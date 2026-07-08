Pražská Klinika AGEL PLUS otevřela Ambulanci tradiční čínské medicíny

„Západní medicína se chová jako precizní mechanik, který cílí na konkrétní vadnou součástku. Tradiční čínská medicína se chová spíše jako zahradník, který upravuje celé prostředí, aby tělu pomohl uzdravit se samo,“ popisuje doktor Guan Xin rozdíl mezi západní a čínskou medicínou s tím, že oba systémy považuje za dvě strany téže mince.
„Čínská medicína bude na Klinice AGEL PLUS fungovat jako bezpečný partner standardní léčby, nikoliv jako její alternativa. Tuto spolupráci považuji za budoucnost globálního zdravotnictví. Nejsou to konkurenti. Západní medicína je zlatým standardem pro diagnostiku a akutní péči, tradiční čínská se soustředí na harmonizaci těla a mysli, prevenci onemocnění a zlepšování kvality života,“ dodává MUDr. Daniel Frňka, vedoucí lékař Kliniky AGEL PLUS.
V praxi tak bude tradiční čínská medicína například pomáhat onkologickým pacientům mírnit únavu po chemoterapii nebo podporovat účinek léků u lidí s vysokým krevním tlakem.
Ambulance nabídne pomoc také pacientům trpícím dlouhodobými a bolestivými obtížemi, u kterých moderní léčba často naráží na své hranice. Jde zejména o chronické bolesti zad a migrény, zažívací potíže, kožní ekzémy, nespavost ze stresu a problémy spojené s ženským zdravím či přechodem. Výrazné výsledky tato medicína vykazuje také při řešení neplodnosti a při návratu do života po cévních mozkových příhodách. Pacienti budou moci využít širokou škálu metod, mezi které patří akupunktura, individuálně míchané bylinné směsi ve formě granulí či čajů, léčebné masáže Tuina, baňkování a cvičení Daoyin.
Jelikož pracoviště vzniká v zázemí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě, je kladen absolutní důraz na bezpečnost. Každé terapii bude předcházet detailní devadesátiminutová vstupní konzultace zahrnující diagnostiku z jazyka a pulzu. Lékaři navíc prostudují kompletní zdravotní historii a laboratorní výsledky pacienta, aby se ujistili, že jsou vybrané metody v souladu s jeho dosavadní léčbou. Případě potřeby pak může být tradiční čínská medicína dále doplněna západními metodami a diagnostikou.
„Vstupem do Kliniky AGEL PLUS mám příležitost nastavit standard pro to, jak by měla být tradiční čínská medicína praktikována v zahraničí: bezpečně, profesionálně a ve spolupráci. Nepřidáváme jen jednu další službu, budujeme nový standard propojené péče pro celý region v moderním prostředí,“ uzavírá doktor Guan Xin.
O Klinice AGEL PLUS
Pražská Klinika AGEL PLUS (Italská ulice, Praha-Vinohrady) je prémiové zdravotnické zařízení, které přináší nový standard komplexní a personalizované ambulantní péče. V klientsky komfortním prostředí historické budovy nabízí zdravotní péči pro celou rodinu ve více než 20 ambulancích na jednom místě (včetně praktického lékařství, pediatrie, gynekologie, urologie či ortopedie). Zaměřuje se na časově vytížené klienty, jednotlivce i firmy, které péči využívají jako nadstandardní zaměstnanecký benefit. Klient má k dispozici vlastní koordinátorku zdravotní péče a všeobecného lékaře, který má maximálně 700 klientů.
Klinika disponuje špičkovým technologickým zázemím a vedle preventivních programů a medicíny dlouhověkosti (longevity) nabízí unikátní služby, jako je magnetická rezonance celého těla, kryokomora s teplotami až -150 °C pro špičkovou regeneraci nebo hyperbarická barokomora. Zařízení je součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě, což pacientům garantuje nejvyšší medicínskou bezpečnost a přímou návaznost na síť specializovaných nemocnic a center excelence.
Zdroj: AGEL
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.