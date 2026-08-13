Představenstvo Hartmann - Rico posiluje Marie Mošová

Představenstvo HARTMANN - RICO je tříčlenné. Vedle nejnovější členky je tvoří jeho předseda Pavel Fuchs, do jehož gesce spadá kompletní výroba HARTMANN v České republice, a dále Tomáš Kolínek zodpovědný za oblast financí, IT a práva.
"Marie Mošová přináší kombinaci manažerských zkušeností, znalosti našeho oboru i porozumění fungování společnosti, což vytváří dobrý základ pro další rozvoj značky HARTMANN na českém a slovenském trhu,“ uvedl předseda představenstva HARTMANN - RICO Pavel Fuchs.
Do HARTMANN - RICO přichází Marie Mošová ze společnosti Schülke, která se zaměřuje na oblast prevence infekcí a hygienická řešení. Zde od roku 2024 zastávala pozici managing directora pro český a slovenský trh. Před tím byla její kariérní cesta spojena bezmála dvanáct let právě se značkou HARTMANN. Prošla pozicemi v marketingu i sales, kde nakonec zastávala roli obchodní ředitelky.
"HARTMANN je značka, ke které mám dlouhodobý vztah. Profesně jsem tady vyrostla a dozrála. Poslední dva roky mi daly širší zkušenost s řízením celé firmy a dnes se vracím s novou perspektivou. Jsem ráda, že mohu převzít odpovědnost a podílet se na vedení naší společnosti. Vážím si důvěry, kterou jsem od vedení skupiny HARTMANN dostala," řekla nová členka představenstva Marie Mošová.
Marie Mošová
Členka představenstva a managing director HARTMANN - RICO
Vystudovala podnikové hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. První pracovní zkušenosti sbírala ve společnostech Hamé či Tescoma. V roce 2012 nastoupila do marketingového oddělení HARTMANN - RICO. V roce 2016 získala ocenění Purpurový delfín za komplexní marketingovou strategii s ohledem na potřeby zákazníka. Od roku 2018 se věnovala zejména obchodu, řídila oblast lékárenského byznysu a pracovala na pozici business unit manager. V letech 2023 a 2024 zastávala pozici obchodní ředitelky. Poslední dva roky byla její profesní dráha spojená se společností Schülke, kde vedla její české a slovenské zastoupení.
Marii Mošové je 46 let, pochází ze Zlína, s manželem a dcerou žije v Brně. Její velkou vášní je floristika.
O společnosti HARTMANN - RICO
Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu. Více naleznete na webu hartmann.info.
Zdroj: HARTMANN - RICO