Přední evropské nemocnice se sjednocují v Praze – 16. Mezinárodní dny pracovních příležitostí jsou kariérní událostí roku pro medicínu a zdravotnictví

Praha 9. října 2025 (PROTEXT) - Praha, 24.–25. října 2025 – Když se na jednom místě sejdou přední evropské nemocnice z Německa, Rakouska, Itálie, Jižního Tyrolska a České republiky, vzniká událost, která nemá obdoby: 16. Mezinárodní dny pracovních příležitostí / Kariérní dny pro medicínu a zdravotnictví.

Tato akce je považována za centrální kariérní fórum pro lékařky a lékaře, specialistky a specialisty, studenty medicíny, ošetřovatele a ošetřovatelky, fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kteří hledají nové profesní perspektivy a mezinárodní rozvojové příležitosti.

Přední nemocnice se představují v Praze

Více než 30 renomovaných nemocnic a řada nových špičkových zařízení se letos představí v české metropoli. Účastní se tradiční univerzitní nemocnice, moderní soukromé kliniky a specializovaná rehabilitační centra z několika evropských zemí – všechny spojuje cíl: získat nejlepší odborníky do svých týmů.

Návštěvníci mají možnost přímo a bez předchozího objednání hovořit s odpovědnými pracovníky, účastnit se pohovorů a získat podrobné informace o pracovních podmínkách, možnostech dalšího vzdělávání a kariérních vyhlídkách v různých zemích. Odborní návštěvníci mohou přijít také se svou doprovodnou osobou.

Kariérní příležitosti bez hranic

Mezinárodní dny pracovních příležitostí / Kariérní dny nabízejí mnohem více než klasický pracovní veletrh. Nabízí více než 200 volných pozic ve všech lékařských oborech a více než 200 volných míst v oblasti ošetřovatelské péče, zde se vytvářejí sítě, zahajují kariéry a otevírají se perspektivy do budoucna. Ať už jde o nástup do univerzitní nemocnice v Německu, specializační vzdělávání v Rakousku nebo kariéru v inovativním zdravotnickém centru v Itálii – rozmanitost možností je impozantní.

Medicína spojuje Evropu

Právě v době celoevropského nedostatku odborníků ukazují Dny pracovních příležitostí, jak důležitá se stává přeshraniční výměna v medicíně. Akce představuje lékařskou excelenci, mezinárodní spolupráci a společné utváření budoucnosti – hodnoty, které činí z Prahy v těchto dvou dnech centrum evropského zdravotnictví.

Místo konání a doprovodný program

16. Mezinárodní dny pracovních příležitostí / Kariérní dny pro medicínu a zdravotnictví se konají v Hotelu NH Prague City, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5.
 

Otevírací doba:

  • Pátek 24. října 2025: 10:30 – 17:00
  • Sobota 25. října 2025: 10:00 – 15:00

Kromě stánků vystavovatelů se návštěvníci mohou těšit na atraktivní tombolu, ve které budou vylosovány cenné ceny.

Vstup je zdarma, účast je otevřena všem zájemcům. Odborní návštěvníci mohou přijít také se svou doprovodnou osobou.

Kdo chce aktivně formovat svou lékařskou kariéru nebo kariéru v oblasti ošetřovatelské péče, neměl by tuto příležitost nechat ujít – zde se setkávají přední evropské nemocnice a talenty zítřka. Akci pořádá renomovaná Agentura RTK International z Prahy.

 

 

