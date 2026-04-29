Pražský magistrát hostil finále debatní sezóny. Vítězí studenti z Mensa gymnázia a Hradce Králové

Autor:
  8:40
Finále soutěží Debatní liga a Debate League proběhlo v pondělí 27. dubna 2026 na Magistrátu hlavního města Prahy. Nejlepší středoškolské týmy zde poměřily své argumentační dovednosti v debatách o aktuálních tématech. V anglické části soutěže zvítězili studenti Mensa gymnázia v Praze, zatímco českou Debatní ligu ovládl tým Biskupského gymnázia Hradec Králové. Finále uzavřelo celoroční soutěžní sezónu, do které se zapojila více než stovka týmů z celé republiky.

Ve finále anglické soutěže Debate League se utkali studenti Gymnázia Jakuba Škody v Přerově a Matičního gymnázia proti týmu Mensa gymnázia v Praze. Debata se zaměřila na otázky mezinárodní spravedlnosti a role globálních institucí. Vítězství si odnesli studenti Mensa gymnázia, kteří v závěrečném souboji dokázali přesvědčit porotu o síle svých argumentů a celkovém pojetí debaty.

Finále české Debatní ligy nabídlo souboj mezi Gymnáziem Františka Palackého ve Valašském Meziříčí a Biskupským gymnáziem Hradec Králové. Týmy diskutovaly o podobě evropské zemědělské politiky a jejích dopadech na společnost i ekonomiku. Vítězem se stal tým z Biskupského gymnázia Hradec Králové, který si odnesl titul mistrů republiky.

„Debata o zemědělských dotacích pro nás byla náročná, protože jsme museli pochopit fungování evropské politiky i dopady na jednotlivé aktéry. Naučili jsme se ale pracovat s komplexními informacemi a hledat přesvědčivé argumenty, což je zkušenost, kterou využijeme i mimo debatování,“ říká sedmnáctiletá Johana Volková z vítězného týmu Debatní ligy.

„Finále debatních soutěží každoročně ukazuje, jak hluboce jsou středoškoláci schopni porozumět složitým společenským tématům. Debatování je vede nejen k tomu, aby si vytvořili vlastní názor, ale také aby dokázali naslouchat druhé straně a reagovat na její argumenty věcně a s respektem,“ doplňuje Barbora Lacinová, předsedkyně Asociace debatních klubů.

Finále uzavřelo celoroční soutěžní sezónu, která probíhala od podzimu prostřednictvím pravidelných turnajů po celé České republice. Do letošního ročníku se zapojilo přes 130 týmů středoškoláků, přičemž pouze ti nejúspěšnější postoupili do závěrečných debat v Praze. Soutěž tak dlouhodobě přispívá k rozvoji komunity mladých lidí, kteří se aktivně zajímají o veřejné dění a chtějí se naučit své názory obhajovat.

Soutěžní debatování je vzdělávací aktivita, která rozvíjí kritické myšlení, schopnost argumentace, práci s informacemi i respekt k názorům druhých. V debatě proti sobě stojí dva týmy o třech mluvčích, kteří obhajují nebo vyvracejí zadanou kontroverzní tezi, přičemž jejich výkon hodnotí akreditovaní rozhodčí. Asociace debatních klubů je neziskovou organizací, která se věnuje rozvoji debatního vzdělávání v České republice.

 

Kontaktní osoba:
Václav Soukup
vaclav.soukup@debatovani.cz
+420 725 992 360

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

VIDEO: Muž nestihl autobus. Když nepomohla ani gesta k řidiči, vysklil dveře

Policie hledá muže, který nestihl autobus a rozbil u něj skleněnou výplň dveří

Police hledá muže, který v Praze před několika dny nestihl autobus a zřejmě ze vzteku rozbil přední dveře. Incident se stal na zastávce Želivského.

29. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Výprava za záchranou dcery skončila rodinnou bitkou, obžalovaných je pět

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Kvůli údajným ústrkům a napadení od rodiny partnera volala mladá žena svým rodičům, aby pro ni hned přijeli. Že se i s malým dítětem chce odstěhovat pryč. Tenhle telefonát přivedl před plzeňský soud...

29. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Za šest hodin šest pokojů. Než přišli klienti domova z práce, měli vymalováno

Šestice učňů z druhého ročníku oboru malířské a natěračské práce vymalovala...

Šest mladých adeptů cechu malířů pokojů pod dohledem mistrů řemesla za šest hodin kompletně vymalovalo dům se šesti pokoji a dalšími místnostmi příslušenství. Šlo o Domov bez zámku v Okříškách,...

29. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Policie hledala útočníka z obchodního domu. Napadl seniora, svědci viděli i nůž

ilustrační snímek

Policisté v úterý odpoledne hledali útočníka, který v mariánskolázeňském obchodním domě zranil třiasedmdesátiletého seniora, informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Dvojice mužů se dostala do...

28. dubna 2026  14:12,  aktualizováno  29. 4. 9:01

Novinky ve světě úklidu: Dyson představil pomocníky na mokré vysávání v akci

29. dubna 2026  9:01

Policie odvolala pátrání po seniorovi z Kladno, našel se, je v pořádku

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po dvaasedmdesátiletém muži z Kladna, který se v úterý ráno nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských nemocnic....

29. dubna 2026  7:29,  aktualizováno  7:29

Jiří Petrbok otevírá v DOXu svůj "Deník pacienta"

29. dubna 2026

Proměna obřího ghetta je dál ve hře. Šluknov požádá o evropské stamiliony

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Radnice ve Šluknově na Děčínsku požádá o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na místním problémovém sídlišti. Jedná...

29. dubna 2026  8:22

Dvorecký most slouží tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....

Nový Dvorecký most poprvé slouží jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl - Lihovar přes něj míří tři tramvajové linky.

29. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  8:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Bratislavě vzniká FunOn Park. Projekt odstartoval soutěží o dvě Lamborghini

29. dubna 2026  7:55

Požár v hale na Přerovsku způsobil milionovou škodu, evakuovali sedm lidí

Hasiči likvidují požár v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. (28. dubna...

Škodu přes milion korun způsobil požár, který v úterý večer zasáhl technologii na výrobu polystyrenových desek v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Oheň rychle uhasilo několik jednotek hasičů,...

29. dubna 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.