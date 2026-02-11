Představení programu a novinek Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA 2026

Záznam TK z divadla PONEC:
V Praze uvede festival 20 představení v průběhu 24 dní, v regionech jednáme s dvacítkou partnerů o zahraničních i domácích produkcích, festival tedy proběhne tradičně na cca 20 místech České republiky od 1. do 23. června 2026.
Opening festivalu v Ponci – divadle pro tanec v Praze bude spojený s vystoupením souboru uznávané dvojice Guy Nader & Maria Campos – GN|MC. Jejich Natural Order of Things tak 1. června zahájí vrcholný měsíc celé sezony současného tance s multižánrovým přesahem. Soubor GN|MC vede libanonsko-španělská dvojice se sídlem v Barceloně. Díla GN|MC uvádějí přední světové scény. Inscenace Natural Order of Things měla premiéru na Grec Festivalu a získala tři španělské ceny Max Awards 2025 – za nejlepší choreografii a ženský výkon (Maria Campos) i mužský výkon (Alfonso Aguilar). Na ukončení festivalu v Hudebním divadle v Karlíně se pro letošní ročník podařilo získat Christose Papadopoulose. My Fierce Ignorant Step je nejnovější dílo jednoho z nejvýraznějších choreografů současné evropské scény. Jeho tvorba vyrůstá z nejvyšší formy minimalismu. Z jemného rytmu se postupně rodí pohyb, který se vrství a kanonicky rozvíjí do fascinující souhry – euforické oslavy života a pospolitosti. Synchronizace tu není cílem, ale důsledkem sdíleného pohybu: „Netančíme spolu, protože jsme synchronní. Jsme synchronní, protože tančíme spolu“, dodává řecký choreograf.
Doprovodný program zahájí už v květnu workshopy vedené předními osobnostmi účinkujícími na festivalu – Guy Nader & Maria Campos a Kiko López & Hector Plaza. Během festivalu přibydou další formáty workshopů (např. La Chachi), After Talks i Open Rehearsals ad.
Festival TANEC PRAHA vybírá ze stovek zhlédnutých představení a nabídek zahraničních umělců díla, která přinášejí českému publiku nečekané zážitky, inspirují svým originálním přístupem, konceptem, autenticitou, interpretační kvalitou. Daří se sledovat dění nejen v Evropě, zároveň festival reaguje na aktuální situaci ve světě. Podpora umělecké diaspory z Ukrajiny, která uprchla před válkou do zemí EU, patří k pilířům programu již pátým rokem.
„Uvítat opět renomované osobnosti světové taneční scény je pro nás ctí. Objevem poslední sezony je navíc Zora Snake, jeho apel na záchranu pralesa je výjimečným zážitkem. Téma vztahu k přírodě se prolíná i v dalších dílech pro dospělé i děti“, říká Yvona Kreuzmannová, zakladatelka a ředitelka festivalu a dodává: „Výrazně letos dominují také témata ženskosti, odolnosti, ale i odlehčeného pohledu na roli žen a různá očekávání.“
V předprodeji můžete nakoupit vstupenky se slevou 20 % s kódem TANCUJSLASKOU20 ke sv. Valentýnu do 14. 2. 2026.
Prezident České republiky Petr Pavel, manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová, Velvyslankyně Španělska v ČR paní J. E. María Pérez Sánchez-Laulhé, primátor hl. města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Zdroj: Tanec Praha