Pražské hop on - hop off autobusy jsou legální služba pro turisty

„Podnikáme v cestovním ruchu přes třicet let a kvalitní péče o turisty, kteří navštěvují Prahu, je pro nás základním pilířem. Nemáme proto radost, když nás kdokoli zaměňuje se subjekty, s kterými nejsme majetkově ani organizačně provázaní,“ říká Dana Pocnarová, výkonná ředitelka společnosti Premiant City Tour a Hop On - Hop Off, která je majitelem licence celosvětové značky BigBus Tours.

Cestovní agentura se proto rozhodla některá nepřesná vyjádření upřesnit:

autobusy hop on - hop off jsou legální služba rozšířená po celém světě zejména díky značkám BigBus Tours a City Sightseeing, které operují přibližně v 70 zemích

v zahraničí i u nás je provozuje celá řada operátorů ? pro nezasvěcené komentátory může být obtížné mezi nimi rozlišovat, tím spíš, že všichni používají stejné označení hop on - hop off, které je srozumitelné pro turisty

naše autobusy zastavují na zastávkách pražské MHD zcela oprávněně na základě vydané licence k provozování linkové dopravy se schválenými jízdními řády, které byly připraveny tak, aby nekolidovaly s odjezdy autobusů MHD a zcela se jim přizpůsobily ? na jednotlivých zastávkách ostatně i proto visí naše jízdní řády; město dodržování smluvených pravidel pravidelně kontroluje

není fér srovnávat naši cenu s jízdenkou MHD a kritizovat její výši ? městská doprava je štědře dotovaná, zatímco naše podnikání z veřejných zdrojů žádnou podporu nedostává (pro dokreslení: v roce 2023 se na jízdném vybralo 3,5 miliardy korun, provoz celé sítě MHD přitom vyšel na 23,6 miliardy korun)

turisté v našich autobusech dostávají další služby, které jim MHD neposkytuje: výklad ve svém jazyce, dopravu přímo k turistickým cílům ? z peněz, které zde turisté utratí, tak profituje i město

naše autobusy tak mimo jiného plní dlouhodobý záměr městských úřadů vyvést turisty z centra Prahy 1 do dalších městských částí a ulevit tak centrální části Prahy

Premiant City Tour a BigBus Prague neprovozuje a neorganizuje síť pouličních prodejců známých díky červeným deštníkům jako „deštníkáři“.

Premiant City Tour je největší incomingová agentura v zemi. Od roku 1992 poskytuje služby zahraničním návštěvníkům Prahy a Česka. Je mateřskou společností několika cestovních agentur, které zajišťují komplexní služby v cestovním ruchu: od nízkonákladových túr, pravidelných výletů a prohlídek až po VIP servis náročné klientele. Firma disponuje vlastním vozovým parkem, zajišťuje pobyt už od transferu z letiště. V Praze mimo jiné provozuje hop on – hop off pod licencí BigBus Tours.