Před Urielle leží světlá budoucnost

Bangui (Středoafrická republika) 30. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Vzdělávací centra UNICEF pro děti se zrakovým postižením, financovaná organizací Education Cannot Wait (Vzdělání nemůže čekat), pomáhají dětem v Středoafrické republice naplnit jejich potenciál.

Urielle sedí ve třídě a je pohroužena do čtení. Prsty sleduje složitý vzor vystouplých teček na papíře před sebou.

„O zrak jsem přišla, když mi byly tři roky, ale to mě nezastavilo. Od malička mě rodiče učili být nezávislá a soběstačná – tvrdě pracovat a jít za svými sny," říká Urielle.

Navzdory překážkám, jimž v životě čelila, měla tato dvacetiletá dívka vždy neochvějnou podporu svých rodičů a učitelů. Díky tomu, spolu s vášní pro učení a vyprávění příběhů a neochvějným odhodláním, bere Urielle svou budoucnost do vlastních rukou.

Od doby, co se Urielle ve svém rodném městě Bangui připojila k výcvikovému centru pro děti se zrakovým postižením podporovanému ze strany UNICEF, se ona i další děti a mladí lidé se zrakovým postižením učí číst Braillovo písmo a mají přístup ke vzdělání – v mnoha případech poprvé v životě.

Toto centrum je jedním ze tří financovaných organizací Education Cannot Wait (ECW) v hlavním městě Bangui, které bylo zřízeno s cílem poskytnout dívkám a chlapcům se zrakovým postižením ve Středoafrické republice přizpůsobené vzdělávací příležitosti. Tato centra pomáhají studentům rozvíjet dovednosti v Braillově písmu i gramotnost, dosahovat dobré úrovně schopností podle národních vzdělávacích osnov a podporují je, aby se nakonec mohli zapojit do běžných škol.

Každé ráno zastaví před Urielliným domem speciální školní motorizovaná tříkolka tuk-tuk a odveze ji do vzdělávacího centra. Kurzy vedou učitelé se zrakovým postižením, kterým asistují vidoucí učitelé, a používají se při nich učební pomůcky v Braillově písmu.

Centrum se řídí standardními osnovami Ministerstva národního vzdělávání. Právě zde se Urielle naučila číst a psát Braillovým písmem. Tyto důležité dovednosti v ní probudily novou vášeň. „Ráda se s lidmi dělím o příběhy, zejména o sociálních tématech. Mým oblíbeným předmětem jsou společenské vědy, protože ráda poslouchám, jak lidé po celém světě žijí, komunikují a čelí výzvám," říká tato dospívající dívka.

Ačkoli se Urielle dnes ve škole daří, cesta k jejímu vzdělání nebyla snadná ve společnosti, kde stále existuje stigma kolem lidí se zdravotním postižením. Urielle vzpomíná: „Někteří sousedé a dokonce i příbuzní mi říkali, že jsem k ničemu, že se hodím spíš na domácí práce než do školy. Ale díky neochvějné podpoře mých rodičů jsem se naučila těchto hlasů si nevšímat."

Urielle ignoruje pesimisty a chápe, jak moc jí vzdělání pomáhá rozšiřovat obzory a budovat budoucnost, kterou si pro sebe přeje. „Čím víc se učím, tím víc příběhů se mi v hlavě odvíjí. Proto jsem se rozhodla stát se novinářkou," říká.

Centrum také pořádá kurzy odborné přípravy zaměřené na rozvíjení dovedností. Bývalí studenti tyto nové dovednosti využili k získání zaměstnání a někteří dokonce nastoupili do státní správy.

Středoafrická republika je pro děti jedním z nejtěžších míst na světě. Konflikty, násilí, nucené vysídlování a přírodní katastrofy nadále těžce doléhají na tuto zemi. Roky nestability přispěly k rozpadu již tak omezených služeb, což vedlo k velmi omezenému nebo neexistujícímu přístupu ke vzdělání v mnoha částech země. Tam, kde jsou školy otevřené, často chybí kvalifikovaní a vyškolení učitelé, učební materiály a pevné budovy.

Pro osoby se zdravotním postižením, jako je Urielle, je situace ještě náročnější. Stigma a předsudky vůči dětem se „speciálními potřebami" jsou stále velmi časté, což často vede k tomu, že rodiny své děti se zdravotním postižením schovávají a odepírají jim přístup k vrstevníkům a širší komunitě, včetně škol. Naštěstí rodiče Urielle dokázali rozpoznat bezmezný potenciál své dcery.

Jako globální fond pro vzdělávání v nouzových situacích a dlouhodobých krizích v rámci Organizace spojených národů podporuje ECW od roku 2017 partnery jako UNICEF ve Středoafrické republice – financuje programy zaměřené na zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělávání v bezpečném prostředí, posílení celostátních a místních vzdělávacích systémů, podporu učitelů a cílenou podporu dívek a dětí se zdravotním postižením.

Dnes se Urielle nespokojí s tím, že je jen vynikající studentkou. „Chci být také paralympijskou sportovkyní. Třikrát týdně trénuji běh na dlouhé tratě!" říká.

Do té doby se Urielle plánuje dále vzdělávat a vyprávět příběhy, aby inspirovala své okolí. S širokým úsměvem říká: „Vyprávění příběhů je mojí vášní. Vím, že cesta je dlouhá a že mě čeká ještě nejméně šest let, než půjdu na univerzitu. Ale jednoho dne budu mít vlastní rozhlasový pořad!"

Její ambice neznají mezí – a její úspěchy jsou důkazem potenciálu všech dětí, když dostanou vzdělání, zdroje a podporu, které potřebují, aby se mohly rozvíjet.

