Představujeme semifinalisty Projektu Realiťák roku 2025: TOP 30 makléřů postupuje do boje o finále

Projekt Realiťák roku 2025 vstupuje do klíčové části sezóny. Po měsících sběru hlasů, hodnocení a práce v terénu, úvodní odborných testech a úvodní práce odborné poroty se uzavírá první velká kapitola – a průběžně vedoucí třicítka postupuje do semifinále. Právě tito makléři prokázali, že vedle výkonu staví na poctivém řemesle, etice a transparentnosti. „Semifinále je lakmusový papírek kvality – ukáže, kdo umí spojit výsledky s dlouhodobě udržitelným, klientsky férovým přístupem,“ říká Monika Lukášová, ředitelka Projektu Realiťák roku.
Co čeká semifinalisty dál
Podle Pravidel projektu Realiťák roku 2025 postupují do semifinále ti makléři, kteří se k rozhodnému dni 30. 9. 2025 umístí do 30. místa v aktuálním pořadí a současně platí, že vykonávají profesi minimálně od 1. 1. 2024. Následné hodnocení stojí na součtu bodů ze čtyř pilířů: 50 % odborná porota (včetně průběžného hodnocení a závěrečného testu), 20 % hlasy veřejnosti, 10 % obrátkovost (počet dokončených obchodů) a 20 % reference/školení/certifikáty. V říjnu se otevírá online test v systému EDU; probíhají mystery shoppingy, pohovory a kontroly prezentace, na jejichž základě porota určí finálovou sestavu.
Semifinále navazuje na průběžné pořadí a ověřuje, zda top makléři zvládají i odborné a etické nároky projektu. V této fázi hraje roli kombinace faktorů: výkon a kvalita práce v terénu, test odborných znalostí, práce s klienty, reference, absolvovaná školení i celková úroveň prezentace. Probíhají konzultace s odbornou porotou, ověřování procesů a podle metodiky projektu může být využit i mystery shopping. Na základě celkového bodového součtu postoupí nejlepší do finále, kde už rozhodují detaily. „Smyslem semifinále není někoho nachytat, ale spravedlivě rozlišit špičku – kultivovat obor a dát veřejnosti jistotu, že oceněný makléř je bezpečná volba,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu.
„Cílem našeho projektu je dlouhodobě zvyšovat kvalitu realitních služeb a zviditelňovat ty, kteří spojují výsledky s etickým přístupem,“ dodává Monika Lukášová, ředitelka Projektu Realiťák roku. „Semifinalisté jsou špička v oboru – a teď je čeká ta nejtěžší část,“ doplňuje Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu.
Během října se spustí závěrečné online testování, do konce roku proběhne mystery shopping, rozhovory či kontroly prezentace. Následně odborná porota uzavře pořadí a vybere finalisty; slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v lednu/únoru 2026. Bodové váhy: 50 % odborná porota (včetně testu), 20 % veřejné hlasování, 10 % obrátkovost, 20 % reference/školení/certifikáty.
Semifinálová třicítka je skvělou zprávou pro klienty napříč ČR: jasný seznam prověřených profesionálů, kteří umí spojit výkon s etikou. „Cílem projektu je zvýšit povědomí o důležitosti kvalifikovaných a etických makléřů – to je základ důvěry a stability trhu,“ připomíná Monika Lukášová, ředitelka Projektu Realiťák roku. Jak doplňuje Petr Makovský: „Semifinalisté ukazují, že realitní služba může být špičková a zároveň lidská. Teď se rozhodne, kdo si udrží laťku nejvýš nejen ve finálovém testu.“
