Pražskou Stromovku ovládli běžci: ČEZ RunTour Winter Edition zavítala do hlavního města s rekordní účastí.

Praha 2. února 2026 (PROTEXT) - Druhý závod letošní ČEZ RunTour Winter Edition pořadatele VML Czechia v sobotu 31. 1. pokořilo přes 2000 běžců, kteří své síly porovnávali na celkově šesti distancích. I tento závod potvrdil název série a na trati čekal na běžce sníh, místy náledí a mráz.

Půlmaratonská distance byla odstartována jako první hned z rána a v Praze si tuto novinku letošní sezony podmanilo přes 500 běžců, jedním z účastníků byl fotbalový internacionál Karel Poborský. Trasa vedla Stromovkou, po cyklostezce do Bohnic a částí Holešovic. Výherci pražské "půlky" se stali Ondřej Volák (1:10:06) v mužské kategorii a olympionička Eva Vrabcová Nývltová (1:20:33) mezi ženami. Oba se zároveň stali zatím nejrychlejšími vítězi POWERADE Half Marathonu a jsme zvědaví, jaký čas bude na konci sezóny absolutně nejrychlejší, protože v rámci letošní sezony bude tato distance zařazena ještě pětkrát!

Hned po půlmaratoncích odstartovaly Jupík dětské běhy na vzdálenosti 500 a 1000 metrů, kde bylo opět k vidění mnoho dětských talentů a dříčů. Lehce po poledni byl připraven start Rajec Run na 3 km, který ovládli Libor Janda (10:06) a Marína Pavlátová (12:09). V rámci oblíbeného Puma Runu na 5 km si v konkurenci téměř 600 běžců pro vítězství doběhl Tomáš Jančík (16:34) v mužské kategorii a Jana Pekařová (17:45) v té ženské. Vůbec nejpočetnějším během byl ČEZ Run na 10 km, ve kterém mezi přibližně 600 běžci zvítězili Vít Guldán (32:33) a mezi ženami – stejně jako v Českých Budějovicích – Míša Eliášová (37:51). Závody v Praze byly ve velké konkurenci velmi těsné a diváci tak často čekali na vítěze až do cílové rovinky.

"Pražská zastávka RunTour Winter Edition byla explozí radosti a dobré nálady. Důkazem toho, že je radost běžet i v zimě, bylo přes 2000 závodníků v cíli! I přes obtížné podmínky se nám podařilo ve skvělé kooperaci se správou Královské obory Stromovka připravit bezpečnou a atraktivní trasu a dát tak prostor těm, kteří chtějí zůstat v pohybu i přes zimu, otestovat formu a zažít RunTour v jiné atmosféře," říká Tomáš Coufal, Account Director z pořádající agentury VML Czechia, která stojí za koncepcí a realizací běžeckého seriálu od jeho vzniku.

Ačkoliv bylo počasí o něco lepší než v Českých Budějovicích, leden opravdu dostál svého jména. I tentokrát se před zimou mohli běžci schovat do vyhřívaného pavilonu Výstaviště Praha, kde se nacházelo partnerské městečko i místo pro odpočinek. Celou zimní sérii doprovází food truck Bageterie Boulevard, kde jsou k dostání výborné bagety, wrapy a polévky. Regeneraci zajišťuje Sporthelp.cz, občerstvovací stanice během závodu a po doběhu pak zásobují Rajec, Powerade nebo Bombus. Další partnerské aktivace zajistilo MG s možností auto simulátoru, Rexona, O2 a jejich padel stěna nebo Powerade se soutěží ve visu.

Seriál má dlouhodobou podporu Skupiny ČEZ jako generálního partnera.

"Těší nás, že můžeme podporovat aktivní životní styl a komunitu běžců po celý rok. Naše partnerství s RunTour Winter Edition je přirozeným pokračováním dlouhodobé spolupráce s RunTour. Účastníci, ale i fanoušci závodů, mohou svým pohybem přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Díky ní dává běhání ještě větší smysl," uvedla ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.

Zaběhnout si pro dobrou věc – a rovnou dvakrát

Díky Nadaci ČEZ se prostřednictvím mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem mohli sportovci po celém Česku jako vždy zapojit do charitativního projektu v regionu, kde se závod konal. V Praze bylo možné pomoci Středisku výcviku vodicích psů SONS, které vychovává a připravuje štěňata na roli vodicích psů. Prostřednictvím druhého závodu se – stejně jako v Českých Budějovicích – vybralo krásných 100.000 Kč, které budou využity na částečné financování předvýchovy.

Účastníci závodu ČEZ RunTour Winter Edition mohli navíc v rámci registračního procesu darovat dobrovolný příspěvek Nadaci Leontinka, která pomáhá nevidomým.

Polovina ČEZ RunTour Winter Edition je za námi a nyní nás čeká šestitýdenní pauza, po které se můžeme těšit na poslední závod série – 15. 3. v Olomouci. Uvidíme, jaké počasí nás přivítá na Moravě, a pokud to s námi chcete zažít, neváhejte si registraci pořídit již nyní. Kapacitu Powerade Half maratonu jsme již navýšili kapacitu a vyprodání zde očekáváme každým dnem. Tak na viděnou v Olomouci! Protože s ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET ve všech ročních obdobích.

O ČEZ RunTour

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi i začátečníky. Na městské závody se běžci často a rádi vracejí díky jejich přátelské a pohodové atmosféře, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 km a na vybraných závodech také 21,1 km pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává tři závody v zimním období. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet!

Zdroj: ČEZ RunTour

