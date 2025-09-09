Představujeme nové Inspirativními lídry v průmyslu a stavebnictví!

Vítěze určila téměř třicítka nezávislých expertů rozdělených do šesti odborných porot. Novými „Inspirativní lídry českého průmyslu a stavebnictví“ se tak pro rok 2025 staly následující subjekty seřazené dle abecedy: Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) při VŠB-TU Ostrava, ELITEX Nepomuk, FOXCONN Česká republika, Huisman Czech Republic, Kovona System, OHLA ŽS, ORLEN Unipetrol, PRECIOSA - LUSTRY, Rompa CZ, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ. Celorepubliková soutěžní iniciativa a inspirativní platforma CICH je realizována od r. 2019 pod záštitami MPSV a MPO.
Přehled výsledků V. ročníku dle vyhlášených stimulů:
INSPIRATIVNÍ OSOBNOST
- Profesor Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) při VŠB – TU Ostrava
INSPIRATIVNÍ TALENT
- Věra Kosová, talentovaná umělkyně – malířka, zaměstnáním tkadlena
SMART BOSS ANEB ŠÉF V AKCI
- 1. místo: Milan Krajmer, sklářský mistr ve firmě PRECIOSA – LUSTRY
- 2. místo: Karel Pavlíček, generální ředitel podniku Huisman Czech Republic
- 3. místo: Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci ve skupině ORLEN Unipetrol
NÁBOROVÉ VIDEO
- 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
- 2. místo: Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
- 3. místo: ELITEX Nepomuk
FIREMNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
- 1. místo: PRECIOSA - LUSTRY
- 2. místo: skupina ORLEN Unipetrol
- 3. místo: FOXCONN Česká republika
KARIÉRNÍ STRÁNKY
- 1. místo: FOXCONN Česká republika
- 2. místo: skupina ORLEN Unipetrol
- 3. místo: SAINT-GOBAIN ADFORS
INSPIRATIVNÍ ČASOPIS
- 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
- 2. místo: FOXCONN Česká republika
- 3. místo: Huisman Czech Republic
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JINAK
- 1. místo: FOXCONN Česká Republika
- 2. místo: Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
- 3. místo: Kovona System
PRACOVNÍ GAMIFIKACE
- 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
- 2. místo: FOXCONN Česká republika
- 3. místo: Rompa CZ
UNIVERZITNÍ SNÍMEK ROKU 2025
- VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE
I. odvětvová skupina:
- 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
- 2. místo: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
- 3. místo: PRECIOSA - LUSTRY
II. odvětvová skupina:
- 1. místo: Huisman Czech Republic
- 2. místo: ELITEX Nepomuk
- 3. místo: Kovona System
III. odvětvová skupina:
- 1. místo: FOXCONN Česká republika
- 2. místo: Rompa CZ
- 3. místo: OHLA ŽS
INSPIRATIVNÍ INSTAGRAM
- 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
- 2. místo: Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
- 3. místo: Huisman Czech Republic
MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ
V závěru slavnostního galavečera došlo také na předání tzv. "Mimořádného ocenění" za nadstandardní aktivity v oblasti kreativního HR marketingu a práce s lidskými zdroji. Zakladatelka Czech Industry Challenge, Kateřina Škopková, předala osobně na pódiu křišťálovou trofej týmu personální ředitelky Evy Žákové ze SAINT-GOBAIN ADFORS za jejich inspirativní projekt s názvem „Mezizávodová výpomoc“, prostřednictvím kterého se vedení tohoto podniku podařilo úspěšně zachránit několik desítek pracovních míst.
CZECH INDUSTRY PHOTO
Další ročník putovní umělecké fotovýstavy Czech Industry Photo, která spadá pod osvětovou a inspirativní platformu CICH, odstartuje letos v říjnu v Brně. Do srpna roku 2025 navštíví postupně 10 měst Čech a Moravy v rámci šíření průmyslové osvěty. Tato edukativní přehlídka inovací z rozmanitých odvětví průmyslu včetně krás uměleckých řemesel bude nadále přístupná veřejnosti venku na pěších zónách bezplatně v jazyce českém i anglickém. Více informací je k dispozici v digitální verzi na www.czechindustryphoto.com.
Organizátoři touto cestou děkují MPO a MPSV ČR za poskytnuté záštity, dále odborným porotcům za hodnocení uměleckých fotografií i kreativních projektů, všem mediálním partnerům a také podporovatelům, kteří pomohli zrealizovat v pořadí již V. slavnostní galavyhlášení „Inspirativních lídrů v průmyslu a stavebnictví“: redakce CzechIndustry, HR News, Technický týdeník, Computerworld, INNOVATION, Management News, ITbiz.cz, MM Průmyslové spektrum, Profi HR, Nitemedia, CANON CZ, Česká asociace science center, Asociace profesionálních fotografů (APF ČR), OTTOVA TISKÁRNA, FotoŠkoda, VILAVIN, chráněné dílny MONT GROUP, Agionet, Česká marketingová společnost (ČMS) a eABM.
