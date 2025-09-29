Předání čestných uznání a medailí na konferenci Klubu personalistů o.p.s.

Oceněni byli:
PhDr. Roman Nogol, MPA dlouholetý tajemník Magistrátu města Karviné a místopředseda Sdružení tajemníků místních samospráv, Za mimořádně významný přínos k rozvoji územní veřejné správy v České republice.
JUDr. Jeroným Tejc, Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství (náměstek GŘ pro zdravotnictví a správní činnosti), Za modernizaci procesů Vězeňské služby a resortu Ministerstva spravedlnosti.
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu, specialista na oblast tzv. sociálních práv jako je právo rodinné, dědické, svéprávnosti a pracovní, Za významné judikátní počiny v soudních rozhodnutích.
Ceny předala Kristina Chrástková, ředitelka Klubu personalistů, o.p.s.
Oceněným gratulujeme.
Tým Klubu personalistů, o.p.s. a Aliaves & Co.
Zdroj: Klub personalistů
