Předběhněte F1 a vyhrajte iPhone: Brembo Czech opět partnerem Ostravského derby

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  11:40
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Ostrava 30. září 2026 (PROTEXT) - Jednou za rok se ostravská hala promění v kotel plný bubnů, křiku a studentské hrdosti. VŠB – Technická univerzita Ostrava a Ostravská univerzita si to na ledě rozdají 8. října v tradičním derby, které si mezi sebou fandí snad celé město. A stejně jako posledních devět let bude i letos u toho společnost Brembo Czech. Partnerství totiž letos slaví desáté výročí.

Diváci, kteří na derby jednou zavítají, se často vracejí. Plné tribuny a atmosféra, která připomíná spíš extraligu než studentský zápas, udělaly z derby jednu z nejsledovanějších studentských sportovních akcí v Česku. Brembo Czech u toho stálo prakticky od začátku a za deset let se z partnerství stala tradice, na kterou studenti spoléhají.

"Ostravské derby má neuvěřitelnou energii a je skvělé sledovat, jak moc si ho studenti i fanoušci užívají. Pro nás v Brembo Czech je to srdcová záležitost. Není to jen o sportu na ledě, ale o potkávání lidí, skvělé atmosféře a sounáležitosti s regionem, ve kterém působíme. Jsme pyšní, že můžeme být součástí této tradice už celých deset let," říká Giovanni Capoferro Ronchetta, generální ředitel Brembo Czech.

Firma se přitom nespokojí s tím, že by jen napsala své jméno na mantinel. Zástupci Brembo dorazí přímo na stadion a pro fanoušky mají na přestávky mezi třetinami připravený zábavný program ve svém interaktivním stánku. Návštěvníci v něm najdou digitální panely s videi, a především si budou moci zkusit soutěž v reakčním čase. V té porovnají své reflexy s rychlostí pilotů Formule 1 a ten nejrychlejší si domů odnese nový iPhone 17 Pro. Na další soutěžící čekají značkové předměty. Cílem je, aby si diváci odnesli zážitek, který přesahuje samotný zápas.

Taková podpora ale u Brembo Czech není ojedinělým gestem. Firma dlouhodobě sport a studenty podporuje. Je hlavním partnerem Ostrava City Marathonu, úzce spolupracuje s VŠB-TUO a studentům nabízí placené stáže, díky kterým si mohou vyzkoušet reálný provoz ještě před koncem studia.

"Vyrábíme brzdové systémy pro nejslavnější automobilky světa, ale stejně silně vnímáme i naši roli tady v Ostravě. Chceme být dobrým sousedem a stabilním partnerem pro místní komunitu. Dlouhodobě podporujeme mladé talenty, sport i vzdělávání, protože věříme, že investice do studentů a celého regionu má obrovský smysl," doplňuje Giovanni Capoferro Ronchetta.

Technologie z dílny Brembo ale nejezdí jen po ostravských silnicích. Najdeme je pod kapotami vozů BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche nebo Ferrari a firma je také jediným dodavatelem brzd pro Formuli 1 a MotoGP. Na ledě ostravského derby ale žádná formulová rychlost potřeba není. Stačí chuť fandit a dobrá parta na tribuně, a tu si Brembo Czech se studenty užívá naplno už desátým rokem.

Zdroj: Brembo Czech

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59393.

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