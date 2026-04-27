Přehlídka vzácných historických automobilů ve stylu Concours d’Elegance

Šestý ročník prestižní přehlídky Automobilové klenoty přilákal o víkendu 25.–26. dubna do areálu Galerie Golf Hostivař stovky milovníků historických automobilů i širokou veřejnost.
Návštěvníci si užili jedinečné spojení automobilového umění, designu a společenské události v duchu světových Concours d’Elegance. Akci přálo také počasí, oba dny byly slunečné a v sobotu teplota přesáhla 20 °C. Letošní ročník nabídl mimořádně silnou sestavu exponátů – od průkopnických technických legend přes avantgardní designové skvosty až po ikonické supersporty a unikáty, které existují v jediném exempláři. Na slavnostní zahájení přijel primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, který nad akcí převzal záštitu.
Automobilové klenoty 2026 se nesly ve znamení významných jubileí. Připomněly 140 let inovace značky Mercedes-Benz, 125 let Škoda Motorsport i fascinující svět vozů Ferrari. Znovu potvrdily, že nejsou jen statickou výstavou, ale živou společenskou událostí s bohatým programem. Návštěvníci si užili hodnocení vozidel odbornou porotou i diváky, slavnostní defilé automobilů na červeném koberci i diváckou anketu.
Velký ohlas vzbudila umělecká performance Bertone Tribute: Miracle no. 781 automobilového designéra Marka Piana, stejně jako testovací jízdy plně elektrickými vozy Škoda a Mercedes-Benz či zážitkové projížďky supersportem.
Atmosféru doplnila hudba kapely Hot Wings, bubenická show Ritmo Factory i taneční vystoupení skupiny Siderea. Návštěvníci mohli také zhlédnout zpřístupněnou Galerii Golf Hostivař s díly významných českých umělců, vyzkoušet si golf nebo navštívit dětské dopravní hřiště a kreativní dílny. Nechyběla ani výstava vzácných historických motocyklů značky Čechie-Böhmerland.
A jak dopadlo hodnocení poroty?
BEST OF SHOW
Velkou pozornost přitahoval Avions Voisin C23/24, avantgardní vůz inspirovaný letectvím a estetikou art deco, který vznikl přímo pro vizionáře Gabriela Voisina, jenž jej vlastnil až do své smrti. Vůz zaujal i spojením se jménem architekta Le Corbusiera, který se podílel na designu karoserie. Tento automobil měl za celou svou existenci jen tři majitele a dlouho zůstával mimo výstavní scénu, je to opravdu unikátní kousek, a proto byl zvolen nejlepším exponátem přehlídky.
BEST MERCEDES BENZ
Nejlepším Mercedesem byl vyhlášen vůz Mercedes-Benz 300 SL z roku 1957, který není jen verzí bez střechy slavného Gullwingu. Pro mnohé sběratele a znalce je to technicky vyspělejší, lépe ovladatelné a paradoxně i praktičtější auto. 300 SL je prvním sériově vyráběným vozem s přímým vstřikováním paliva. Tato technologie odvozená ze stíhačky Messerschmitt Bf 109 umožňuje řadovému šestiválci o objemu 3,0 l dosáhnout výkonu 215 koní. Na rok 1957 to byla naprostá sci-fi hodnota, díky které vůz hravě překoná rychlost 240 km/h.
BEST FERRARI
Nejlepším vozidlem značky Ferrari bylo vyhlášeno Ferrari 400 Superamerica z roku 1963, kterého vzniklo jen několik desítek kusů a které si ve své době mohli dovolit pouze ti nejmovitější klienti z řad politiků, sportovních hvězd, umělců či průmyslníků. Luxusní vůz poháněl dvanáctiválec o objemu čtyř litrů s výkonem okolo 340 koní.
A jak hodnotí akci prezident Ferrari Classic Clubu CZ Martin Hořice: „Akce probíhala úžasně. Moc děkujeme našim členům, všem majitelům Ferrari, kteří sem přijeli. Dále děkujeme Scuderii Praha, která tady uspořádala vyjížďku klasických vozů Ferrari. Díky tomu přijelo dalších 27 krásných vozů. A děkujeme divákům, protože i díky počasí jich tady bylo obrovské množství a o Ferrari byl velký zájem. Jsme rádi, že se nám podařilo sehnat opravdu exkluzivní vozy. Zmínil bych právě Ferrari 400 Superamerica, které vyhrálo i cenu, nebo legendární F40, ikonický supersport konce osmdesátých let a poslední model, který osobně schválil Enzo Ferrari. Tento vůz získal Post Classic Trophy Všechno probíhalo nádherně a my jsme spokojení a doufám, že byli spokojení také všichni diváci.“
BEST ŠKODA MOTORSPORT
Nejlepším vozidlem značky Škoda byl vyhlášen vůz Škoda Popular Sport Coupé „Malá dohoda“ z roku 1937. Vyráběl se v Mladé Boleslavi v letech 1934 až 1946 v několika karosářských variantách. Pro účast na Rallye Malá dohoda vznikly tři identické sportovní vozy s karoserií kupé a hliníkovou střechou. Konkrétně exemplář se startovním číslem 74, který řídil Jaroslav Horák se spolujezdcem Jaroslavem Netušilem, dosáhl v soutěži na celkové 7. místo a společně s dalšími posádkami obsadil 2. místo v hodnocení družstev. Po skončení závodní kariéry byl vůz prodán soukromým majitelům. Od roku 1968 je tento automobil součástí sbírek muzea Škoda. Do sbírky byl získán jako kompletní, avšak před náročnou renovací, která byla úspěšně dokončena v roce 2021.
