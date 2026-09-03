Představitelé odvětví nastínili budoucnost energetické nezávislosti evropských podniků na panelové diskusi časopisu The Economist před veletrhem IFA 2026

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Berlín 3. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Panelová diskuse časopisu The Economist s názvem „Flexibilita již v návrhu: energetická odolnost pro podniky", na níž vystoupil Nick Chen, ředitel pro strategii společnosti EcoFlow, spolu s představiteli organizací CEER, Elia Group a Equinix, se zabývala tím, jak energetická flexibilita a chytré technologie posilují konkurenceschopnost evropského průmyslu

Vzhledem k tomu, že prudký růst datových center využívajících umělou inteligenci a elektromobilů posouvá evropské energetické sítě na hranici jejich kapacit, stala se energetická odolnost na celém kontinentu rychle palčivou otázkou, která se přesunula z úrovně energetických společností na úroveň představenstva. Před veletrhem IFA Berlin 2026 (4.–8. září) dnes The Economist Enterprise a EcoFlow oznámily vysílání panelové diskuze s názvem „Flexibilita již v návrhu: energetická odolnost pro podniky".

Tato diskuse sdružuje klíčové představitele z oblastí regulace energetiky, provozu rozvodných sítí, digitální infrastruktury a výroby, aby se společně zabývali nejnaléhavější obchodní výzvou Evropy: překonáním úzkých míst v rozvodné síti a nepředvídatelných nákladů na elektřinu.

Tváří v tvář historicky vysokým cenovým výkyvům a dlouholetým čekacím lhůtám na připojení k síti využívá společnost EcoFlow svou síť více než 10 milionů nainstalovaných zařízení a 5 milionů uživatelů na celém světě k tomu, aby podpořila svou expanzi do sektoru malých a středních podniků i velkých firem. Díky přenesení své v praxi prověřené architektury pro spotřebitele – modulárního hardwaru, automatizované dynamické optimalizace tarifů a softwaru využívajícího umělou inteligenci – poskytuje EcoFlow komerčním provozovatelům okamžitou a nákladově efektivní energetickou nezávislost.

„Malé a střední podniky čelí přesně stejným výkyvům cen energie a vysokým nákladům, s jakými se potýkají i domácnosti," uvedl Nick Chen, ředitel pro strategii společnosti EcoFlow. „Díky zásobování energií milionů domácností na celém světě jsme se naučili, že masové přijetí čisté energie vyžaduje tři věci: extrémní jednoduchost, modulární škálovatelnost a inteligentní softwarovou automatizaci. Tím, že přinášíme naše osvědčené technologické základy pro spotřebitele a softwarovou inteligenci na komerční trh, poskytujeme podnikům nástroje, které potřebují k snadnému řízení složitých energetických potřeb, ke snížení provozních nákladů a k zajištění energetické odolnosti."

Klíčové poznatky z panelové diskuze

  • Otřesy na energetickém trhu a strategie: jak kolísající ceny energie, úzká místa v rozvodné síti a období záporných velkoobchodních cen mění investiční rozhodnutí firem a růst podnikání v celé Evropě.
  • Budování nákladově efektivní odolnosti: praktické přístupy pro podniky k zajištění provozu proti výpadkům dodávek elektřiny a cenovým výkyvům bez nadměrných kapitálových výdajů.
  • Překonávání úzkých míst v přenosové síti: jak fronty na připojení ohrožují průmyslový růst a jak flexibilní smlouvy o připojení a mechanismy reakce na poptávku nabízejí okamžitou úlevu.
  • Distribuovaná aktiva jako infrastruktura: role malých distribuovaných úložišť, solárních systémů a softwaru pro správu energie při spolupráci s přenosovými soustavami za účelem vyvážení nabídky a poptávky.
  • Výhled do roku 2030: jak současné regulační úpravy a zavádění technologií ovlivní podobu trhu s elektřinou a evropskou konkurenceschopnost v příštím desetiletí.

Seznam významných účastníků panelové diskuze

  • Nick Chen – vedoucí strategie, EcoFlow
  • Bram Claeys – generální tajemník, Rada evropských energetických regulátorů (CEER)
  • James Matthys-Donnadieu – ředitel pro zákazníky, trhy a systémy, Elia Group
  • Eulalia Flo – viceprezidentka pro růst a rozvíjející se trhy v Evropě, Equinix
  • Phillip Cornell (moderátor) – hlavní poradce pro energetiku a udržitelnost, Economist Enterprise

Sledujte záznam na vyžádání a navštivte EcoFlow na veletrhu IFA 2026

  • Sledujte záznam: celou panelovou diskuzi si můžete přehrát na vyžádání na portálu The Economist Events Portal.
  • Navštivte EcoFlow na veletrhu IFA 2026: EcoFlow zve partnery z oboru, média a návštěvníky, aby si naživo prohlédli její nejnovější energetické ekosystémy pro domácnosti i komerční využití na veletrhu IFA Berlin 2026, který se koná od 4. do 8. září v Messe Berlin (hala 3.2).

O společnosti EcoFlow

Společnost EcoFlow, založená v roce 2017, je jedničkou v oblasti řešení pro inteligentní ukládání energie v domácnostech a umožňuje milionům uživatelů převzít kontrolu nad svou energií doma i mimo domov. Naší vizí je pohánět nový svět, který je ambiciózní, technologicky orientovaný a šetrný k životnímu prostředí. Naším posláním je od samého počátku poskytovat chytrá a ekologická energetická řešení pro jednotlivce, rodiny i celou společnost. Jsme, byli jsme a i nadále budeme spolehlivým a důvěryhodným společníkem v oblasti energetiky pro uživatele na celém světě. Více informací najdete na https://www.ecoflow.com

 

KONTAKT: EcoFlow Corporate Communications, media.eu@ecoflow.com

 

 

 

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