizují Alijevovu sílící kampaň na umlčení nesouhlasných postojů. Vyzývá demokratický svět, aby ukázal, že takové flagrantní porušování práv nelze dále tolerovat, a zajistil u soudního procesu přítomnost mezinárodních organizací a médií.

„Nejnovější obvinění vznesená proti mému otci jsou parodií na spravedlnost a odplatou za selhání COP29 na nevinném obětním beránkovi," prohlásil syn Rubena Vardanjana David Vardanjan. „Ruben Vardanjan byl tři měsíce ministrem Náhorního Karabachu, kde se snažil zlepšit životní podmínky jeho občanů prostřednictvím smysluplných sociálních programů. Bohužel byl odměněn hrozbou doživotního vězení ze strany jednoho z nejzkorumpovanějších režimů na světě. Jeho zatčení a nejnovější falešná obvinění jsou pro všechny Armény na celém světě symbolem toho, že nikdo není v bezpečí. Naše rodina neviděla Rubena již více než dva roky. Pokud demokratický svět nezakročí a tento nesmysl neukončí, obáváme se, že už ho neuvidíme nikdy."

Ačkoli Vardanjan strávil již více než rok v nezákonné vazbě pod ázerbájdžánským režimem, poslední eskalace znamená nové znepokojivé dno autoritářské vlády prezidenta Ilhama Alijeva. Organizace Freedom House v současné době uděluje Ázerbájdžánu v „globálním skóre svobody" sedm bodů ze sta, což jej v oblasti politických a občanských svobod řadí za země jako Somálsko, Myanmar a Venezuela. Nejnovější události zdůrazňují systematickou erozi základních svobod v Ázerbájdžánu a podtrhují pokračující snahy režimu umlčet nesouhlas a upevnit moc.

V září loňského roku vpadly ozbrojené síly ázerbájdžánské vlády do arménské autonomní oblasti Náhorní Karabach a vyhnaly z ní 120 000 arménských křesťanů. Během útěku uprchlíků byl Vardanjan a sedm dalších bývalých činitelů zatčeno a čelí vykonstruovaným a politicky motivovaným obviněním.

Vardanjan, bývalý státní ministr Náhornokarabašské republiky v období od listopadu 2022 do února 2023, je v Baku držen ve vězení v podmínkách porušujících mezinárodní právo. Očekává se, že jeho zinscenovaný politický proces, který byl již několikrát odložen, nebude ani zdaleka odpovídat mnoha mezinárodním standardům.

Více informací získáte na stránkách: rv@havas.com nebo e-mailem na adresu: freearmenianprisoners@edelman.com