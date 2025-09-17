Pražané podpoří pohybem prevenci gynekologických nádorů

20. září si připomínáme důležitost prevence gynekologických nádorů a podpory pacientek s těmito diagnózami. World GO Day – Světový den onkogynekologických diagnóz, slaví pohybem pacientky, jejich blízcí, lékaři a sestřičky v desítkách zemí po celém světě. V Praze se již tradičně můžete připojit k bohatému programu pro celou rodinu.
GO Day Fialová jízda
V sobotu 20. září v 10:00 vystartuje peloton cyklistů a běžců na nenáročnou trasu od ZŠ Botičská (Botičská 8, Praha 2) k areálu Rosmarina (Vltavanů, Praha 4). Přidat se můžete na kole, během nebo procházkou. Podrobnosti o programu budou přibývat v události na facebooku.
Na akci se prosím zaregistrujte přes www.goday.cz. Získáte startovní číslo s osobním vzkazem a podpoříte tím činnost Pacientské organizace VERONICA, která Fialovou jízdu pořádá. Registrovaní účastníci také před akcí obdrží e-mailem kód na bezplatné zapůjčení kola od společnosti nextbike, která je cyklo partnerem akce. Další možností podpory je zakoupení trička v e-shopu. V cíli na vás bude čekat hudba, jóga, masáže chodidel, malování na obličej, informace o prevenci a další aktivity.
"Naším cílem je upozornit co nejvíce žen na fakt, že karcinom děložního hrdla je téměř vždy preventabilní onemocnění. V Centru informací pro pacientky Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze (Apolinářská 18, Praha 2) nabízíme samoodběr testu na přítomnost HPV – lidského papilomaviru, který je původcem onemocnění. Tento test mají ženy hrazeny pojišťovnou třikrát za život ve věku 35, 45 a 55 let. Jedná se o vysoce spolehlivou metodu stanovení rizika rakoviny děložního hrdla. Lékaři a zástupkyně naší organizace rádi poskytnou více informací v cíli Fialové jízdy," vysvětluje Veronika Cibulová, zakladatelka Pacientské organizace VERONICA.
GO Day Dance festival
V sobotu 20. září od 16:00 do 18:00 proběhne v Holešovické tržnici v Praze akce nabitá tancem. Těšit se můžete na taneční vystoupení v podání skupiny mladých tanečníků GO Day Teens. Můžete si také zatančit při společném workshopu a dozvědět se odborně podložené informace o očkování proti HPV – lidskému papilomaviru, který je pohlavně přenosným původcem rakoviny děložního hrdla.
"Součástí naší osvěty o prevenci mezi teenagery je také edukační video distribuované v září do základních škol, taneční výzva a série edukačních příspěvků na facebooku a instagramu ONKO Unie. Snažíme se mezi mladými lidmi zvýšit informovanost o bezpečném očkování, které je primární prevencí rakoviny děložního čípku u žen, ale také rakoviny penisu či nádorů v oblasti hlavy a krku u obou pohlaví," dodává Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie, která Dance festival pořádá.