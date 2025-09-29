Předání čestných uznání a medailí na konferenci Klubu personalistů o.p.s.

Brno 29. září 2025 (PROTEXT) - V Brně skončila v pátek 26. září třídenní konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2025. Kromě maratonu přednášek nabídla také pěknou porci doprovodného programu včetně udělení cen.

 

Oceněni byli:

PhDr. Roman Nogol, MPA dlouholetý tajemník Magistrátu města Karviné a místopředseda Sdružení tajemníků místních samospráv, Za mimořádně významný přínos k rozvoji územní veřejné správy v České republice.

JUDr. Jeroným Tejc, Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství (náměstek GŘ pro zdravotnictví a správní činnosti), Za modernizaci procesů Vězeňské služby a resortu Ministerstva spravedlnosti.

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu, specialista na oblast tzv. sociálních práv jako je právo rodinné, dědické, svéprávnosti a pracovní, Za významné judikátní počiny v soudních rozhodnutích.

Ceny předala Kristina Chrástková, ředitelka Klubu personalistů, o.p.s.

 

Oceněným gratulujeme.

 

Tým Klubu personalistů, o.p.s. a Aliaves & Co.

 

Zdroj: Klub personalistů

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

 

PROTEXT

 

Předání čestných uznání a medailí na konferenci Klubu personalistů o.p.s.

