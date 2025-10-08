Pražské dentální dny 2025. Největší setkání nejen české stomatologie

Autor:
  11:54
Praha 8. října 2025 (PROTEXT) - Česká stomatologická komora pořádá již 28. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny (PDD). Akce se uskuteční 10.–11. října 2025 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech a tradičně proběhne ve spojení s veletrhem Pragodent 2025, mezinárodním veletrhem stomatologické techniky, materiálů a služeb. Jedná se o jednu z největších akcí v ČR mezinárodního významu s rekordně vysokou účastí významných osobností ze zahraničí.

Letošní ročník PDD nese motto "Konec doby stříbrné?" a reflektuje tak blížící se legislativní omezení v používání amalgámových výplní a rostoucí význam moderních materiálů a terapeutických přístupů v budoucnosti. Dále budou představeny nejnovější trendy v kompozitních výplních, digitální protetice a využití obličejového skenu v moderní zubní protetice. Součástí budou i bloky věnované komplikacím při extrakcích třetích molárů, řešení zánětlivých komplikací a prevenci zlomenin čelistí. Velký prostor dostane i chirurgie a diagnostika. Odborný program zahrne i přednášky na téma digitálních technologií a umělé inteligence v diagnostice. Odborný program se zaměří také na etické otázky stomatologické praxe. Významná část bude věnována dětské stomatologii a ortodoncii. Celkově PDD 2025 přinášejí komplexní pohled na současnou stomatologii. Mezi přednášejícími se představí přední čeští i zahraniční odborníci. Kompletní program je k nalezení na webu České stomatologické komory v záložce VZDĚLÁVÁNÍ. Součástí kongresu je i společenský večer, který proběhne v pátek 10. října přímo v prostorách výstaviště.

Pražské dentální dny jsou zároveň největším odborným setkáním stomatologů v Česku, kde se propojují praktické ukázky, možnost seznámit se s novinkami z oboru a navázat kontakty s kolegy i dodavateli v rámci paralelně probíhajícího veletrhu Pragodent.

Na Pražských dentálních dnech 2025 se představí také významné osobnosti světové a evropské stomatologie, jejichž účast podtrhuje prestiž a mezinárodní rozměr celé akce. Výjimečným hostem je Assist. Prof. Nikolai Sharkov, prezident Světové dentální federace (FDI), dále Prof. Edoardo Cavellé, prezident Evropské regionální organizace Světové stomatologické federace (ERO), MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenské komory zubních lékařů (SKZL). Z Německa dorazí Dr. Dr. Frank Wohl, prezident Saské stomatologické komory (BLZK) a odbornou veřejnost osloví také Dr. Christian Berger, prezident Evropské asociace dentální implantologie (BDIZ EDI) společně s Dr. Mercedes Linninger, prezidentkou Maďarské stomatologické komory (MÖK).

Účast těchto osobností potvrzuje význam Pražských dentálních dnů jako klíčového setkání, které propojuje českou stomatologii s mezinárodními trendy a ukazuje mimořádně vysokou úroveň tohoto oboru u nás ve světovém kontextu.

 

 

Zdroj: Česká stomatologická komora

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Myslíš, že máš hroší kůži? Pražská kampaň nabízí pomoc při duševních problémech

Ve středu zahájená kampaň hlavního města připomíná, že psychické potíže nemusí být vidět, přesto mohou výrazně ovlivnit každodenní život. Zaměří se zejména na mladé lidi, kteří čelí úzkostem a tlakům...

8. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Jde vám jen o vltavíny, vyčítali lidé firmě, která chce u Ločenic rozšířit těžbu

Mezi Ločenicemi a Nesmění na Českobudějovicku se má rozšířit těžba. Firma Mawe tam už nyní těží štěrkopísky, její majitel se ale netají tím, že důvodem pro tento krok jsou i vltavíny, které se v...

8. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Profi hasičům v Kraslicích velí žena. Nechce řídit cisternu, z hadů má fobii

Výjezdová stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) v Kraslicích na Sokolovsku má od října novou velitelku. Jana Třísková je první ženou na této pozici v kraji a první výjezdovou hasičkou u...

8. října 2025  12:12

Od pravěku po současnost. Nové havlíčkobrodské knižní dějiny končí v roce 1990

Tolik povyku kvůli jedné knize ještě Havlíčkův Brod nezažil. V sobotu bude představena mohutná publikace mapující takřka kompletní historii města. Po tři roky na ní pracoval tým archeologů, historiků...

8. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud projedná kauzu záplav v Brodku u Přerova,odvolali se obžalovaní i poškození

Olomoucký krajský soud otevře příští týden v pondělí kauzu záplav v Brodku u Přerova, která se v odvolacím řízení vrací před soud téměř po roce od rozsudku...

8. října 2025  10:24,  aktualizováno  10:24

Pražské dentální dny 2025. Největší setkání nejen české stomatologie

8. října 2025  11:54

Dopad voleb na jižní Moravu: boj o Soutok i tlak na rozpad brněnské koalice

Voliči o víkendu rozhodli o složení Poslanecké sněmovny na příští čtyři roky. Od rozdaných karet se bude odvíjet sestavení vlády, jejíž aktivity ovlivní život každého obyvatele Česka. Volby však v...

8. října 2025  11:52

V Litoměřicích špatně sčítali preferenční hlasy. Volička se má obrátit na soud

Preferenční hlasy ve sněmovních volbách výrazně zahýbaly pořadím kandidátů. V Ústeckém kraji díky kroužkování skočili z posledního místa do sněmovny hejtman Richard Brabec (ANO) i starosta České...

8. října 2025  11:52

Frýdek-Místek posiluje bezpečnostní opatření u dětského hřiště

Město Frýdek-Místek posiluje bezpečnostní opatření u dětského hřiště v ulici J. Lohrera na sídlišti Anenská. Provoz narušují lidé závislí na alkoholu či...

8. října 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Studenti z Brna uspěli na chemické olympiádě v konkurenci deseti evropských zemí

Úspěchu na mezinárodní chemické olympiádě dosáhli na konci září čerství absolventi Střední průmyslové školy chemické v Brně. Mezi konkurenty z deseti...

8. října 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 144 volných pozic

Mamutí naleziště v Ústí nad Labem si mohou lidé prohlédnout on-line

Archeologové pokračují ve zpracování dat z mamutího naleziště v Ústí nad Labem, pro které nyní vznikla webová prezentace. ČTK o tom dnes informovala mluvčí...

8. října 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

Na Hradecku se srazilo osobní auto s kamionem, řidič zemřel v nemocnici

Na hlavní silnici I/11 u Třebechovic pod Orebem na Královéhradecku se v úterý srazilo osobní auto s kamionem. Zraněný osmadvacetiletý řidič osobního vozidla...

8. října 2025  9:59,  aktualizováno  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.