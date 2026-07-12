Prázdninové dopravní peklo ve Vsetíně začalo 1. července. Víte, kde dát za volantem pozor?

Jiří Čunek (KDU-ČSL), starosta Vsetína: „Měli bychom nádraží a cestu spustit 30. 8., takže to, co je v tu chvíli za mnou, by mělo být všechno dokončeno. Nádražní ulice se bude otvírat souběžně, protože by to způsobilo chaos v dopravě.“
Za dvouměsíčním zdržením výstavby nového dopravního terminálu v centru Vsetína stojí chybný výpočet výšek v projektech autobusového a vlakového nádraží, které jsou v těsném sousedství.
Jiří Čunek (KDU-ČSL), starosta Vsetína: „Jelikož to tam bylo níž, tak se všechno muselo předělávat a způsobilo ten velký problém zdržení.“
Do konce letních prázdnin musí řidiči zvýšit pozornost také v ulici U Bečvy. Provoz je kvůli opravám vodovodního přivaděče pouze v zúženém režimu. Silnici navíc hojně využívají cyklisté, kteří v místě oprav najíždějí na frekventovanou cyklostezku. Průběžně jsou uzavírány také chodníky, řada chodců ale nerespektuje vyznačené trasy a cestu si zkracuje v už tak komplikovaném provozu.
Ještě v náročnější situaci jsou lidé, kteří potřebují něco vyřídit ve Velkém Skalníku. Také tady je důvodem výstavba kanalizace a vodovodu. Kvůli pracím je ulice v pracovní době zcela neprůjezdná. Tato komplikace potrvá až do konce října.
Zdroj: POLAR televize Ostrava