Pražské služby dlouhodobě prosperují a investují do ekologické budoucnosti

Praha 16. prosince 2025 (PROTEXT) - Druhá největší městská společnost potvrzuje pevnou finanční stabilitu a vynikající hospodaření. Přispívá k tomu vedení s jasnou vizí a schopností naplňovat stanovené cíle. Více než tři dekády uzavírají Pražské služby s kladným ekonomickým výsledkem; v posledních dvou letech dosáhly dokonce rekordních čísel. Díky tomu mohou dlouhodobě investovat do ekologizace svého provozu a rozvoje moderních technologií.

Pražské služby za 31 let své existence ani jednou nepropadly do ztráty, každoročně uzavírají hospodaření s kladným výsledkem. V letech 2023 a 2024 dosáhly nejlepších čísel v historii, kdy vykázaly tržby přes 4 miliardy a zisk před zdaněním se pohyboval na hranici 500 milionů Kč. Za dobu působení současného vedení se tak firmě podařilo téměř zdvacetinásobit zisk. „Během let jsme sestavili skvělý, zkušený a inovativní tým manažerů. Důležité je také umět správně číst situaci na trhu a snažit se předvídat. Sebelepší vedení by však ničeho nedosáhlo bez tvrdé a poctivé práce zaměstnanců. Díky vzájemné souhře se nám daří uvádět v život projekty, které zlepšují naši prosperitu a také životní prostředí. I přes růst nákladů věřím, že rok 2025 uzavřeme ve velmi dobré ekonomické kondici,“ uvádí generální ředitel Patrik Roman.

Investice do modernizace a udržitelnosti

Díky finanční stabilitě může společnost dlouhodobě investovat do ekologizace provozu a rozvoje moderních technologií. Pražské služby pravidelně obnovují vozový park a rozšiřují jej o nízkoemisní vozidla i stroje. Primární zdroje šetří díky fotovoltaickým elektrárnám, inovativním formám vytápění, používání dešťové vody z kolektorů nebo například realizací vlastní zelené střechy, která naplňuje hned několik ekologických funkcí v souladu se strategií adaptace hlavního města na změnu klimatu. Pro zaměstnance firma vybudovala oázu zeleně s vodním prvkem k načerpání energie přímo před hlavní budovou v ulici Pod Šancemi.

V ZEVO Malešice se Pražským službám daří systematicky snižovat emise a zvyšovat energetickou účinnost. Po úspěšném dokončení projektu GOLEM, který zahrnoval generální obnovu spalovacích linek, se toto zařízení řadí svými parametry k evropské špičce. Zároveň pokračuje modernizace ZEVO Malešice prostřednictvím projektu FENIX zaměřeného na další ekologické využití zbytkové škváry a separaci kovů. Současně probíhají práce na realizaci bioplynové stanice v Chrástu. „Investice do nových technologií se nám vyplácejí ekonomicky i ekologicky. Zvyšujeme efektivitu, snižujeme emise a přispíváme ke zlepšení životního prostředí ve městě,“ vyjmenovává tiskový mluvčí Alexandr Komarnický.

Silný partner hlavního města

Klíčem k dlouhodobé stabilitě je přísná disciplína a zdravé cash flow. Pražské služby hradí své závazky včas, neevidují žádné nedoplatky a plní všechny ukazatele stanovené finančními institucemi. „Zodpovědné hospodaření umožňuje rozvíjet firmu bez ohrožení provozní stability a nadále investovat do budoucnosti nás všech,“ vysvětluje ekonomická ředitelka Jitka Poláková. Uvedené skutečnosti, doplněné o jasnou vizi a schopnost naplňovat stanovené cíle, se přímo promítají do čistšího, udržitelnějšího a zdravějšího prostředí celé metropole.

TZ k dokončení projektu Generální Obnovy Linek a Ekologizace Malešice:

https://www.psas.cz/malesicka-spalovna-golem-ktery-povstal-z-popela-jako-bajny-fenix 

 

Více informací k ZEVO Malešice:

https://www.psas.cz/spalovna-zevo

Porovnání emisních limitů s emisními hodnotami před a po generální obnově GOLEM

 

ParametrZákonné limityProvozní hodnota před GOLEMOčekávaná hodnota po GOLEM2025 po GOLEM
CO503512,52,4
TOC10210,4
TZL1031,50,05
NOx20014012083,9
SO250210,69
HCl100,10,10,01
HF10,50,50,56
PCDD/F0,10,050,020,0052
Cd+Tl0,050,0040,0030,0001
Rtuť0,050,00250,00150,00165
Ostatní těžké kovy0,50,080,050,0013
NOx*-200 mg/Nm3pod 70 mg/Nm3pod 80 mg/Nm3
PCDD/F*-0,09 ng/Nm3pod 0,07 mg/Nm3pod 0,07 mg/Nm3
Čpavkový skluz*-2 - 3 mg/Nm31 mg/Nm30,27 mg/Nm3
TZL**-Nestanoveno0 mg/Nm30 mg/Nm3
Disponibilita linky 6200 h/roknad 8200 h/roknad 8200 h/rok
Dosažitelná kapacita330.000 t/rok310.000 t/rok410.000 t/rok287.792 t/rok
TOC ve škváře5%do 4%1 - 2%1,40%

* za katalyzátory

** za textilním odlučovačem

Pozn.: Jako provozní hodnoty před GOLEM jsou použity průměrné hodnoty ročních koncentrací dle autorizovaného a kontinuálního měření emisí. Jako provozní hodnoty GOLEM 2025 byla použity data z KM ze dne 24. 11. 2025. Pro diskontinuální data jsou použity hodnoty za rok 2024.

 









Letošek se podle klimatologa mohl zdát chladný, patří však k nejteplejším letům

ilustrační snímek

Letošní rok se podle klimatologa Pavla Zahradníčka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe mohl zdát někomu chladnější, opak je však pravdou. Na...

16. prosince 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Radvanice a Bartovice chystají otevření nové Montessori školy

ilustrační snímek

Ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice připravuje ve spolupráci s městem otevření nové Montessori školy v Trnkovecké ulici. Pro tyto účely využije tamní...

16. prosince 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

