Pražské vodovody a kanalizace přechází na ArcGIS Utility Network. Unicorn je klíčovým partnerem

„Zavedení Utility Network nám umožní pracovat s jednotným, robustním a flexibilním datovým modelem. Díky tomu dokážeme snáze reagovat na technologické změny, integrovat GIS s dalšími systémy a v konečném důsledku poskytovat lepší služby občanům i partnerům,“ říká Ing. Petr Sýkora, Ph.D., technický ředitel společnosti PVK.
Unicorn jako klíčový partner digitální transformace GIS infrastruktury
Na projektu se jako hlavní dodavatel podílí společnost Unicorn Systems HSI, která poskytla komplexní řešení od návrhu až po plné nasazení systému. Kromě samotné implementace technologie Esri zajišťuje i důkladné testování ve spolupráci s PVK – včetně výkonnostních testů, ověřování pravidel a funkčnosti celého systému.
„V projektu pro PVK jsme využili naše hluboké know-how v oblasti digitálních dvojčat a síťových GIS řešení. Nejde jen o implementaci nové technologie, ale o vytvoření základu pro dlouhodobý, datově řízený rozvoj městské infrastruktury,“ říká Václav Caisl, Head of Stream, Unicorn Systems HSI.
„Na testování jednotlivých částí systému – od migrace dat přes návrh a konfiguraci UN modelu až po jeho integraci s dalšími systémy jako TIS (=Technicko-informační systém), ZIS (=Zákaznický informační systém) či BIM (=Building Information Modeling) – úzce spolupracujeme s PVK. Společně ověřujeme výkon, kvalitu a připravenost řešení pro ostrý provoz,“ doplňuje Michal Hamouz, obchodní manažer geoinformatického týmu, Unicorn Systems HSI.
Hlavní přínosy Utility Network pro PVK
Standardizovaný a škálovatelný model – přechod od proprietárních úprav ke standardnímu řešení Esri výrazně zjednodušuje údržbu a rozvoj GISu a umožňuje napojení na moderní nástroje jako BIM nebo 3D mapování.
Rozsáhlý a ověřený model pokrývající vodu i kanalizaci – datový model pokrývá obě domény – vodovod i kanalizaci. V pilotní fázi bylo zpracováno 250.000 prvků, přičemž finální model bude obsahovat až 3 miliony prvků. Součástí byl i převod historického datového modelu, zajištění kvality dat a specifikace finálních pravidel pro atributy.
Lepší integrace, sdílení a dostupnost dat – službově orientovaná architektura podporuje bezproblémové propojení s dalšími systémy, např. TIS (Helios), Zákaznický informační systém (ZIS) nebo externí subjekty (IPR Praha).
Kvalita a flexibilita datového modelu – nový model podporuje více domén (voda, kanalizace, stavební prvky) v jednom systému a zároveň zajišťuje vysokou integritu dat díky pokročilým pravidlům a kontrolám.
Budoucí potenciál a evropský přesah – nový GIS systém je plně škálovatelný a připravený pro širší GIS-centric správu infrastruktury. Unicorn navíc využívá získané know-how pro další projekty napříč Evropou. Součástí řešení je i možnost dodávek customizovaných aplikací (např. BIM prohlížečka), které rozšiřují možnosti nad rámec standardního GIS.
Tento projekt posouvá PVK mezi evropské lídry v oblasti digitalizace infrastruktury a potvrzuje roli Unicornu jako klíčového partnera pro inovace v oblasti geoinformačních systémů.
O Unicornu
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe - Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.
Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.
O společnosti Pražské vodovody a kanalizace
Společnost Pražské vodovody a kanalizace provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy a obce Radonice. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu pitné vody pro 1,4 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 250 tis. obyvatel Středočeského kraje. Provozuje úpravny vody Káraný a Podolí. Z úpravny vody Želivka vodu nakupuje.
