Přední evropský výrobce generik Zentiva mění vlastníka – Advent prodává firmu společnosti GTCR

  12:34
Praha, Londýn, Chicago 12. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Přední evropský výrobce generik Zentiva a investiční společnosti Advent a GTCR, významní globální hráči na poli private equity, dnes oznámili, že Advent prodává svůj podíl v Zentivě společnosti GTCR.

Od akvizice Zentivy od společnosti Sanofi v roce 2018 spolupracoval Advent úzce s vedením firmy na úspěšné transformaci jejího podnikání a zároveň investoval do rozšíření portfolia léčiv i výrobní kapacity, a to jak organicky, tak prostřednictvím cílených akvizic. Díky tomuto transformačnímu programu se Zentiva stala vysoce úspěšnou samostatnou společností, která staví na provozní efektivitu a silném zázemí v oblasti výzkumu a vývoje a jejíž produkty dnes využívají miliony pacientů po celé Evropě.

GTCR je přední private equity společnost s dlouhou historií investic do zdravotnictví a rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti farmaceutického průmyslu. V uplynulých 20 letech podpořila v tomto segmentu řadu předních platforem a uskutečnila desítky akvizic. Díky svým výsledkům v oblasti farmacie a zaměření na spolupráci s vedením firem při budování lídrů trhu prostřednictvím organického růstu, inovativních produktů a strategických akvizic má GTCR ideální předpoklady k tomu, aby podpořila Zentivu v její další fázi růstu.

Generální ředitel společnosti Zentiva Steffen Saltofte uvedl: „Advent byl výjimečným partnerem v transformačním procesu Zentivy. Jeho odhodlání investovat do našich kapacit, portfolia a výrobní základny bylo klíčové pro náš růst a pro to, abychom mohli lépe sloužit milionům pacientů po celé Evropě. Těšíme se, že se vstupem do spolupráce se společností GTCR navážeme na dosažené výsledky, zajistíme další růst a rozšíříme dostupnost kvalitních a cenově dostupných léčiv."

Výkonný ředitel společnosti Advent Tom Allen uvedl: „Když jsme v roce 2018 převzali Zentivu od společnosti Sanofi, viděli jsme příležitost vybudovat nezávislého evropského lídra v oblasti cenově dostupných léčiv. Díky úzké spolupráci s vedením a investicím do rozvoje společnosti se Zentivě podařilo více než zdvojnásobit tržby i EBITDA a vybudovat tak pevné základy pro budoucnost. Zentiva je ukázkovým příkladem schopnosti firmy Advent vyčlenit a transformovat okrajové divize v prosperující, vedoucí podniky na trhu. Jsme hrdí na dosažené výsledky a přesvědčeni, že pod vlastnictvím GTCR bude Zentiva dále vynikat."

Sean Cunningham, výkonný ředitel a vedoucí zdravotnického sektoru ve společnosti GTCR, uvedl: „Jsme potěšeni, že můžeme spolupracovat se Steffenem Saltoftem a talentovaným týmem vedení Zentivy v její další fázi růstu. Společnost má působivou historii organického i neorganického rozvoje, silné produktové portfolio a vysoce efektivní výrobní platformu a její hlavní misí je dodávat pacientům po celé Evropě kvalitní a hodnotné léky. Těšíme se, že budeme Zentivu při naplňování tohoto poslání dále podporovat."

Uzavření transakce, která ještě čeká na obvyklá regulační schválení, se předpokládá na počátku roku 2026.

Finančním poradcem Adventu byly společnosti Goldman Sachs a PJT Partners, právní poradenství zajistila kancelář Freshfields.

Společnosti GTCR poskytly poradenství Barclays Bank PLC prostřednictvím své investiční bankovní divize a BNP Paribas jako hlavní finanční poradci, Morgan Stanley & Co. LLC jako finanční poradce a Kirkland & Ellis LLP jako právní poradce.

O společnosti Zentiva

Zentiva pečuje o zdraví a pohodu všech generací a zaměřuje se na vývoj, výrobu a dodávky kvalitních a cenově dostupných léčiv pro více než 100 milionů lidí ve více než 30 zemích v Evropě i mimo ni. Zentiva má čtyři vlastní výrobní závody a širokou síť externích výrobních partnerů, čímž zajišťuje stabilitu dodávek. Společnost zaměstnává více než 5000 výjimečných odborníků, které spojuje odhodlání pomáhat lidem spoléhajícím na její léky každý den. Navštivte nás na www.zentiva.com.

O společnosti Advent

Advent je přední globální private equity investor, který spolupracuje s vedením firem, podnikateli i zakladateli s cílem pomáhat při transformaci jejich podniků. Disponuje 16 kancelářemi na pěti kontinentech, spravuje aktiva přesahující 100 miliard USD* a uskutečnil již 435 investic ve 44 zemích.

Od svého založení v roce 1984 jsme získali specializované zkušenosti na trhu v pěti klíčových sektorech: podnikové a finanční služby, spotřební zboží, zdravotnictví, průmysl a technologie. Tento přístup posilují naše hluboké znalosti jednotlivých subsektorů, které ovlivňují každý aspekt naší investiční strategie – od vyhledávání příležitostí až po spolupráci s vedením firem na realizaci plánů tvorby hodnoty. Díky praktickým provozním zkušenostem pomáháme firmám růst rychleji a efektivněji.

Jsme jedním z největších soukromě vlastněných partnerství; přes 675 našich kolegů využívá celé zázemí globálních zdrojů Adventu, včetně podpory týmu Portfolio Support Group, zkušeností odborníků z řad Operating Partners a Operations Advisors i speciálních nástrojů, které podporují a usměrňují naše portfoliové firmy při naplňování jejich strategických cílů.

Více informací naleznete na našich webových stránkách nebo na našem profilu na síti LinkedIn.

*Aktiva ve správě (AUM) k 30. červnu 2025. AUM zahrnují jak prostředky klientů využívajících poradenství Adventu, tak i spoluinvestice zaměstnanců a externích partnerů.

O společnosti GTCR

Společnost GTCR, založená v roce 1980, je přední private equity firma, která investuje podle strategie The Leaders Strategy™ – vyhledává a spolupracuje s manažerskými lídry v klíčových oblastech, aby pomocí organického růstu a strategických akvizic identifikovala, získávala a budovala přední společnosti. GTCR se zaměřuje na investice do transformačního růstu firem v oblasti služeb pro firmy a spotřebitele, finančních služeb a technologií, zdravotnictví a sektoru technologií, médií a telekomunikací. Od svého vzniku vložila přes 30 miliard USD do více než 290 firem a v současnosti spravuje kolem 50 miliard USD vlastního kapitálu. GTCR sídlí v Chicagu a má kanceláře v New Yorku a West Palm Beach. Více informací naleznete na stránkách www.gtcr.com.

 

Kontakt pro média: 

Peter Folland, viceprezident pro komunikaci, Advent, pfolland@adventinternational.co.uk // Marie-Claire Rees. vedoucí oddělení komunikace, Zentiva, marie-claire.rees@zentiva.com // Joshua Clarkson, výkonný ředitel, Prosek Partners, pro-GTCR@prosek.com 

 

 









