Pražská burza v první polovině roku dosáhla výrazného růstu objemu obchodů

Souhrnné objemy obchodů za prvních 6 měsíců roku 2025 jsou nejvyšší od roku 2013. Meziročně vzrostly o 58 %, když přesáhly objem 110 mld. Kč. Nejvyšší nárůst zaznamenaly investiční fondy, jejichž objem vzrostl v porovnání s prvním pololetím roku 2024 o 74 % na celkových 14 mld. Kč. Pražská burza je 5. největším trhem s fondy v EU.

Z pohledu růstu následují akcie, jejichž objem v porovnávaném období vzrostl o 53 %, na více než 90 mld. Kč. Dividendový výnos akciového trhu činí 6,36 % a pražská burza tak zůstává nejvýnosnějším dividendovým trhem v rámci zemí OECD.

Objemy obchodů s dluhopisy vzrostly o 46 % na více než 5 mld. Kč. V prvním pololetí byly na pražskou burzu uvedeny korporátní dluhopisy v celkovém objemu 22 mld. Kč. Jde tak o nárůst o 25 % oproti stejnému období loňského roku. Největší emisí v historii se stal dluhopis Czechoslovak Group (CSG 5,75/3) s objemem 10 mld. Kč.

V růstu pokračují i indexy. Ten hlavní, index PX-TR, který započítává i dividendy, v prvním pololetí vzrostl o 27 %, index PX o 21 %, index PX-Start o 0,56 %. V porovnání s významnými indexy, které do své výkonnosti započítávají dividendový výnos je index PX-TR v první polovině roku nejvýkonnější.

PX-TR 27 % WIG 26 % DAX 18 % FTSE100 11 % STOXX Europe 600 9 % S&P 500 2 %

Výkonnost včetně hrubých dividend, zdroj: Bloomberg

Burza cenných papírů Praha se v prvním pololetí rozrostla o dva akciové tituly. V únoru vstoupil na trh Prime výrobce turbín Doosan Škoda Power. Emise byla v rámci IPO 3x přeupsána a od zahajovací ceny 240 Kč její akcie připsaly 34 %. V prvním pololetí patřila společnost na 6. místo v objemech obchodů. Likviditu podporuje celkem 6 tvůrců trhu a emise je od března součástí indexů PX.

V červnu na trh Start úspěšně vstoupila společnost M2C, která se zabývá facility managementem. Její akcie vzbudily mezi investory rovněž velký zájem a emitent na trhu získal 224 mil. Kč. IPO cena byla stanovena v horní polovině upisovacího pásma na 280 Kč. M2C se s tržní kapitalizací 1070 mil. Kč stává největší emisí na trhu Start.

Burza cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), z jedné třetiny vlastněná Burzou cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je z 99,54 % dceřinou společností Burzy cenných papírů Vídeň.

