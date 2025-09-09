Představujeme nové Inspirativními lídry v průmyslu a stavebnictví!

Praha 8. září 2025 (PROTEXT) - Začátek září je standardně spojován s koncem letních dovolených a startem nového školního roku. Nicméně pro nadstandardní zásluhy a úspěchy věnujeme tento měsíc připomínce letošních vítězů celorepublikové iniciativy Czech Industry Challenge (CICH). Slavnostní vyhlášení výsledků V. ročníku proběhlo v Praze v několika soutěžních stimulech, do kterých se zapojily proaktivní subjekty z rozmanitých odvětví napříč celou Česko republikou. Na galavečeru, jenž se tematicky nesl v pojetí vesmíru a podpory šíření osvěty „České cesty do vesmíru", byla zveřejněna nová skupina „Inspirativních lídrů v průmyslu a stavebnictví za rok 2025“. Profesora Stanislava Mišáka, působícího v roli ředitele Centra energetických a environmentálních technologií při VŠB-TU v Ostravě, ocenila porota titulem „Osobnost v průmyslu“ a tkadlenu Věru Kosovou jako „Inspirativní talent“. Letošním „SMART BOSSem neboli Šéfem v akci“ byl vyhlášen sklářský mistr Milan Krajmer z firmy PRECIOSA – LUSTRY. V závěru galavečera získal tým personální ředitelky Evy Žákové ze SAINT-GOBAIN ADFORS od zakladatelky CICHu „Mimořádné ocenění“ za nadstandardní počiny v oblasti kreativního HR marketingu a práce s lidskými zdroji.

Vítěze určila téměř třicítka nezávislých expertů rozdělených do šesti odborných porot. Novými „Inspirativní lídry českého průmyslu a stavebnictví“ se tak pro rok 2025 staly následující subjekty seřazené dle abecedy: Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) při VŠB-TU Ostrava, ELITEX Nepomuk, FOXCONN Česká republika, Huisman Czech Republic, Kovona System, OHLA ŽS, ORLEN Unipetrol, PRECIOSA - LUSTRY, Rompa CZ, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ. Celorepubliková soutěžní iniciativa a inspirativní platforma CICH je realizována od r. 2019 pod záštitami MPSV a MPO.

Přehled výsledků V. ročníku dle vyhlášených stimulů:

INSPIRATIVNÍ OSOBNOST

  • Profesor Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) při VŠB – TU Ostrava

INSPIRATIVNÍ TALENT

  • Věra Kosová, talentovaná umělkyně – malířka, zaměstnáním tkadlena

SMART BOSS ANEB ŠÉF V AKCI

  • 1. místo: Milan Krajmer, sklářský mistr ve firmě PRECIOSA – LUSTRY
  • 2. místo: Karel Pavlíček, generální ředitel podniku Huisman Czech Republic
  • 3. místo: Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci ve skupině ORLEN Unipetrol

NÁBOROVÉ VIDEO

  • 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
  • 2. místo: Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
  • 3. místo: ELITEX Nepomuk

FIREMNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

  • 1. místo: PRECIOSA - LUSTRY
  • 2. místo: skupina ORLEN Unipetrol
  • 3. místo: FOXCONN Česká republika

KARIÉRNÍ STRÁNKY

  • 1. místo: FOXCONN Česká republika
  • 2. místo: skupina ORLEN Unipetrol
  • 3. místo: SAINT-GOBAIN ADFORS

INSPIRATIVNÍ ČASOPIS

  • 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
  • 2. místo: FOXCONN Česká republika
  • 3. místo: Huisman Czech Republic

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JINAK

  • 1. místo: FOXCONN Česká Republika
  • 2. místo: Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
  • 3. místo: Kovona System

PRACOVNÍ GAMIFIKACE

  • 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
  • 2. místo: FOXCONN Česká republika
  • 3. místo: Rompa CZ

UNIVERZITNÍ SNÍMEK ROKU 2025

  • VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE

I. odvětvová skupina:

  • 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
  • 2. místo: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
  • 3. místo: PRECIOSA - LUSTRY

II. odvětvová skupina:

  • 1. místo: Huisman Czech Republic
  • 2. místo: ELITEX Nepomuk
  • 3. místo: Kovona System

III. odvětvová skupina:

  • 1. místo: FOXCONN Česká republika
  • 2. místo: Rompa CZ
  • 3. místo: OHLA ŽS

INSPIRATIVNÍ INSTAGRAM

  • 1. místo: skupina ORLEN Unipetrol
  • 2. místo: Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
  • 3. místo: Huisman Czech Republic

 

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ

V závěru slavnostního galavečera došlo také na předání tzv. "Mimořádného ocenění" za nadstandardní aktivity v oblasti kreativního HR marketingu a práce s lidskými zdroji. Zakladatelka Czech Industry Challenge, Kateřina Škopková, předala osobně na pódiu křišťálovou trofej týmu personální ředitelky Evy Žákové ze SAINT-GOBAIN ADFORS za jejich inspirativní projekt s názvem „Mezizávodová výpomoc“, prostřednictvím kterého se vedení tohoto podniku podařilo úspěšně zachránit několik desítek pracovních míst.

CZECH INDUSTRY PHOTO

Další ročník putovní umělecké fotovýstavy Czech Industry Photo, která spadá pod osvětovou a inspirativní platformu CICH, odstartuje letos v říjnu v Brně. Do srpna roku 2025 navštíví postupně 10 měst Čech a Moravy v rámci šíření průmyslové osvěty. Tato edukativní přehlídka inovací z rozmanitých odvětví průmyslu včetně krás uměleckých řemesel bude nadále přístupná veřejnosti venku na pěších zónách bezplatně v jazyce českém i anglickém. Více informací je k dispozici v digitální verzi na www.czechindustryphoto.com.

 

Organizátoři touto cestou děkují MPO a MPSV ČR za poskytnuté záštity, dále odborným porotcům za hodnocení uměleckých fotografií i kreativních projektů, všem mediálním partnerům a také podporovatelům, kteří pomohli zrealizovat v pořadí již V. slavnostní galavyhlášení „Inspirativních lídrů v průmyslu a stavebnictví“: redakce CzechIndustry, HR News, Technický týdeník, Computerworld, INNOVATION, Management News, ITbiz.cz, MM Průmyslové spektrum, Profi HR, Nitemedia, CANON CZ, Česká asociace science center, Asociace profesionálních fotografů (APF ČR), OTTOVA TISKÁRNA, FotoŠkoda, VILAVIN, chráněné dílny MONT GROUP, Agionet, Česká marketingová společnost (ČMS) a eABM.

 

#CzechIndustryChallenge #CICH #CICH5 #InspirativníLídřiVprůmyslu2025 #ČeskýPrůmysl je světový!

 

Kontakt:

PROMOLIGA® - komunikační agentura

Email: info@promoliga.cz

Web: www.promoliga.cz,

www.czechindustrychallenge.cz

 

PROMOLIGA

PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.”

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

