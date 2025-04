Pražský inovační institut hledá české inovátory pro evropskou obranu

EUDIS Defence Hackathon se koná zároveň v osmi zemích EU a vytváří prostor pro setkání studentů, startupů, firem a dalších technologických nadšenců. Během jediného víkendu se účastníci zaměří na hledání rychlých, cenově dostupných a flexibilních technologických řešení – nejen pro ukrajinské bojiště, ale také pro širší oblast obrany a civilní využití.

„Hackathon je skvělý způsob, jak rychle a smysluplně propojit technologické talenty s tím, co společnost skutečně potřebuje – v tomto případě s tématy bezpečnosti a obrany. Pro Prahu i naše partnery je to příležitost ukázat, že dobré nápady nemusí zůstávat jen na papíře nebo za zdmi výzkumných center. Věříme, že právě takové akce pomáhají rozvíjet inovační potenciál města, přinášet nová technologická řešení a propojovat výzkum, firmy i veřejný sektor v konkrétních projektech s přesahem do evropské i globální spolupráce,“ říká Tomáš Lapáček, ředitel Pražského inovačního institutu.

Účastníci si na začátku akce vyberou jednu ze tří výzev, které se budou při vývoji svého řešení věnovat. Každá výzva se týká jiné oblasti obranných technologií:

Vylepšení pokročilých informačních, taktických a komunikačních systémů – přenosná a cenově dostupná hardwarová či softwarová řešení, která jednotkám usnadní orientaci v terénu, zlepší přístup k informacím a umožní efektivní koordinaci.

– přenosná a cenově dostupná hardwarová či softwarová řešení, která jednotkám usnadní orientaci v terénu, zlepší přístup k informacím a umožní efektivní koordinaci. Prostředky osobní ochrany přizpůsobené pro nasazení na frontové linii – lehká, levná a snadno vyrobitelná řešení s vysokou mírou ochrany, která zároveň zajišťují uživatelský komfort a bezpečí.

– lehká, levná a snadno vyrobitelná řešení s vysokou mírou ochrany, která zároveň zajišťují uživatelský komfort a bezpečí. Pokročilé medicínské systémy využitelné ve vojenské polní medicíně – integrace umělé inteligence, dronů a dalších moderních technologií s cílem zvýšit kvalitu zdravotnické péče na bojišti i mimo něj.

„EUDIS Defence Hackathon je jedinečná příležitost pro každého, kdo se chce podílet na řešení aktuálních výzev v oblasti obrany a bezpečnosti. Účastníci si mohou vyzkoušet práci na smysluplných projektech, získat cenné zkušenosti od mentorů nejen z oblasti obrany a potkat lidi, kteří sdílejí nadšení pro technologie. Není potřeba mít předchozí zkušenosti – jde hlavně o to ukázat svůj talent, přetavit vlastní myšlenky do konkrétních řešení a třeba tím odstartovat něco, co bude mít skutečný dopad. Za mě je hackathon především o spolupráci, inspiraci a hledání nových cest – a my se už teď těšíme na to, co společně vytvoříme,“ hodnotí přínos pro účastníky Albert Bouchal, organizátor EUDIS Defence Hackathonu.

Nejlepší týmy si odnesou až 3000 EUR a získají příležitost představit své projekty zástupcům členských států EU. Další informace a registrační formulář jsou k dispozici na webových stránkách EUDIS Defence Hackathon.

Partnery EUDIS Defence Hackathonu jsou CSG Aerospace, Future Forces Forum, Univerzita obrany a CzechInvest.

Kontakt:

Ing. Jaroslav Matyáš Matal

Marketingový manažer Pražského inovačního institutu

605 545 607

matal@prahainovacni.eu