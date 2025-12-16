Pražské služby dlouhodobě prosperují a investují do ekologické budoucnosti

Pražské služby za 31 let své existence ani jednou nepropadly do ztráty, každoročně uzavírají hospodaření s kladným výsledkem. V letech 2023 a 2024 dosáhly nejlepších čísel v historii, kdy vykázaly tržby přes 4 miliardy a zisk před zdaněním se pohyboval na hranici 500 milionů Kč. Za dobu působení současného vedení se tak firmě podařilo téměř zdvacetinásobit zisk. „Během let jsme sestavili skvělý, zkušený a inovativní tým manažerů. Důležité je také umět správně číst situaci na trhu a snažit se předvídat. Sebelepší vedení by však ničeho nedosáhlo bez tvrdé a poctivé práce zaměstnanců. Díky vzájemné souhře se nám daří uvádět v život projekty, které zlepšují naši prosperitu a také životní prostředí. I přes růst nákladů věřím, že rok 2025 uzavřeme ve velmi dobré ekonomické kondici,“ uvádí generální ředitel Patrik Roman.
Investice do modernizace a udržitelnosti
Díky finanční stabilitě může společnost dlouhodobě investovat do ekologizace provozu a rozvoje moderních technologií. Pražské služby pravidelně obnovují vozový park a rozšiřují jej o nízkoemisní vozidla i stroje. Primární zdroje šetří díky fotovoltaickým elektrárnám, inovativním formám vytápění, používání dešťové vody z kolektorů nebo například realizací vlastní zelené střechy, která naplňuje hned několik ekologických funkcí v souladu se strategií adaptace hlavního města na změnu klimatu. Pro zaměstnance firma vybudovala oázu zeleně s vodním prvkem k načerpání energie přímo před hlavní budovou v ulici Pod Šancemi.
V ZEVO Malešice se Pražským službám daří systematicky snižovat emise a zvyšovat energetickou účinnost. Po úspěšném dokončení projektu GOLEM, který zahrnoval generální obnovu spalovacích linek, se toto zařízení řadí svými parametry k evropské špičce. Zároveň pokračuje modernizace ZEVO Malešice prostřednictvím projektu FENIX zaměřeného na další ekologické využití zbytkové škváry a separaci kovů. Současně probíhají práce na realizaci bioplynové stanice v Chrástu. „Investice do nových technologií se nám vyplácejí ekonomicky i ekologicky. Zvyšujeme efektivitu, snižujeme emise a přispíváme ke zlepšení životního prostředí ve městě,“ vyjmenovává tiskový mluvčí Alexandr Komarnický.
Silný partner hlavního města
Klíčem k dlouhodobé stabilitě je přísná disciplína a zdravé cash flow. Pražské služby hradí své závazky včas, neevidují žádné nedoplatky a plní všechny ukazatele stanovené finančními institucemi. „Zodpovědné hospodaření umožňuje rozvíjet firmu bez ohrožení provozní stability a nadále investovat do budoucnosti nás všech,“ vysvětluje ekonomická ředitelka Jitka Poláková. Uvedené skutečnosti, doplněné o jasnou vizi a schopnost naplňovat stanovené cíle, se přímo promítají do čistšího, udržitelnějšího a zdravějšího prostředí celé metropole.
Porovnání emisních limitů s emisními hodnotami před a po generální obnově GOLEM
|Parametr
|Zákonné limity
|Provozní hodnota před GOLEM
|Očekávaná hodnota po GOLEM
|2025 po GOLEM
|CO
|50
|35
|12,5
|2,4
|TOC
|10
|2
|1
|0,4
|TZL
|10
|3
|1,5
|0,05
|NOx
|200
|140
|120
|83,9
|SO2
|50
|2
|1
|0,69
|HCl
|10
|0,1
|0,1
|0,01
|HF
|1
|0,5
|0,5
|0,56
|PCDD/F
|0,1
|0,05
|0,02
|0,0052
|Cd+Tl
|0,05
|0,004
|0,003
|0,0001
|Rtuť
|0,05
|0,0025
|0,0015
|0,00165
|Ostatní těžké kovy
|0,5
|0,08
|0,05
|0,0013
|NOx*
|-
|200 mg/Nm3
|pod 70 mg/Nm3
|pod 80 mg/Nm3
|PCDD/F*
|-
|0,09 ng/Nm3
|pod 0,07 mg/Nm3
|pod 0,07 mg/Nm3
|Čpavkový skluz*
|-
|2 - 3 mg/Nm3
|1 mg/Nm3
|0,27 mg/Nm3
|TZL**
|-
|Nestanoveno
|0 mg/Nm3
|0 mg/Nm3
|Disponibilita linky
|6200 h/rok
|nad 8200 h/rok
|nad 8200 h/rok
|Dosažitelná kapacita
|330.000 t/rok
|310.000 t/rok
|410.000 t/rok
|287.792 t/rok
|TOC ve škváře
|5%
|do 4%
|1 - 2%
|1,40%
* za katalyzátory
** za textilním odlučovačem
Pozn.: Jako provozní hodnoty před GOLEM jsou použity průměrné hodnoty ročních koncentrací dle autorizovaného a kontinuálního měření emisí. Jako provozní hodnoty GOLEM 2025 byla použity data z KM ze dne 24. 11. 2025. Pro diskontinuální data jsou použity hodnoty za rok 2024.
