Pražské jaro 2027 představilo více než sedmdesát akcí v termínu od 12. května do 2. června. Nabídne nejen koncerty v tradičních koncertních sálech, ale i pod širým nebem, v Dopravní hale Národního technického muzea nebo v Centru současného umění DOX. Vstupenky se prodávají online prostřednictvím festival.cz; konkrétní ceny a dostupnost je třeba ověřit u jednotlivých akcí.
Při výběru koncertu pomůže několik pevných termínů. Od 23. do 26. května proběhnou tři orchestrální highlighty festivalu. Ve Smetanově síni Obecního domu se postupně představí Orchestre Philharmonique de Radio France, Vídeňští filharmonikové a Dánský národní symfonický orchestr s houslistkou Anne-Sophie Mutter. V Rudolfinu vystoupí od 20. do 22. května ve čtyřech koncertech klavírista Igor Levit. Jazzové večery připadnou na 19. května s Fredem Herschem, 20. května s Kurt Rosenwinkel Triem a 23. května s Fredem Herschem a Kurtem Ellingem. V programu nechybí ani koncerty staré hudby s Magdalenou Koženou nebo Jakubem Józefem Orlińskim. Díky různým žánrům lze návštěvu přizpůsobit vlastnímu vkusu i rozpočtu.
Na vybrané koncerty nabízí festival tzv. Premium vstupenky, které v sobě zahrnují vstup na společenskou akci, setkání s umělci festivalu a další služby, které umožňují držiteli vstupenky užít si koncert s veškerým komfortem. Držitelům vstupenek na koncerty s Beethovenovou hudbou festival automaticky poskytne Beethoven pass Pražského jara, který otevírá cestu k dalším zážitkům. Mezi uvedenými možnostmi jsou například návštěvy sbírek v Lobkowiczkém paláci, tematické zážitky v Teplicích, online cvičení jógy v kulisách zámku Nelahozeves či možnost zvýhodněného nákupu vín z roudnických lobkowiczkých sklepů. Podmínky jednotlivých benefitů uvádí festival.
Mezigenerační rodinný den SpringTEEN 30. května v Anežském klášteře nabídne téměř dvě desítky workshopů a koncertů. Děti se mohou zapojit do zpěvu, bubnování, malování, práce s moderními technologiemi nebo hudebního karaoke s Janem Cinou. Nová permanentka a rodinná vstupenka mají umožnit vstup na všechny nabízené akce SpringTEENu a přinášejí i dvacetiprocentní slevu na vstupenky do Mozartova interaktivního muzea v Praze a zisk Beethoven passu. Přesné ceny, kapacity a aktuální dostupnost festival uvádí na festival.cz.
Pražané a návštěvníci Prahy mohou navštívit volně přístupné akce festivalu ve veřejném prostoru: Open Air Pražského jara za podpory Skupiny ČEZ 12. května v Riegrových sadech, kde bude od 20 hodin odvysílán přímý přenos zahajovacího koncertu Pražského jara 2027 se Soulskou filharmonií, nebo Jaro u vody – třídenní happening na Střeleckém ostrově od 21. do 23. května.
Přehled programu, aktuální ceny a podmínky vstupenek jsou na festival.cz.
Pražské jaro 2027 | 12. května – 2. června 2027 | www.festival.cz
Zdroj: Pražské jaro
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60131.