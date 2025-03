Prázdninový region Dachstein Salzkammergut

Zhluboka se nadechnout čerstvého horského vzduchu, vychutnat si na kůži hřejivé sluneční paprsky a kochat se pohledem na jedinečné přírodní krásy prázdninového regionu Dachstein Salzkammergut. To jsou chvíle, na které jen tak nezapomenete – vaše chvíle!

Nádherná příroda, která inspirovala řadu malířů i spisovatelů, kultura tak stará a významná, že byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, řemeslo a tradice s láskou předávané budoucím generacím a uprostřed všeho křišťálově čistá jezera, v nichž se zrcadlí hory.

Čeká na vás bezpočet zážitků!

Na kole…

Milovníci cyklistiky se mohou těšit na 200 km lesních cest, které jsou součástí cca 800 km dlouhé turistické sítě, a přitom objevovat okolní přírodu, památky a vyhlídky podél cest. Nabídka sahá od legendárního několikadenního Dachsteinského okruhu přes technicky náročné tréninkové trasy Salzkammergut Trophy až po pohodové MTB trasy.

Pěšky…

Ať už jste fanoušky odpočinkových túr, nebo máte rádi náročné vysokohorské výzvy, 700 km turistických tras všech stupňů obtížnosti vám splní jakékoli přání. K objevování je toho mnoho: místa, která vám vlijí novou energii do žil, příjemné procházky podél jezer nebo dechberoucí výhledy z horských vrcholů, které můžete zdolat pěšky nebo k nim vyjet lanovkou.

Na seznamu světového dědictví UNESCO…

Hallstatt se svou tisíciletou historií je místem, které přímo zve k tomu, abyste zvolnili, užívali si pohody a objevovali krásná zákoutí. Toto město zdejší bohatou kulturou ovšem neutvářelo pouze svou vlastní éru: i dnes můžete zavítat do malých obchůdků podél promenády u jezera a obdivovat originální řemeslné výrobky. A 7000 let stará historie tu před očima návštěvníků ožívá i v nejstarším solném dole světa.

S gurmánským požitkem…

Gastronomickou kulturu "vnitřní" Solné komory, založenou na družnosti a kvalitním, poctivém jídle, zažijete všude, kam přijdete – v rustikálních horských chatách podél cest, v hostincích s idylickými venkovními zahrádkami nebo ve vyhlášené restauraci oceněné kuchařskými čepci. Kulinářské umění je doma i u mnoha regionálních výrobců, kteří svým produktům s vášní a láskou k detailu propůjčují osobitý rukopis.

5 míst, která rozhodně stojí za návštěvu…

Turistický region Dachstein West

Kde si můžete pochutnat na vydatném jídle v rustikálních horských chatách? Kde se vám při výhledech na okolní krajinu rozbuší srdce? Kde se vzduchem rozléhá dětský smích? Ano, v Solné komoře! Tento nádherný alpský region mezi Horním Rakouskem a Salcburkem můžete objevovat díky lanovkám v Gosau, Russbachu a Annabergu. Fantastické pěší túry, od příjemných procházek podél jezera až po náročné několikadenní výšlapy, nabízejí také další obce v oblasti Tennengau a prázdninovém regionu Dachstein Salzkammergut. Najděte si túru, která vám vyhovuje, a vychutnejte si výhledy na ledovec Dachstein, Gosaukamm a pohoří Tennengebirge.

https://www.dachstein.at

Zážitková hora Dachstein Krippenstein – Obertraun

Jen málokterá hora skýtá tolik možností jako zážitková hora Dachstein Krippenstein. V ráji turistiky v nadmořské výšce 2100 metrů můžete prozkoumat vysokohorský svět náhorní plošiny Dachsteinu. Milovníci vertikálního dobrodružství zde najdou spoustu ferrat všech stupňů obtížnosti. O adrenalinový zážitek a výhled se postará impozantní vyhlídková plošina 5fingers. U prostřední stanice lanovky nabízí přírodní park Schönbergalm zážitek z přírody pro celou rodinu a návštěvníci si tu mohou prohlédnout hned 2 jeskyně, Dachsteinskou ledovou jeskyni a Mamutí jeskyni.

https://dachstein-salzkammergut.com

Salzwelten Hallstatt

Pokud chcete poznat kulturu a historii regionu, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, je pro vás solný důl v hallstattském "Světě soli" tím pravým místem. Vysoko nad městem se vydáte po stopách pravěkých horníků a sestoupíte do štol solného dolu. Laserová show a 3D bronzové kino vás nejen ohromí, ale také vám přiblíží historii těžby soli. Ryzí adrenalin nabízí 64 metrů dlouhá hornická skluzavka, která je nejdelší v Evropě. Speciální atrakcí je vyhlídková plošina "Welterbeblick" vysoko nad střechami historického Hallstattu.

https://www.salzwelten.at

Zážitek z hor v Obertraunu

Tradice, krása přírody, horské zážitky a dobrodružství – to vše slibuje návštěva obce Obertraun a okolí. Od července do října na vás čeká v oblasti Dachstein Krippenstein působivá přírodní podívaná, tradiční horské mše a alpské slavnosti nebo pěší túry s místními průvodci. Za pozornost stojí i jízda lanovkou na východ slunce nebo jízda lanovkou za úplňku.

www.obertrauner-bergerlebnis.at

Hand.Werk.Haus Salzkammergut – Bad Goisern am Hallstättersee

V centru města Bad Goisern am Hallstättersee, v památkově chráněném zámku Neuwildenstein se ponoříte do světa řemesel ze Solné komory. Na třech patrech se seznámíte s pestrou směsicí místních řemesel, s jejich historií i aktuálními souvislostmi. Výstava prezentuje nejen mistrovské kousky členských podniků, jejichž profesní zaměření sahá od pokrývače po tesaře, od ševce po vařičku mýdla, od řezníka po výrobce hořčice, ale také lidi, kteří stojí za těmito tradičními podniky, z nichž některé existují již 200 let.

www.handwerkhaus.at

Více infomací:

www.dachstein-salzkammergut.cz