Předseda Senátu navštívil areál Expo v Ósace. Prošel si český pavilon

Společně s generálním komisařem české účasti na Expo 2025 Ondřejem Soškou absolvoval Miloš Vystrčil prohlídku hned dvou areálů Expo – Pamětního parku z roku 1970 a připravovaného areálu pro rok 2025. Rovněž se setkal s guvernérem tamní prefektury Hirofumi Jošimurou.

„Z českého pavilonu mám velmi dobrý pocit. Je vysoký a dobře viditelný, je ze dřeva, což je naprosto unikátní, jsme snad jedinou dřevěnou stavbou, která tady bude. Zejména mám radost z toho, že je společným dílem Čechů a Japonců – ti, co jej stavěli, byli z Česka i Japonska,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil při prohlídce připravovaného areálu Expo a dodal: „Dnešní pavilon také navazuje na ten z roku 1970, který byl velmi populární českým sklem, a tento pavilon je opět celý pokrytý českým sklem, což je typický český výrobek, který distribuujeme do celého světa, protože jsme ve sklářství opravdu jedineční.“

Pamětní park z roku 1970 (tzv. Expo '70 Commemorative Park) se nachází ve městě Suita v prefektuře Ósaka. Vznikl v roce 1972 na místě světové výstavy, která tehdy přilákala přes 64 milionů návštěvníků. Světová výstava Expo 2025 se uskuteční v Ósace od 13. dubna do 13. října na umělém ostrově Jumešima, organizátoři očekávají až 30 miliónů návštěvníků. Cílem výstavy je představit inovativní řešení a technologie, které mohou přispět k udržitelnému rozvoji a zlepšení kvality života.

Z politických setkání bylo v Ósace na programu jednání s guvernérem zdejší prefektury Hirofumi Jošimurou. Obě delegace společně diskutovaly nejen o česko-japonské obchodní spolupráci, připravenosti Japonska na Expo 2025, ale věnovali se také tématům geopolitických hrozeb a podpory Ukrajiny.

Předseda Vystrčil v Ósace rovněž zahájil česko-japonské Business fórum: „Jsem přesvědčen, že naše spolupráce může být plodná a že jsme schopni se velice dobře doplňovat. Japonská dokonalost, perfekcionismus, dělat věci do detailu a zároveň česká kreativita, schopnost se přizpůsobit a některé věci doplnit, to je přesně to, co nás spojuje a co může vést k tomu, že naše spolupráce bude mít velké úspěchy.“ Tématem business fóra byla česká účast na výstavě Expo 2025 v Ósace a její obchodní příležitosti pro české a japonské firmy. V rámci obchodního fóra se předseda Vystrčil setkal i se zástupci obchodních organizací, za japonskou stranu se účastnili zástupci Úřadu pro hospodářství, obchod a průmysl Kansai (pod Ministerstvem hospodářství, obchodu a průmyslu Japonska), Obchodní a průmyslové komory města Ósaka, Hospodářského svazu Kansai a Japonské organizace pro zahraniční obchod (JETRO).

Senátní delegace na závěr dne pracovně povečeřela s představiteli Společnosti japonsko-českého přátelství v Kansai, která podporuje kulturní výměnu mezi Českem a Japonskem, zejména v Ósace, Kjótu a Kóbe. Předseda Vystrčil jim za péči o mezikulturní dialog mezi Českou republikou a Japonskem udělil Stříbrnou minci předsedy Senátu.

Na cestě předsedu horní komory doprovází předsedové senátorských klubů: ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra, STAN Jan Sobotka, KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement a SEN 21 a Piráti Václav Láska. Cesty se účastní také zástupci Akademie věd ČR, konkrétně její předsedkyně Eva Zažímalová, a podnikatelská delegace vedená Hospodářskou komorou v čele s jejím viceprezidentem Radkem Jakubským. Hospodářská mise je zaměřena na české společnosti působící v oblasti energetiky, kreativních odvětvích (zejména gamingu), ICT (hlavně kybernetiky), vědy a výzkumu. Její součástí je i výkonný ředitel AtomTrace Jan Proček, partner české účasti na Expo 2025.