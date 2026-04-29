Pražský magistrát hostil finále debatní sezóny. Vítězí studenti z Mensa gymnázia a Hradce Králové

Ve finále anglické soutěže Debate League se utkali studenti Gymnázia Jakuba Škody v Přerově a Matičního gymnázia proti týmu Mensa gymnázia v Praze. Debata se zaměřila na otázky mezinárodní spravedlnosti a role globálních institucí. Vítězství si odnesli studenti Mensa gymnázia, kteří v závěrečném souboji dokázali přesvědčit porotu o síle svých argumentů a celkovém pojetí debaty.
Finále české Debatní ligy nabídlo souboj mezi Gymnáziem Františka Palackého ve Valašském Meziříčí a Biskupským gymnáziem Hradec Králové. Týmy diskutovaly o podobě evropské zemědělské politiky a jejích dopadech na společnost i ekonomiku. Vítězem se stal tým z Biskupského gymnázia Hradec Králové, který si odnesl titul mistrů republiky.
„Debata o zemědělských dotacích pro nás byla náročná, protože jsme museli pochopit fungování evropské politiky i dopady na jednotlivé aktéry. Naučili jsme se ale pracovat s komplexními informacemi a hledat přesvědčivé argumenty, což je zkušenost, kterou využijeme i mimo debatování,“ říká sedmnáctiletá Johana Volková z vítězného týmu Debatní ligy.
„Finále debatních soutěží každoročně ukazuje, jak hluboce jsou středoškoláci schopni porozumět složitým společenským tématům. Debatování je vede nejen k tomu, aby si vytvořili vlastní názor, ale také aby dokázali naslouchat druhé straně a reagovat na její argumenty věcně a s respektem,“ doplňuje Barbora Lacinová, předsedkyně Asociace debatních klubů.
Finále uzavřelo celoroční soutěžní sezónu, která probíhala od podzimu prostřednictvím pravidelných turnajů po celé České republice. Do letošního ročníku se zapojilo přes 130 týmů středoškoláků, přičemž pouze ti nejúspěšnější postoupili do závěrečných debat v Praze. Soutěž tak dlouhodobě přispívá k rozvoji komunity mladých lidí, kteří se aktivně zajímají o veřejné dění a chtějí se naučit své názory obhajovat.
Soutěžní debatování je vzdělávací aktivita, která rozvíjí kritické myšlení, schopnost argumentace, práci s informacemi i respekt k názorům druhých. V debatě proti sobě stojí dva týmy o třech mluvčích, kteří obhajují nebo vyvracejí zadanou kontroverzní tezi, přičemž jejich výkon hodnotí akreditovaní rozhodčí. Asociace debatních klubů je neziskovou organizací, která se věnuje rozvoji debatního vzdělávání v České republice.
Kontaktní osoba:
Václav Soukup
vaclav.soukup@debatovani.cz
+420 725 992 360