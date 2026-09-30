Předběhněte F1 a vyhrajte iPhone: Brembo Czech opět partnerem Ostravského derby

Diváci, kteří na derby jednou zavítají, se často vracejí. Plné tribuny a atmosféra, která připomíná spíš extraligu než studentský zápas, udělaly z derby jednu z nejsledovanějších studentských sportovních akcí v Česku. Brembo Czech u toho stálo prakticky od začátku a za deset let se z partnerství stala tradice, na kterou studenti spoléhají.
"Ostravské derby má neuvěřitelnou energii a je skvělé sledovat, jak moc si ho studenti i fanoušci užívají. Pro nás v Brembo Czech je to srdcová záležitost. Není to jen o sportu na ledě, ale o potkávání lidí, skvělé atmosféře a sounáležitosti s regionem, ve kterém působíme. Jsme pyšní, že můžeme být součástí této tradice už celých deset let," říká Giovanni Capoferro Ronchetta, generální ředitel Brembo Czech.
Firma se přitom nespokojí s tím, že by jen napsala své jméno na mantinel. Zástupci Brembo dorazí přímo na stadion a pro fanoušky mají na přestávky mezi třetinami připravený zábavný program ve svém interaktivním stánku. Návštěvníci v něm najdou digitální panely s videi, a především si budou moci zkusit soutěž v reakčním čase. V té porovnají své reflexy s rychlostí pilotů Formule 1 a ten nejrychlejší si domů odnese nový iPhone 17 Pro. Na další soutěžící čekají značkové předměty. Cílem je, aby si diváci odnesli zážitek, který přesahuje samotný zápas.
Taková podpora ale u Brembo Czech není ojedinělým gestem. Firma dlouhodobě sport a studenty podporuje. Je hlavním partnerem Ostrava City Marathonu, úzce spolupracuje s VŠB-TUO a studentům nabízí placené stáže, díky kterým si mohou vyzkoušet reálný provoz ještě před koncem studia.
"Vyrábíme brzdové systémy pro nejslavnější automobilky světa, ale stejně silně vnímáme i naši roli tady v Ostravě. Chceme být dobrým sousedem a stabilním partnerem pro místní komunitu. Dlouhodobě podporujeme mladé talenty, sport i vzdělávání, protože věříme, že investice do studentů a celého regionu má obrovský smysl," doplňuje Giovanni Capoferro Ronchetta.
Technologie z dílny Brembo ale nejezdí jen po ostravských silnicích. Najdeme je pod kapotami vozů BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche nebo Ferrari a firma je také jediným dodavatelem brzd pro Formuli 1 a MotoGP. Na ledě ostravského derby ale žádná formulová rychlost potřeba není. Stačí chuť fandit a dobrá parta na tribuně, a tu si Brembo Czech se studenty užívá naplno už desátým rokem.
Zdroj: Brembo Czech
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59393.