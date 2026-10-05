Pražští komunisté vyzývají k volbě Spojené levice pro Prahu!

Pražští komunisté proto spojili síly se sociálními demokraty a nezávislými osobnostmi a do voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy vstupují pod vedením kandidáta na primátora Ing. Petra Vlčka jako Spojená levice pro Prahu – skutečná levicová alternativa s programem pro lidi: dostupné bydlení a MHD, kvalitní školy a zdravotní péče, více zeleně a veřejný majetek sloužící lidem, ne soukromému zisku. Praha nepotřebuje další politiku pro turisty a boháče. Potřebuje politiku pro ty, kteří zde žijí, pracují a vychovávají děti.
Krajský výbor KSČM Praha proto vyzývá: Volte Spojenou levici pro Prahu! Praha ať patří Pražanům, ne developerům.
Zdroj: Krajský výbor KSČM Praha
POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ
• • Zadavatelem je KV KSČM Praha
• • Toto reklamní sdělení souvisí s Volbami do zastupitelstev obcí 2026
Více informací naleznete zde:
https://drive.google.com/file/d/1JJSWqqlnd3KbZ9rjw5QLSMT0gY5Hm-9T/view?usp=sharing
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59473.