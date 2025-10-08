Pražské dentální dny 2025. Největší setkání nejen české stomatologie

Letošní ročník PDD nese motto "Konec doby stříbrné?" a reflektuje tak blížící se legislativní omezení v používání amalgámových výplní a rostoucí význam moderních materiálů a terapeutických přístupů v budoucnosti. Dále budou představeny nejnovější trendy v kompozitních výplních, digitální protetice a využití obličejového skenu v moderní zubní protetice. Součástí budou i bloky věnované komplikacím při extrakcích třetích molárů, řešení zánětlivých komplikací a prevenci zlomenin čelistí. Velký prostor dostane i chirurgie a diagnostika. Odborný program zahrne i přednášky na téma digitálních technologií a umělé inteligence v diagnostice. Odborný program se zaměří také na etické otázky stomatologické praxe. Významná část bude věnována dětské stomatologii a ortodoncii. Celkově PDD 2025 přinášejí komplexní pohled na současnou stomatologii. Mezi přednášejícími se představí přední čeští i zahraniční odborníci. Kompletní program je k nalezení na webu České stomatologické komory v záložce VZDĚLÁVÁNÍ. Součástí kongresu je i společenský večer, který proběhne v pátek 10. října přímo v prostorách výstaviště.
Pražské dentální dny jsou zároveň největším odborným setkáním stomatologů v Česku, kde se propojují praktické ukázky, možnost seznámit se s novinkami z oboru a navázat kontakty s kolegy i dodavateli v rámci paralelně probíhajícího veletrhu Pragodent.
Na Pražských dentálních dnech 2025 se představí také významné osobnosti světové a evropské stomatologie, jejichž účast podtrhuje prestiž a mezinárodní rozměr celé akce. Výjimečným hostem je Assist. Prof. Nikolai Sharkov, prezident Světové dentální federace (FDI), dále Prof. Edoardo Cavellé, prezident Evropské regionální organizace Světové stomatologické federace (ERO), MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenské komory zubních lékařů (SKZL). Z Německa dorazí Dr. Dr. Frank Wohl, prezident Saské stomatologické komory (BLZK) a odbornou veřejnost osloví také Dr. Christian Berger, prezident Evropské asociace dentální implantologie (BDIZ EDI) společně s Dr. Mercedes Linninger, prezidentkou Maďarské stomatologické komory (MÖK).
Účast těchto osobností potvrzuje význam Pražských dentálních dnů jako klíčového setkání, které propojuje českou stomatologii s mezinárodními trendy a ukazuje mimořádně vysokou úroveň tohoto oboru u nás ve světovém kontextu.
Zdroj: Česká stomatologická komora