Pražská atrakce Pilsner Urquell: The Original Beer Experience má za sebou úspěšný rok. Mezi stovkou tisíc návštěvníků byly i skupiny z Grónska nebo Vatikánu

„Pilsner Urquell: The Original Beer Experience je unikátní kombinací historie, kultury a moderních technologií, která zcela ojedinělým způsobem představuje příběh prvního zlatého ležáku na světě. Návštěvníci se nejen ponoří do fascinující historie tohoto ikonického piva prostřednictvím imerzivní expozice, ale zároveň zde mají možnost zažít autentickou českou pivní kulturu na vlastní kůži,” říká CEO Pilsner Urquell: The Original Beer Experience Lidija Kovařík.

Interaktivní expozici v roce 2024 navštívilo více než sto tisíc lidí

Interaktivní expozici Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, která už druhým rokem přibližuje návštěvníkům příběh českého piva, se těší velké oblibě mezi zahraničními i českými turisty. V roce 2024 Pilsner Urquell: The Original Beer Experience navštívilo více než 100 tisíc turistů z celého světa a expozice se díky tomu zařadila mezi top 5 turistických destinacemi svého druhu v Praze.

„Jsme rádi, že se z nás stalo místo setkávání různých kultur a národností. Během loňského roku k nám zavítali hosté ze 112 zemí světa. Mezi návštěvníky byli dokonce hosté z Vatikánu nebo vzdálených destinací, jako je Grónsko, Barbados či Papua Nová Guinea. Skupina návštěvníků dokonce přicestovala až z Nového Zélandu, vzdáleného téměř 18 tisíc kilometrů,” říká marketingový ředitel Pilsner Urquell: The Original Beer Experience Jan Vašíček. Do expozice nejčastěji zavítají turisté z Velké Británie (21 % návštěvníků), Německa (13 % návštěvníků), USA (9 %) a Itálie (9 %). Interaktivní expozici si mohou návštěvníci užít v deseti světových jazycích, a to v češtině, angličtině, němčině, polštině, italštině, španělštině, francouzštině, japonštině, čínštině a korejštině.

Příběh piva na vlastní kůži

Největší oblibě se těší samotná expozice The Original Tour, kterou si prohlédlo více než 70 % všech návštěvníků. Expozice návštěvníkům umožňuje pomocí nejmodernějších technologií tento fascinující příběh sledovat v přímém přenosu a zažít ho na vlastní kůži. Skládá z celkem 10 částí, kde si mohou lidé například osahat nebo i ochutnat pivovarnické suroviny, nechybí ani herní zóna nebo tasting bar. Celou expozicí provádí audioprůvodce s detektorem pohybu, každý si ji tak může vychutnat podle vlastního tempa. „O popularitě The Original Tour svědčí také pozitivní ohlasy na Googlu, kde se expozici podařilo za 1,5 roku nasbírat přes 3300 recenzí a dosáhnout na hodnocení 4,8,” doplňuje Vašíček.

Expozice končí v tradiční plzeňské pivnici, kde si mohou účastníci expozice vychutnat správně dvě správně načepovaná plzeňská tanková piva na účet podniku. V pivnici se nachází deset 500litrových tanků, které zajišťují 100% kvalitu a čerstvost piva. „Jen za rok 2024 se u nás vytočilo více než 120.000 litrů piva. Mezi hosty je potom nejoblíbenější plzeň načepovaná klasicky na hladinku, v závěsu je potom šnyt, kterého načepujeme zhruba 2x více než tzv. mlíka,” doplňuje vysvětluje profesionální tapster a stříbrný medailista v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender 2024 Matyáš Wiaczka.

Nezapomenutelné zážitky a místo k setkávání

Kromě interaktivní prohlídky si návštěvníci mohou v rámci Pilsner Urquell: The Original Experience vyzkoušet také umění správného čepování piva ve Škole čepování, kterou v roce 2024 absolvovalo více než 8000 účastníků. Tento zážitek je populární hlavně mezi českými návštěvníky, kteří nedají na správně načepované pivo dopustit. „V Tapster Academy vidím velkou přidanou hodnotu k samotné expozici. Každý si zde může osvojit umění správného čepování piva podle české tradice pod vedením zkušených odborníků. Pilsner Experience tak ukazuje, že pivo není jen nápoj, ale také kulturní dědictví a umění,” doplňuje Lidija Kovařík.

Novinkou loňského roku byla degustační Večeře s pivním someliérem, která byla představena k příležitosti 1. výročí PU:TOBE. Toto jedinečné menu, kdy je každý z pěti degustačních chodů napárován s pivy z různých koutů světa, si od června stihly vychutnat stovky hostů. Menu se podává vždy symbolicky od 18:42 a tento čas odkazuje k roku, kdy byla uvařena první várka plzeňského ležáku.

Pilsner Urquell:The Original Beer Experience v roce 2024 navíc pořádala desítky společenských a sportovních událostí, jako byl například doprovodný program k MS v hokeji, hostování podcastu Pokec u Piva či All Star Interwiew, hostuje oblíbené pub kvízy pro expaty žijící v Praze, nebo pořádá firemní večírky.

Součástí Pilsner Urquell:The Original Beer Experience je také největší značkový gift shop Pilsner Urquell v Praze, odkud si mohou návštěvníci odnést originální a personalizované dárky. Mezi nejoblíbenější patří personalizované lahve, kterých se v roce 2024 prodalo přes 27 tisíc. Téměř 10 tisíc zákazníků si potom odneslo domů také speciální gravírovaný půllitr.

Nové vedení PU:TOBE přináší jasnou vizi a plány do budoucna

V roce 2024 se Pilsner Urquell:The Original Beer Experience podařilo dostat do širšího povědomí mezi českými i zahraničními turisty a upevnit si tak své místo mezi pražskými turistickými atrakcemi.

Pozici CEO nově zaujímá Lidija Kovařík, která má dlouhodobé zkušenosti v oblasti zážitkové turistiky. „Jsem nesmírně hrdá, že mohu vést tento inovativní projekt, a těším se na možnosti, které nám přináší. Mým hlavním cílem je posílit povědomí o Pilsner Urquell: The Original Beer Experience jako o jedné z nejvýznamnějších kulturních atrakcí nejen v Praze, ale i v celé České republice. Chceme se stát místem, které zaujme nejen milovníky piva, ale také turisty, rodiny a každého, kdo se zajímá o příběhy, které formovaly naši kulturu,” říká nová CEO, která se do čela expozice postavila s jasnou vizí. „Do budoucna plánujeme rozšířit naši nabídku o nové zážitky a programy, které ještě více propojí návštěvníky s českou pivní kulturou. Také bych ráda navázala spolupráci s dalšími partnery a institucemi, abychom dokázali oslovit ještě více návštěvníků a sdílet s nimi jedinečnost tohoto zážitku s co nejširším publikem,” představuje své plány do budoucna Lidija Kovařík.

