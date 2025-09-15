Pražské vodovody a kanalizace přechází na ArcGIS Utility Network. Unicorn je klíčovým partnerem

Autor:
  16:08
Praha 15. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ve spolupráci s technologickým partnerem Unicorn Systems HSI zavádí nový geografický informační systém (GIS) založený na platformě ArcGIS Utility Network od společnosti Esri. Tento zásadní krok posouvá správu vodovodní a kanalizační infrastruktury PVK do zcela nové éry digitalizace a přináší řadu přímých výhod v oblasti správy dat, integrace a provozní efektivity.

„Zavedení Utility Network nám umožní pracovat s jednotným, robustním a flexibilním datovým modelem. Díky tomu dokážeme snáze reagovat na technologické změny, integrovat GIS s dalšími systémy a v konečném důsledku poskytovat lepší služby občanům i partnerům,“ říká Ing. Petr Sýkora, Ph.D., technický ředitel společnosti PVK.

Unicorn jako klíčový partner digitální transformace GIS infrastruktury

Na projektu se jako hlavní dodavatel podílí společnost Unicorn Systems HSI, která poskytla komplexní řešení od návrhu až po plné nasazení systému. Kromě samotné implementace technologie Esri zajišťuje i důkladné testování ve spolupráci s PVK – včetně výkonnostních testů, ověřování pravidel a funkčnosti celého systému.

„V projektu pro PVK jsme využili naše hluboké know-how v oblasti digitálních dvojčat a síťových GIS řešení. Nejde jen o implementaci nové technologie, ale o vytvoření základu pro dlouhodobý, datově řízený rozvoj městské infrastruktury,“ říká Václav Caisl, Head of Stream, Unicorn Systems HSI.

„Na testování jednotlivých částí systému – od migrace dat přes návrh a konfiguraci UN modelu až po jeho integraci s dalšími systémy jako TIS (=Technicko-informační systém), ZIS (=Zákaznický informační systém) či BIM (=Building Information Modeling) – úzce spolupracujeme s PVK. Společně ověřujeme výkon, kvalitu a připravenost řešení pro ostrý provoz,“ doplňuje Michal Hamouz, obchodní manažer geoinformatického týmu, Unicorn Systems HSI.

Hlavní přínosy Utility Network pro PVK

Standardizovaný a škálovatelný model – přechod od proprietárních úprav ke standardnímu řešení Esri výrazně zjednodušuje údržbu a rozvoj GISu a umožňuje napojení na moderní nástroje jako BIM nebo 3D mapování.

Rozsáhlý a ověřený model pokrývající vodu i kanalizaci – datový model pokrývá obě domény – vodovod i kanalizaci. V pilotní fázi bylo zpracováno 250.000 prvků, přičemž finální model bude obsahovat až 3 miliony prvků. Součástí byl i převod historického datového modelu, zajištění kvality dat a specifikace finálních pravidel pro atributy.

Lepší integrace, sdílení a dostupnost dat – službově orientovaná architektura podporuje bezproblémové propojení s dalšími systémy, např. TIS (Helios), Zákaznický informační systém (ZIS) nebo externí subjekty (IPR Praha).

Kvalita a flexibilita datového modelu – nový model podporuje více domén (voda, kanalizace, stavební prvky) v jednom systému a zároveň zajišťuje vysokou integritu dat díky pokročilým pravidlům a kontrolám.

Budoucí potenciál a evropský přesah – nový GIS systém je plně škálovatelný a připravený pro širší GIS-centric správu infrastruktury. Unicorn navíc využívá získané know-how pro další projekty napříč Evropou. Součástí řešení je i možnost dodávek customizovaných aplikací (např. BIM prohlížečka), které rozšiřují možnosti nad rámec standardního GIS.

Tento projekt posouvá PVK mezi evropské lídry v oblasti digitalizace infrastruktury a potvrzuje roli Unicornu jako klíčového partnera pro inovace v oblasti geoinformačních systémů.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe - Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

O společnosti Pražské vodovody a kanalizace

Společnost Pražské vodovody a kanalizace provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy a obce Radonice. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu pitné vody pro 1,4 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 250 tis. obyvatel Středočeského kraje. Provozuje úpravny vody Káraný a Podolí. Z úpravny vody Želivka vodu nakupuje.

 

Zdroj: Unicorn

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Používání Senior Pasu je ve Zlínském kraji jednodušší, zájemci využijí aplikaci

Používání Senior Pasu, díky němuž mohou lidé starší 55 let využívat levnější služby po celé republice, je nyní ve Zlínském kraji jednodušší. Zájemci z regionu,...

15. září 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

V bouřlivé atmosféře dnes jednali zastupitelé Plzeňského kraje. Na přetřes totiž přišel nedávný zásah NCOZ v budově krajského úřadu, kdy detektivové obvinili devět lidí z dotačních podvodů v...

15. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Medit Link Express pro iPad debutuje, současně se Medit i900 Mobility dostává do prodeje

15. září 2025  16:09

Pražské vodovody a kanalizace přechází na ArcGIS Utility Network. Unicorn je klíčovým partnerem

15. září 2025  16:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Kladna změnili podmínky pro developery, zvýhodní podzemní parkování

Zastupitelé Kladna na dnešním jednání změnili podmínky pro developery, které zvýhodní podzemní parkování. Příspěvek na infrastrukturu vybírá město už několik...

15. září 2025  14:17,  aktualizováno  14:17

Zastupitelé Kladna změnili podmínky pro developery, zvýhodní podzemní parkování

Zastupitelé Kladna na dnešním jednání změnili podmínky pro developery, které zvýhodní podzemní parkování. Příspěvek na infrastrukturu vybírá město už několik...

15. září 2025  14:17,  aktualizováno  14:17

Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...

15. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Po povodni a teď. Fotky ukazují, jak vesnice opravila škody. Lidé se ale stále bojí

Přesně před rokem 15. září 2024 po vytrvalých silných deštích vtrhla voda na Zlínsko do vesnic v mikroregionu Žídelná. Nejhůře zasaženy byly Sazovice. Malá obec s 900 obyvateli během jediného roku...

15. září 2025  15:52

Projekt Památky bez bariér dnes otevřel zámek Sychrov návštěvníkům s postižením

Projekt Památky bez bariér dnes otevřel zámek Sychrov návštěvníkům s postižením, pro běžné turisty zůstala památka zavřená. Zámek se otevřel nejen vozíčkářům,...

15. září 2025  14:09,  aktualizováno  14:09

Mladík pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se

Městský soud v Praze se v pondělí začal zabývat pobodáním taxikáře z letošního března na pražských Vinohradech. Dvacetiletého mladíka obžaloba viní z trestného činu opilství, podle státní zástupkyně...

15. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Zdravě žít chtějí všichni, daří se to však jen polovině Evropanů a třetině Čechů. Jak je to možné?

Evropané mají o zdravém životním stylu jasno, jeho dlouhodobé dodržování je ale pro mnohé stále výzvou. Zatímco 96 % lidí v Evropě se o zdravý život zajímá, za skutečně zdravě žijící se považuje jen...

15. září 2025  15:40

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.