Pražský inovační institut společně s hlavním městem Prahou podpoří vzdělávání na středních školách. Finanční dotace sahá až do řádu milionů

Aktivity projektu iDZ Praha, které odstartovaly v září 2025, potrvají do června 2028. Do vzdělávacích programů pod záštitou Pražského inovačního institutu se zapojí přes 1700 pedagogických pracovníků a přibližně 3530 žáků. Cílem projektu je podpořit rozvoj podnikavosti, nadání, kritického myšlení, kreativity a dalších klíčových kompetencí potřebných pro život a práci ve 21. století.
„Chceme, aby pražské školy byly místem, kde se rozvíjejí dovednosti pro život. Tyto investice jsou jasným signálem, že vzdělávání a inovace jsou pro hlavní město prioritou,“ objasňuje příspěvek Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, radní pro oblast školství.
Vzdělávání pro učitele i žáky středních škol zdarma
Během let 2025–2028 nabídne Pražský inovační institut (Pii) v rámci projektu iDZ Praha pestrou škálu kurzů pro vedení škol, pedagogy i žáky. Programy propojují kreativní, technické, environmentální a podnikatelské dovednosti a reagují na rychle se měnící požadavky pracovního trhu.
„Velice si vážím toho, že můžeme za Pražský inovační institut vtisknout projektu inovací ve vzdělávání iDZ Praha vlastní podobu a přispět k přípravě mladých lidí i pedagogů na svět, který se rychle mění. Jsem přesvědčen, že společně s vedením škol, učiteli, žáky a rodiči dokážeme mnoho pro úspěšnou a udržitelnou budoucnost Prahy,” uvádí ředitel Pražského inovačního institutu Tomáš Lapáček.
Vzdělávací programy v rámci projektu iDZ Praha cílí na dovednosti, bez nichž se školy, ani jejich absolventi v budoucnosti neobejdou. Pod vedením lektorského týmu Pii pedagogové i žáci prohloubí své znalosti a dovednosti v tématech, jako je kariérové poradenství, práce s nadanými žáky, spolupráce s umělci ve výuce, zapojování moderních technologií, designování vzdělávání dle současných didaktických trendů, leadership pro vedení škol, podnikavost či principy udržitelného fungování vzdělávací instituce.
Na přípravě a realizaci programů se Pii podílí se zkušenými experty z oblasti kreativního vzdělávání, podnikavosti a technologií, například z organizací Učitelé z Marsu, SPKV, Aignos, Asociace podnikavé Česko, Future Port, Hala 40, a mnohými dalšími. Mezi lektory patří také renomované osobnosti, jako je kariérová poradkyně Petra Drahoňovská, expertka na vzdělávání a poradkyně prezidenta Petra Pavla v této oblasti Silvie Pýchová, za rozvoj nadání například Jitka Kmentová, bývalá ředitelka Gymnázia Na Zatlance, nebo specialisté na leadership Jolana Turnerová a Petr Vojtíšek a na oblast podnikavosti Martin Vítek, předseda správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání.
Praktické využití pro školy
Programy vznikají ve spolupráci s lektory z praxe, kteří reagují na to, co školy aktuálně řeší. Pedagogové získají nástroje, jak u žáků probudit chuť učit se, rozvíjet kreativitu a iniciativu či je podpořit v kariérních rozhodnutích. Vedoucí pracovníci škol si prohloubí dovednosti v oblasti vedení, strategického řízení a budování pozitivní kultury školy. Projekt se zaměřuje také na podporu práce s nadanými žáky na středních školách.
Pedagogové se dočkají metodických materiálů a příruček k vybraným tématům a budou mít možnost účastnit se konferencí a osvětových akcí na různá témata.
„Učitelství dnes není jen o předávání znalostí, ale o schopnosti probudit v mladých lidech zvědavost, kreativitu a chuť měnit svět kolem sebe. Projekty jako tento dávají školám nástroje, jak to opravdu dělat, a navíc propojují učitele s inspirativními lidmi z praxe. To je pro nás obrovská příležitost,“ reaguje na nabídku kurzů pro učitele Tereza Kábelová, učitelka na SOŠ Drtinova a vzdělávací influencerka.
Žáci se naučí přemýšlet inovativně, tvořit a prezentovat své nápady, spolupracovat v týmu a pochopí principy udržitelného podnikání. Pro rozvoj těchto dovedností vzniká EdVenture Lab, který může sloužit i jako prostor pro setkávání s odborníky z praxe. Součástí projektu jsou také nevšední aktivity, například prohlídka centra pro simulované vesmírné mise Little Moon City Prague a mnoho dalšího.
Navazování na již úspěšné projekty
Projekt iDZ Praha navazuje na úspěšný projekt iKAP II –?????? Inovace ve vzdělávání, který přinesl učitelům praktické dovednosti oceňované pro jejich okamžitou využitelnost v praxi.
„Co se týče vzdělávacích kurzů, které jsem absolvoval, mám dobrou zkušenost s programem věnujícím se leadershipu od Pii. Byl dobře postavený jak tematicky a organizačně, tak i po osobnostní stránce výběrem lektorů. Dodnes z tohoto kurzu čerpám. Dokonce se s menší skupinkou ředitelů a zástupců, kterou program propojil, setkáváme dál. Letos se do něj zapojím znovu, tentokrát jako hostující lektor. Doufám, že tak budu moci vrátit něco zpět a podpořit další kolegyně a kolegy,“ uvádí Jan Teplý, generální ředitel Gymnázia Evolution, s.r.o., který se jednoho z programů zúčastnil v minulých letech.
Na tuto zkušenost nyní iDZ Praha navazuje a rozšiřuje ji o nové obsahové oblasti reagující na aktuální výzvy.
„Trh práce se i díky umělé inteligenci mění nebývalou rychlostí. Na tuto dynamiku musíme připravovat nejen žáky, ale i pedagogy. Pokud mladí lidé zvládnou kreativně a kriticky myslet a rozvíjet svou podnikavost, získají dovednosti, díky nimž se stanou těmi, kdo změny nejen zvládají, ale také utvářejí,“ dodává Martina Jakubíčková, projektová manažerka iDZ Praha.
Více informací o připravovaných kurzech, edukativní články či zajímavosti z oblasti vzdělávání mohou žáci i učitelé najít na webových stránkach institutu: www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty nebo na facebookovém či instagramovém profilu @prazsky_inovacni_institut.
Pražský inovační institut
Pražský inovační institut je veřejně prospěšná organizace, která vznikla v roce 2020 z iniciativy hlavního města Prahy. Zaměřuje se na podporu podnikání, vzdělávání a cirkulární ekonomiky. Zároveň vytváří důležitá propojení mezi byznysovou sférou, veřejnými institucemi a akademickým prostředím, čímž se stává klíčovým partnerem v pražském inovačním ekosystému.
iDZ Praha
Cílem projektu je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v HMP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území Prahy. Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění DZ kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.
Projekt iDZ Praha je realizován Hlavním městem Prahou a spolufinancován z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.
iDZ Praha CZ.02.02.XX/00/23_018/0015142