VISITOR'S CHOICE
Vítězem divácké ankety se stala Tatra 603/2 Export z roku 1960. Tento model se v několika úpravách vyráběl od roku 1956 do roku 1975. Byl poháněn vzduchem chlazeným osmiválcovým motorem s objemem 2,5 litru, umístěným za zadní nápravou. Motor, který navrhl Ing. Julius Mackerle, měl u prvních typů výkon 73 kW, u posledních verzí 77 kW (105 koní) a poháněl přes čtyřstupňovou převodovku zadní nápravu. Maximální rychlost Tatry 603 byla 160 km/h, ve skutečnosti však byly vozy rychlejší a díky své aerodynamické karosérii s nízkým součinitelem odporu dosahovaly rychlost přes 170 km/h. Vozy měly velmi dobře vyřešeno odpružení s poměrně vysokým zdvihem kol a nízkou vratnou frekvencí, takže jízda s nimi byla pohodlná i na horších silnicích.
Spojení špičkových automobilů, umění a prostředí golfového hřiště opět vytvořilo neopakovatelnou atmosféru, která řadí Automobilové klenoty mezi nejvýznamnější události svého druhu ve střední Evropě.
„Letošní akce byla skutečně výjimečná – nejen díky krásnému počasí, ale především skladbou automobilů, které se v Hostivaři sešly. V každém ze tří hlavních témat, tedy Mercedes, Škoda a Ferrari, byly k vidění vozy představující absolutní špičku, jež by obstály i na nejprestižnějších světových akcích tohoto druhu. Díky dohodě s majiteli se nám podařilo představit i automobily, které jsou běžně skryté očím veřejnosti a tento víkend výjimečně vyjely. Návštěvníci tak měli jedinečnou příležitost spatřit exempláře, které se na veřejnosti znovu objeví možná až za mnoho let. Šlo o skutečné automobilové klenoty a jejich výjimečné odhalení. Těšíme se na příští ročník, ve kterém chceme na letošní úspěch navázat a návštěvníkům opět nabídnout mimořádnou podívanou s ještě širší přehlídkou unikátních vozů,“ uzavřel ředitel akce Jiří Martinka.
VÍTĚZOVÉ AUTOMOBILOVÉ KLENOTY 2026
1. BEST OF SHOW
6 – Avions Voisin C23/24 “Charquatre” 1932
2. BEST MERCEDES BENZ
21 – Mercedes-Benz 300 SL 1957
3. BEST ŠKODA MOTORSPORT
11 – Škoda Popular Sport Coupé „Malá dohoda“ 1937
4. BEST FERRARI
31 – Ferrari 400 Superamerica 1963
5. BEST CZECH – nejlepší vozidlo českého původu
11 – Škoda Popular Sport Coupé „Malá dohoda“ 1937
6. BEST AMERICAN – nejlepší vozidlo amerického původu
2 – Oldsmobile R RUNABOUT 1902
CLASS AWARDS – třídová ocenění
7. ANTIQUE TROPHY (vozidla do r. v. 1918)
3 – Laurin & Klement BSC 1908
8. VINTAGE TROPHY (vozidla do r. v. 1919-1930)
4 – Mercedes 10/40/65 HP Sport 1923
9. POST VINTAGE TROPHY (vozidla r. v. 1931-45)
6 – Avions Voisin C23/24 “Charquatre” 1932
10. POST WAR TROPHY (vozidla r. v. 1946-60)
19 – Lancia Aurelia B24S Convertible by Pinin Farina 1956
11. CLASSIC TROPHY (vozidla r. v. 1961-70)
33 – Ferrari 275 GTB/4 1965
12. POST CLASSIC TROPHY (vozidla r. v. 1971-96)
52 – Ferrari F40 1990
13. ČECHIE-BÖHMERLAND TROPHY (nejlepší motocykl značky)
78 – Čechie Bohmerland Jubilejní typ 1935
SPECIAL AWARDS – zvláštní ocenění
14. PRESERVATION TROPHY (nejlépe zachované vozidlo v původním stavu)
32 – Mercedes-Benz 220 S (W 111) Dubček 1965
15. MOST SIGNIFICANT REVIVAL (nejvýznamnější historická obnova vozidla)
5 – Mercedes-Benz 260 Stuttgart Alpenwagen W11 1929
16. BEST ENGINE SOUND AWARD (nejlepší zvuk motoru)
42 – Lincoln Continental Williamsburg Edition 1978
17. BEST PAINT AWARD (nejlepší barevné provedení laku karoserie)
41 – Škoda 130 RS 1978
18. HISTORIC HERITAGE AWARD (vozidlo s nejvýznamnějším historickým odkazem)
1 – Benz Patent Motorwagen 1886
19. PRESIDENT'S TROPHY – trofej udělovaná prezidentem Golf Club Hostivař
20 – Škoda 1100 OHC 1957
20. GALERIE GOLF HOSTIVAŘ TROPHY – trofej udělovaná pořádajícím rezortem
34 – Chevrolet Corvette C2 1966
21. ŠKODA AUTO TROPHY – trofej udělovaná generálním partnerem akce
61 – Škoda Octavia WRC 2000
22. MEDIA TROPHY – trofej udělovaná zástupci vybraných médií
75 – Mercedes-Benz SLS AMG 2011
PUBLIC AWARDS – ocenění diváků
23. VISITOR'S CHOICE – vítěz divácké ankety
29 – Tatra 603/2 Export 1960