Předsedou Unie sociálních služeb ČR se stal Viktor Kubát

„Rád bych navázal na práci Vojtěcha Kubce, který byl zakladatelem Unie a celého výkonného výboru. V rámci prvního funkčního období odvedli opravdu skvělou práci a patří jim velký dík. Jejich činnost v uplynulých letech měla velké dopady na zajištění kontinuity fungování nadregionální sítě sociálních služeb a všech poskytovatelů v rámci ní. Během svého předsednictví chci vyjít vstříc potřebám sektoru sociálních služeb, který prochází zásadními proměnami,“ říká Viktor Kubát, nově zvolený předseda Unie sociálních služeb ČR.
Předseda Kubát chce usilovat o to, aby se Unie sociálních služeb stala silnějším hlasem poskytovatelů s nadregionálním působením, podporovala inovace i byla partnerem při vytváření udržitelného systému kvalitních služeb pro klienty po celém Česku.
Unie vznikla v roce 2023 jako nová střešní organizace poskytovatelů sociálních služeb. Ty ročně zajišťují sociální služby více než 300 tisícům lidí napříč republikou. „Naším cílem je hájit zájmy všech poskytovatelů sociálních služeb v náročném legislativním a ekonomickém prostředí. Chceme být silným partnerem pro MPSV, kraje a místní samosprávy,“ uvedl Martin Šimák, zakladatel Mobilního hospice Strom života a člen výkonného výboru Unie.
Unie pod vedením Viktora Kubáta očekává větší důraz na digitalizaci a technologickou podporu sociálních služeb, větší zapojení členů Unie do inovací a sdílení osvědčených postupů, dále intenzivnější spolupráci s resorty a institucemi při přípravě a prosazování legislativních změn a lepší komunikaci o významu a přínosu nadregionálních sociálních služeb pro Českou republiku.
„Pro samotné poskytovatele sociálních služeb, tedy členy USS ČR i jejich zaměstnance, je volba nového vedení signálem, že Unie nadále zůstává platformou, jež si klade za cíl být aktivním hybatelem změn, který reaguje na současné výzvy péče o klienty a jejich blízké,“ dodává Eva Vojtová, ředitelka pro sociální služby Global Partner a členka výkonného výboru Unie.
Výkonný výbor dále doplňují Filip Smoljak, zakladatel a ředitel organizace Muži a ženy, o.p.s., a David Pospíšil, bývalý dlouholetý ředitel odboru sociálních služeb MPSV, který v současné době stojí v čele Centra dlouhodobé péče a.s.
Zdroj: Unie sociálních služeb ČR
