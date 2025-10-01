Představujeme semifinalisty Projektu Realiťák roku 2025: TOP 30 makléřů postupuje do boje o finále

Autor:
  11:39
Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - Projekt Realiťák roku 2025 vstupuje do nejnapínavější fáze. Na základě průběžného pořadí ke dni 30. 9. 2025 postupuje do semifinále TOP 30 makléřů z celé ČR. V následujícím článku je nejdříve všechny přehledně vyjmenujeme, a poté každému věnujeme krátkou vizitku – stručné představení stylu práce, silných stránek a přínosu pro klienty. (Pořadí a údaje vycházejí z oficiální sekce „Nejlepší makléři“.)

Projekt Realiťák roku 2025 vstupuje do klíčové části sezóny. Po měsících sběru hlasů, hodnocení a práce v terénu, úvodní odborných testech a úvodní práce odborné poroty se uzavírá první velká kapitola – a průběžně vedoucí třicítka postupuje do semifinále. Právě tito makléři prokázali, že vedle výkonu staví na poctivém řemesle, etice a transparentnosti. „Semifinále je lakmusový papírek kvality – ukáže, kdo umí spojit výsledky s dlouhodobě udržitelným, klientsky férovým přístupem,“ říká Monika Lukášová, ředitelka Projektu Realiťák roku.

Co čeká semifinalisty dál

Podle Pravidel projektu Realiťák roku 2025 postupují do semifinále ti makléři, kteří se k rozhodnému dni 30. 9. 2025 umístí do 30. místa v aktuálním pořadí a současně platí, že vykonávají profesi minimálně od 1. 1. 2024. Následné hodnocení stojí na součtu bodů ze čtyř pilířů: 50 % odborná porota (včetně průběžného hodnocení a závěrečného testu), 20 % hlasy veřejnosti, 10 % obrátkovost (počet dokončených obchodů) a 20 % reference/školení/certifikáty. V říjnu se otevírá online test v systému EDU; probíhají mystery shoppingy, pohovory a kontroly prezentace, na jejichž základě porota určí finálovou sestavu.

Semifinále navazuje na průběžné pořadí a ověřuje, zda top makléři zvládají i odborné a etické nároky projektu. V této fázi hraje roli kombinace faktorů: výkon a kvalita práce v terénu, test odborných znalostí, práce s klienty, reference, absolvovaná školení i celková úroveň prezentace. Probíhají konzultace s odbornou porotou, ověřování procesů a podle metodiky projektu může být využit i mystery shopping. Na základě celkového bodového součtu postoupí nejlepší do finále, kde už rozhodují detaily. „Smyslem semifinále není někoho nachytat, ale spravedlivě rozlišit špičku – kultivovat obor a dát veřejnosti jistotu, že oceněný makléř je bezpečná volba,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu.

„Cílem našeho projektu je dlouhodobě zvyšovat kvalitu realitních služeb a zviditelňovat ty, kteří spojují výsledky s etickým přístupem,“ dodává Monika Lukášová, ředitelka Projektu Realiťák roku. „Semifinalisté jsou špička v oboru – a teď je čeká ta nejtěžší část,“ doplňuje Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu.

Během října se spustí závěrečné online testování, do konce roku proběhne mystery shopping, rozhovory či kontroly prezentace. Následně odborná porota uzavře pořadí a vybere finalisty; slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v lednu/únoru 2026. Bodové váhy: 50 % odborná porota (včetně testu), 20 % veřejné hlasování, 10 % obrátkovost, 20 % reference/školení/certifikáty.

Semifinálová třicítka je skvělou zprávou pro klienty napříč ČR: jasný seznam prověřených profesionálů, kteří umí spojit výkon s etikou. „Cílem projektu je zvýšit povědomí o důležitosti kvalifikovaných a etických makléřů – to je základ důvěry a stability trhu,“ připomíná Monika Lukášová, ředitelka Projektu Realiťák roku. Jak doplňuje Petr Makovský: „Semifinalisté ukazují, že realitní služba může být špičková a zároveň lidská. Teď se rozhodne, kdo si udrží laťku nejvýš nejen ve finálovém testu.“

Doporučení projektu Realiťák roku

Projekt Realiťák roku pomáhá veřejnosti zorientovat se na realitním trhu a vybrat si prověřeného makléře, který zná aktuální situaci, lokální specifika i právní náležitosti pronájmů.

Chcete koupit nebo pronajmout byt či dům rychle, bezpečně a za férovou cenu? Nebo naopak hledáte nájemní bydlení a potřebujete poradit?

Obraťte se na zkušené makléře zapojené do projektu Realiťák roku. Pomohou vám vyhnout se zbytečným chybám, ušetřit čas a peníze.

 

Celý text s představením semifinalistů najdete zde.

 

 

Zdroj: Realiťák roku

 

Kontakt pro média:

Monika Lukášová

realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku

E-mail: monika.lukasova@realitakroku.cz

  

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Policie uzavřela estakádu na Vysočanské, nález u zastávky zkoumá pyrotechnik

Policisté obousměrně uzavřeli estakádu na Vysočanské ulici v Praze 9, která spojuje Prosek a Vysočany. Učinila tak kvůli nálezu podezřelého předmětu, pravděpodobně miny. Předmět zkoumá pyrotechnik....

1. října 2025  11:52,  aktualizováno  12:38

Místo vlaků jezdí z Budějovic do Lince autobusy, výluka potrvá do listopadu

Od dneška až do 4. listopadu je omezený provoz vlaků na železniční trati mezi Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Lincem včetně přípojné tratě na Lipno. Ovlivní to provoz regionálních i...

1. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Pražská tramvaj 52T táhla havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

1. října 2025  12:31

Archeoskanzen v Modré nabídne v sobotu ochutnávku medu a medoviny

Archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku nabídne v sobotu 4. října ochutnávku medu a medoviny. Akce nazvaná Den medu a medoviny se tam uskuteční...

1. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

30. září 2025  14:03,  aktualizováno  1.10 12:30

Slavia pojišťovna Robinson Trentino – nový tým dálkového běžeckého lyžování

1. října 2025  12:26

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Třetí nejvyšší obytný dům v České republice plánují postavit v Plzni jen kousek od zdejší Techmanie. Projekt pojmenovaný Sisters budou tvořit dvě vedle sebe stojící věžovité budovy spojené proskleným...

1. října 2025  12:22

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v...

1. října 2025  10:42,  aktualizováno  12:21

Chystané osamostatnění Muzea krajky ve Vamberku vyvolává kritiku

Chystané osamostatnění Muzea krajky ve Vamberku (MKV), které je součástí krajského Muzea a galerie Orlických hor (MGOH) v Rychnově nad Kněžnou, kritizují...

1. října 2025  10:43

Doprava na zavolání bude v Moravské Třebové pokračovat dalších 12 měsíců

Takzvaná poptávková doprava bude v Moravské Třebové pokračovat dalších 12 měsíců. Mikrobus na zavolání nazvaný TřeBus začal ve městě a jeho připojených částech...

1. října 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Ostravě se otevřela curlingová hala za osm milionů korun

V Ostravě se dnes otevřela curlingová hala za osm milionů korun. Vznikla v prvním patře nového sportovního centra v ostravské části Radvanice. Olympijský sport...

1. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Zámek v Novém Městě láká na přednášku o rodu rytířů i prohlídku hodin

O podnikatelích, šlechticích a mecenáších z rodu Bartoňů z Dobenína bude přednášet Martin Tesař ve čtvrtek 2. října od 17 hodin ve Velkém sále jejich zámku v Novém Městě nad Metují na Náchodsku....

1. října 2025  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.