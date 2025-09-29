Pražský inovační institut společně s hlavním městem Prahou podpoří vzdělávání na středních školách. Finanční dotace sahá až do řádu milionů

Autor:
  9:00
Praha 29. září 2025 (PROTEXT) - Pražský inovační institut obdrží více než 60 milionů korun na vzdělávání v rámci projektu inovací ve vzdělávání iDZ Praha z Operačního programu Jana Amose Komenského a z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. Žáci, učitelé i zástupci vedení škol díky tomu získají bezplatné vzdělávání v inovacích, kreativitě, moderních technologiích a podnikavosti. Do projektu jsou zapojeni i další partneři: ČVUT, VŠCHT, Univerzita Karlova a Hospodářská komora. Mezi tyto instituce bude na vzdělávání v Praze rozděleno dalších 300 milionů.

Aktivity projektu iDZ Praha, které odstartovaly v září 2025, potrvají do června 2028. Do vzdělávacích programů pod záštitou Pražského inovačního institutu se zapojí přes 1700 pedagogických pracovníků a přibližně 3530 žáků. Cílem projektu je podpořit rozvoj podnikavosti, nadání, kritického myšlení, kreativity a dalších klíčových kompetencí potřebných pro život a práci ve 21. století.

„Chceme, aby pražské školy byly místem, kde se rozvíjejí dovednosti pro život. Tyto investice jsou jasným signálem, že vzdělávání a inovace jsou pro hlavní město prioritou,“ objasňuje příspěvek Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, radní pro oblast školství.

Vzdělávání pro učitele i žáky středních škol zdarma 

Během let 2025–2028 nabídne Pražský inovační institut (Pii) v rámci projektu iDZ Praha pestrou škálu kurzů pro vedení škol, pedagogy i žáky. Programy propojují kreativní, technické, environmentální a podnikatelské dovednosti a reagují na rychle se měnící požadavky pracovního trhu.

„Velice si vážím toho, že můžeme za Pražský inovační institut vtisknout projektu inovací ve vzdělávání iDZ Praha vlastní podobu a přispět k přípravě mladých lidí i pedagogů na svět, který se rychle mění. Jsem přesvědčen, že společně s vedením škol, učiteli, žáky a rodiči dokážeme mnoho pro úspěšnou a udržitelnou budoucnost Prahy,” uvádí ředitel Pražského inovačního institutu Tomáš Lapáček.

Vzdělávací programy v rámci projektu iDZ Praha cílí na dovednosti, bez nichž se školy, ani jejich absolventi v budoucnosti neobejdou. Pod vedením lektorského týmu Pii pedagogové i žáci prohloubí své znalosti a dovednosti v tématech, jako je kariérové poradenství, práce s nadanými žáky, spolupráce s umělci ve výuce, zapojování moderních technologií, designování vzdělávání dle současných didaktických trendů, leadership pro vedení škol, podnikavost či principy udržitelného fungování vzdělávací instituce.

Na přípravě a realizaci programů se Pii podílí se zkušenými experty z oblasti kreativního vzdělávání, podnikavosti a technologií, například z organizací Učitelé z Marsu, SPKV, Aignos, Asociace podnikavé Česko, Future Port, Hala 40, a mnohými dalšími. Mezi lektory patří také renomované osobnosti, jako je kariérová poradkyně Petra Drahoňovská, expertka na vzdělávání a poradkyně prezidenta Petra Pavla v této oblasti Silvie Pýchová, za rozvoj nadání například Jitka Kmentová, bývalá ředitelka Gymnázia Na Zatlance, nebo specialisté na leadership Jolana Turnerová a Petr Vojtíšek a na oblast podnikavosti Martin Vítek, předseda správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání. 

Praktické využití pro školy

Programy vznikají ve spolupráci s lektory z praxe, kteří reagují na to, co školy aktuálně řeší. Pedagogové získají nástroje, jak u žáků probudit chuť učit se, rozvíjet kreativitu a iniciativu či je podpořit v kariérních rozhodnutích. Vedoucí pracovníci škol si prohloubí dovednosti v oblasti vedení, strategického řízení a budování pozitivní kultury školy. Projekt se zaměřuje také na podporu práce s nadanými žáky na středních školách.

Pedagogové se dočkají metodických materiálů a příruček k vybraným tématům a budou mít možnost účastnit se konferencí a osvětových akcí na různá témata.

„Učitelství dnes není jen o předávání znalostí, ale o schopnosti probudit v mladých lidech zvědavost, kreativitu a chuť měnit svět kolem sebe. Projekty jako tento dávají školám nástroje, jak to opravdu dělat, a navíc propojují učitele s inspirativními lidmi z praxe. To je pro nás obrovská příležitost,“ reaguje na nabídku kurzů pro učitele Tereza Kábelová, učitelka na SOŠ Drtinova a vzdělávací influencerka. 

Žáci se naučí přemýšlet inovativně, tvořit a prezentovat své nápady, spolupracovat v týmu a pochopí principy udržitelného podnikání. Pro rozvoj těchto dovedností vzniká EdVenture Lab, který může sloužit i jako prostor pro setkávání s odborníky z praxe. Součástí projektu jsou také nevšední aktivity, například prohlídka centra pro simulované vesmírné mise Little Moon City Prague a mnoho dalšího.

Navazování na již úspěšné projekty

Projekt iDZ Praha navazuje na úspěšný projekt iKAP II –?????? Inovace ve vzdělávání, který přinesl učitelům praktické dovednosti oceňované pro jejich okamžitou využitelnost v praxi.

„Co se týče vzdělávacích kurzů, které jsem absolvoval, mám dobrou zkušenost s programem věnujícím se leadershipu od Pii. Byl dobře postavený jak tematicky a organizačně, tak i po osobnostní stránce výběrem lektorů. Dodnes z tohoto kurzu čerpám. Dokonce se s menší skupinkou ředitelů a zástupců, kterou program propojil, setkáváme dál. Letos se do něj zapojím znovu, tentokrát jako hostující lektor. Doufám, že tak budu moci vrátit něco zpět a podpořit další kolegyně a kolegy,“ uvádí Jan Teplý, generální ředitel Gymnázia Evolution, s.r.o., který se jednoho z programů zúčastnil v minulých letech.

Na tuto zkušenost nyní iDZ Praha navazuje a rozšiřuje ji o nové obsahové oblasti reagující na aktuální výzvy.

„Trh práce se i díky umělé inteligenci mění nebývalou rychlostí. Na tuto dynamiku musíme připravovat nejen žáky, ale i pedagogy. Pokud mladí lidé zvládnou kreativně a kriticky myslet a rozvíjet svou podnikavost, získají dovednosti, díky nimž se stanou těmi, kdo změny nejen zvládají, ale také utvářejí,“ dodává Martina Jakubíčková, projektová manažerka iDZ Praha.

Více informací o připravovaných kurzech, edukativní články či zajímavosti z oblasti vzdělávání mohou žáci i učitelé najít na webových stránkach institutu: www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty nebo na facebookovém či instagramovém profilu @prazsky_inovacni_institut.

 

Pražský inovační institut

Pražský inovační institut je veřejně prospěšná organizace, která vznikla v roce 2020 z iniciativy hlavního města Prahy. Zaměřuje se na podporu podnikání, vzdělávání a cirkulární ekonomiky. Zároveň vytváří důležitá propojení mezi byznysovou sférou, veřejnými institucemi a akademickým prostředím, čímž se stává klíčovým partnerem v pražském inovačním ekosystému.

iDZ Praha

Cílem projektu je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v HMP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území Prahy. Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění DZ kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. 

Projekt iDZ Praha je realizován Hlavním městem Prahou a spolufinancován z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

iDZ Praha CZ.02.02.XX/00/23_018/0015142

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

Další násilné úmrtí v kraji za víkend. Kriminalisté zadrželi oba podezřelé

Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a skončily úmrtím člověka. V noci ze soboty na neděli došlo k násilnému skutku na sídlišti v Chomutově, v...

28. září 2025  18:22,  aktualizováno  29.9 9:03

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elektrárny. Pohled na turbínu.

vydáno 29. září 2025  9:02

Pražský inovační institut společně s hlavním městem Prahou podpoří vzdělávání na středních školách. Finanční dotace sahá až do řádu milionů

29. září 2025

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, policisté ho zadrželi

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v rodinném domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

29. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

28. září 2025  11:59,  aktualizováno  29.9 8:35

Smíchovské nádraží Praha

vydáno 29. září 2025  8:28

Výstavba tramvajové trati u Muzea

vydáno 29. září 2025  8:28

Staroměstské náměstí

Akce Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí.

vydáno 29. září 2025  8:27

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elektrárny. Na snímku je propojení turbiny a generátoru, v pozadí pak přístupové schodiště. Je to zajímavý pocit být pod úrovní hladiny řeky.

vydáno 29. září 2025  8:27

Elektrárna Štvanice

Pohled z věže elektrárny není zrovna běžný

vydáno 29. září 2025  8:26

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla přístupněna věž elektrárny.

vydáno 29. září 2025  8:26

Sídliště Solidarita

Letadlo Casa 295MW nad Sídlištěm Solidarita na lince z Prahy do Bruselu krátce po startu z letiště ve Kbelích.Stroj registrace 0481 provozovaný Armádou České republiky byl vyroben roku 2021.

vydáno 29. září 2025  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.